Berlin bekommt Pop-up-Zebrastreifen und 20 neue Blitzer

Berlin. Die Sicherheit von Fußgängern in Berlin soll durch eine Reihe neuer Maßnahmen deutlich verbessert werden. Darauf haben sich die Fraktionen der rot-rot-grünen Koalition am Dienstag im Rahmen ihrer Verhandlungen zum neuen Fußverkehrsabschnitt für das Mobilitätsgesetz geeinigt. Der Änderungsantrag der Koalition, der der Berliner Morgenpost vorliegt, sieht unter anderem vor, dass die Einrichtung von Zebrastreifen beschleunigt werden soll.

Bislang bearbeitet jeder Bezirk für sich den Bau neuer Überwege. Doch der insgesamt 18 Schritte umfassende Verwaltungsakt, in dem mehrmals die Zuständigkeit zwischen Bezirk und Land wechselt, führt dazu, dass es aktuell mehrere Jahre dauert, um einen Zebrastreifen auf die Straße zu bringen. Um das zu verbessern, soll künftig die Senatsverkehrsverwaltung die Möglichkeit haben, die Planung und Umsetzung von Fußgängerüberwegen an sich zu ziehen – „soweit es für die Beschleunigung dieser Aufgabe erforderlich ist“, heißt es im Gesetzentwurf. Zugleich können die Aufgaben mehrerer Bezirke bei der Verkehrsverwaltung oder einem dritten Partner – in Frage kommt hier etwa die landeseigene Gesellschaft Infravelo – gebündelt werden.

Die bauliche Einrichtung eines Fußgängerüberwegs soll damit auf ein bis eineinhalb Jahre verkürzt werden. In der Zwischenzeit sollen Pop-up-Zebrastreifen kommen. Ihr Einsatz soll überall dort geprüft werden, wo neue Schulen oder Kitas entstehen, es jedoch noch dauern würde, ehe die baulich eingerichtete Straßenquerung kommt. „Wir wollen hiermit eine Beschleunigung bei den Zebrastreifen erreichen und die Bezirke bei der Arbeit entlasten“, sagte Tino Schopf, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus. „Ich erwarte jetzt einen Vorschlag der Verkehrsverwaltung, wie genau das umgesetzt werden kann.“

Straßen an Schulen sollen gesperrt werden können

Außerdem plant die Koalition, besonders auch die Sicherheit von Kindern auf dem Weg zur Schule und Kita zu erhöhen. Komme es entlang dieser Strecken zu „konkreten Gefährdungen“, können zum Schutz der Kinder künftig die Straßen rund um Schulen und Kitas temporär gesperrt sowie Park- und Halteverbote für den Autoverkehr eingerichtet werden, heißt es in dem neuen Gesetzentwurf. Entlang von Schulwegen sollen zudem jährlich in jedem Bezirk mindestens zehn Gefahrenstellen beseitigt werden, gibt das Gesetz vor.

Auch an anderen Stellen plant die Koalition, die Situation von Fußgängern gerade im Vergleich zum Kfz-Verkehr zu verbessern. Verstellen Falschparker an Kreuzungen und Straßenquerungen die Sicht, sollen kurzfristig auch bauliche Maßnahmen ergriffen werden, um das Abstellen von Autos zu verhindern. Innerhalb von Wohnquartieren sollen aus Pollern errichtete Quer- und Diagonalsperren den Durchgangsverkehr aus den Nebenstraßen herausdrängen. Um das Nebenstraßennetz noch mehr zu einem Aufenthaltsort zu machen, fördert das Land die Einrichtung temporärer Spielstraßen. Dafür sollen einheitliche Regelungen entwickelt werden.

Wie bereits berichtet, nimmt sich die Koalition auf Wunsch der Linken auch den teilweise kreuz und quer auf Gehwegen abgestellten Leihrädern und E-Scootern an. Um Konflikte mit Fußgängern zu vermeiden, sollen diese in Kürze über das Berliner Straßengesetz zur Sondernutzung erklärt werden. Damit kann das Land nicht nur die Flottengröße begrenzen, sondern auch klare Nutzungsregelungen erlassen.

Stärker als bislang sollen Polizei und Ordnungsämter im Straßenverkehr zudem Regelverstöße ahnden, die Fußgänger und Radfahrer gefährden. Flankiert wird die Verstärkung der Kontrollen durch ein im Rahmen der Verhandlungen beschlossenes Zusatzpapier an die von Innensenator Andreas Geisel (SPD) geführte Senatsinnenverwaltung. Darin erklärt die Koalition, dass die Polizei in den nächsten zwei Jahren 20 zusätzliche Blitzer-Anhänger zu den bislang zwei mobilen Geräte dieser Art anschaffen soll. Künftig müssten dadurch weniger Polizisten mit Hand-Lasern Geschwindigkeitsmessungen vornehmen. Das Personal, das durch die zusätzlichen Blitzerhänger frei wird, soll demnach verstärkt Abbiegevorgänge kontrollieren.

20 weitere Blitzeranhänger sollen Verkehr kontrollieren

„Nach langer Beratungszeit bin ich sehr froh darüber, dass wir endlich unser Versprechen einlösen und das Mobilitätsgesetz mit Regelungen zum Fußverkehr weiter vervollständigen können“, sagte Linke-Verkehrspolitiker Kristian Ronneburg. „Damit machen wir einen großen Schritt hin zur Anerkennung der Bedeutung des Fußverkehrs, denn leider hat das Thema bisher in Politik und Verwaltung oft nur eine geringe Rolle gespielt.“

Bis es zu den nun beschlossenen Verbesserungen kam, war indes ein langer Weg nötig. Über Monate hatten vor allem SPD und Grüne um eine Einigung gerungen. Während die SPD unter anderem auf eine Verbesserung bei den Zebrastreifen bestand, wollten die Grünen strengere und häufigere Verkehrskontrollen mit aufnehmen. „Ich freue mich, dass wir eine gute Einigung hinbekommen haben. Wir haben noch mal darauf gedrungen, die Verkehrskontrollen verstärkt in den Fokus zu rücken“, sagte Verkehrspolitiker Harald Moritz (Grüne).

SPD-Politiker Schopf kritisierte, dass sich die Verwaltung von Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) beim Verfassen der ersten Entwürfe zu wenig Mühe gemacht habe. „Was wir von der Verkehrsverwaltung bekommen haben, war schon dünn.“ Detaillierte Maßnahmen, wie sie der Radverkehrsteil beinhaltet, hätten sich im Fußverkehrsabschnitt nicht wiedergefunden.