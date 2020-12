Wohnung in Berlin kaufen: Das müssen Berliner wissen

Berlin ist eine Mieterstadt. In der deutschen Hauptstadt werden nicht einmal 20 Prozent der Wohnungen vom Eigentümer bewohnt. Bundesweit liegt der Schnitt hingegen bei gut 50 Prozent. Der überwiegende Teil der Berliner will an der örtlichen Wohnsituation nichts ändern: Mehr als 70 Prozent von ihnen wollen auch im Alter noch in der Hauptstadt wohnen, ergab in diesem Jahr eine repräsentative Befragung der Berliner Sparkasse. „Gerade für sie wäre es finanziell von Vorteil, Eigentum zu erwerben. Das anhaltende Niedrigzinsniveau bietet weiter Vorteile, auch wenn die Preise gestiegen sind“, sagt der Leiter Immobilienfinanzierungen für Private Kunden, Andreas Partenheimer. Was bei der Finanzierung eines Immobilienkredits zu beachten ist und welche Förderprogramme es gibt.

Warum sollte man überhaupt Eigentümer einer Wohnimmobilie werden?

„Selbstgenutztes Eigentum stellt eine Absicherung im Alter dar und schützt vor Mieterhöhungen der Zukunft“, sagt der Bereichsleiter Immobilien und Stadtentwicklung bei der Investitionsbank Berlin (IBB), Andreas Tied. Eigentümer, die selbst in ihrer Wohnung leben, seien zudem ein wichtiges Instrument, um Quartiere sozial zu stabilisieren. „Denn erfahrungsgemäß kümmern sich Eigentümer von Wohnungen und Häuser noch stärker um ihre unmittelbare Umgebung und ihre Häuser, in denen sie leben, als es Mieter tun“, erklärt Tied. Dies passiere allerdings nicht automatisch, sondern müsse politisch unterstützt werden. Nötig sei dafür der entsprechende politische Willen und dann auch eine Anreizförderung für Bevölkerungsschichten, die es sich bislang nicht leisten konnten, Eigentum zu erwerben.

In welchem Lebensabschnitt ist es sinnvoll, Wohneigentum zu erwerben?

Je früher ein Verbraucher auf den Traum vom Eigenheim hin spart, desto besser sei er aufgestellt, wenn es um den Eigenkapitalanteil geht, sagen Finanzierungsexperten. „Wer im Berufsleben angekommen ist und einen ersten Grundstock angespart hat, kann sich vom Mietmarkt unabhängig machen und erst mal mit einer kleineren Eigentumswohnung loslegen. Wenn dann Familienplanung ansteht oder schlicht die Ansprüche größer werden, kann man sich noch mal steigern – das ist auch mit Blick auf die Altersvorsorge sinnvoll“, erklärt Sparkassen-Bereichsleiter Partenheimer.

Auch als „Middle Ager“ sei es aber nach Angaben der IBB noch möglich, Wohneigentum zu erwerben. „Wichtig hierbei ist, dass, sofern die Finanzierung über das Renteneintrittsalter hinausgeht, die Renteneinkünfte so hinreichend sind, dass auch noch die Kreditraten hieraus bequem bezahlt werden können“, sagt IBB-Mitarbeiter Andreas Tied.

Was ist bei der Finanzierung der selbst genutzten Wohnimmobilie zu beachten?

Thomas Hentschel, Experte Altersvorsorge und Baufinanzierung bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, warnt vor Fallstricken und Irrglauben bei der Finanzierung von Wohneigentum. Verbraucherschützer weisen generell daraufhin, dass dauerhaft nicht mehr als 40 Prozent des zur Verfügung stehenden Netto-Einkommens zum Wohnen aufgewendet werden sollte. Das gilt auch für die Abzahlung des Kaufkredits. Die Annahme, die derzeit gezahlte Miete voll zum Abzahlen eines Kredits nutzen zu können, sei nur bedingt richtig, erklärt Hentschel. Denn zusätzlich zur Tilgungssumme müsse das Wohneigentum unterhalten werden, sagt der Verbraucherschützer mit Blick auf die Nebenkosten.

Bei einer Finanzierung empfiehlt Hentschel künftigen Eigentümern, die derzeitige Niedrigzinsphase zu nutzen und gerade in den ersten Jahren mit der Bank eine höhere Tilgung zu vereinbaren. Gleichzeitig sollte man Möglichkeiten zu mehreren Sondertilgungen vertraglich festhalten. Auch eine mögliche Änderung bei der Höhe des Tilgungszins sollte juristisch verankert werden. „Das ist wichtig, damit Eigentümer den Kredit auch dann noch bedienen können, wenn sich die persönliche Lebenssituation ändert“, so Hentschel.

Gibt es eine Beispielrechnung?

Ja. Die Berliner Sparkasse hat auf Anfrage der Morgenpost folgendes Beispiel erstellt: „Zum Start der Finanzierung sollten Käufer bereits etwa 20 Prozent des Kaufpreises mitbringen – inklusive der Nebenkosten. Letztere umfassen Makler (7,14 Prozent des Kaufpreises), Grunderwerbssteuer (sechs Prozent) und Notar (zwei Prozent). Während der Laufzeit sollten Kreditnehmer jährlich fünf Prozent des Restkredits (Annuität) abbezahlen können – die Kreditkosten sind also in der Regel anfangs besonders hoch und sinken im Laufe der Zeit. Insgesamt sollten die Wohnkosten nie mehr als 40 Prozent des Haushaltseinkommens betragen. Bevor die Berliner Sparkasse den Restbetrag als Kredit zur Verfügung stellt, prüfen unsere Beraterinnen und Berater, ob sich aus Sicht des Kunden die Einbindung von KfW-Mitteln rechnet. Wer kann, sichert die Restschuld noch durch einen Bausparvertrag ab und geht damit dem Risiko Zinsänderung aus dem Weg.“

Welche Unterstützung bietet der Staat?

Verbraucherzentrale, IBB und Sparkasse verweisen auf die Förderprogramme der bundeseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Mit dem „KfW-Wohneigentumsprogramm“ können Kunden generell den Bau oder Kauf von selbst genutztem Wohneigentum finanzieren. Die Förderung erfolgt über ein zinsgünstiges KfW-Darlehen. Finanziert werden können 100 Prozent der förderfähigen Bau- oder Erwerbskosten, wobei die Obergrenze bei 100.000 Euro pro Wohneinheit liegt.

Darüber hinaus können Verbraucher auf das Programm „KfW-Energieeffizient Bauen“ zurückgreifen. Damit können sowohl der Bau als auch der Ersterwerb eines KfW-Effizienzhauses oder eines sogenannten Passivhauses gefördert werden. Eine Finanzierung können aber nach IBB-Angaben auch Kunden der Förderbank bekommen, die bestehende Gebäude durch abgeschlossene, energieeffiziente Wohneinheiten erweitern. Zudem können Kunden, so die IBB, neben dem Förderdarlehen in Höhe von bis zu 120.000 Euro pro Wohneinheit zusätzlich einen Tilgungszuschuss erhalten. Dieser kann je nach Energieeffizienz bis zu 25 Prozent betragen.

Für Familien kann zudem das sogenannte Baukindergeld eine Option sein. Der Förderzeitraum für den Zuschuss wurde im Herbst bis Ende März 2021 verlängert. Das Datum gilt für den Kaufvertrag. Das Baukindergeld selbst kann dann bis zum 31. Dezember 2023 beantragt werden. Für Bau oder Kauf von selbst genutztem Wohneigentum können Familien zehn Jahre lang jährlich 1200 Euro Baukindergeld je Kind erhalten. Der Antrag muss ebenfalls bei der KfW gestellt werden.

Wie viele Berliner haben zuletzt Kredite zum Bau oder Kauf von Wohneigentum aufgenommen?

Das Neugeschäft von Berlins kundenreichster Bank, der Sparkasse, lag 2019 für private Baufinanzierungen bei knapp einer Milliarde Euro. Damit hat das Geldinstitut im vergangenen Jahr rund 2800 Berliner beim Weg in die eigenen vier Wände oder deren Modernisierung begleitet, rund 300 mehr als im Jahr 2018. Auch im ersten Halbjahr dieses Jahres haben laut Sparkasse viele Berliner in Eigentum investiert: Das Neugeschäft für private Baufinanzierungen habe trotz monatelanger coronabedingter Einschränkungen bei mehr als einer halben Milliarde Euro gelegen.

Drei von vier Sparkasse-Immobilienkunden sind Angestellte. Im Schnitt liegt das Kreditvolumen je Privatkunde im laufenden Jahr bei knapp 400.000 Euro. Dabei haben die meisten eine Zinsbindung von zehn Jahren gewählt, so die Bank.

Der Sparkasse zufolge wurden 2019 in Berlin rund 21.000 Bestandsobjekte gekauft. Bei einem Großteil davon habe es sich um Eigentumswohnungen (rund 16.000) gehandelt. Deutlich weniger häufig seien in Berlin Ein- und Zweifamilienhäuser (rund 2800) oder Mehrfamilienhäuser (850) erstanden worden, auch Wohnbauland (rund 900) sei zuletzt die Ausnahme gewesen. „Besonders gefragt waren zuletzt Mikroapartments im innerstädtischen Bereich sowie auf die ganze Stadt verteilt Eigentumswohnungen in mehrgeschossigen Neubauten. Weil sich das Baugeschehen mit dem Mietendeckel verlagert hat und Corona die Wanderungsbewegung ins Umland noch verstärkt, schauen sich die Berliner inzwischen auch oft außerhalb der Stadtgrenzen nach Eigentum um“, erklärt der Leiter Immobilienfinanzierungen für Private Kunden, Andreas Partenheimer.

Warum ist die Eigentumsquote in Berlin dennoch weiterhin so gering?

Selbst genutztes Eigentum ist vor allem in kleinen Städten, Ortschaften und in der Fläche weit stärker vertreten als in Großstädten. „Dass die Eigentumsquote in allen deutschen Großstädten deutlich niedriger ist, ist auch historisch zu begründen und stammt schon aus Zeiten der Industrialisierung und der daraus ergebenden Wohnraumknappheit, Stichwort Mietskasernen“, sagt IBB-Bereichsleiter Tied.

Was sagt der Eigentümerverband Haus und Grund?

Um mehr Berliner in Wohneigentum zu bringen, bedarf es nicht nur Zuschüssen, sondern auch einen Abbau Hemmnissen, sagt der Vorsitzende von Haus und Grund in Berlin, Carsten Brückner. Ein Kaufhindernis sei etwa die von den Kommunen in unterschiedlicher Höhe erhobene Grunderwerbsteuer. Der Eigentümerverband kritisiert aber auch die Berliner Landespolitik scharf. Eigentümer von Mehrfamilienhäusern, aber auch von Eigentumswohnungen würden gegen die Mieter in der Stadt ausgespielt, so Brückner. „Vermietende Eigentümer werden nicht als für die Weiterentwicklung der Stadt notwendige Partner anerkannt, sondern als Feindbild der Wohnungspolitik dargestellt“, sagte er weiter. Insbesondere fehle es seitens der Berliner Regierung an der Bereitschaft mit privaten Eigentümern für eine positive Entwicklung des Immobilienmarktes zusammen zu arbeiten.