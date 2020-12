Gelbe Engel des ADAC öffnen auch Wohnungstüren

ADAC bildet Pannenhelfer für Schlüsselnotdienst aus. Ab sofort sind die Gelben Engel in Berlin und Potsdam an Wohnungstüren im Einsatz.

Berlin/ Potsdam. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club e. V., kurz ADAC, baut seinen Schlüsselnotdienst in der Region aus. Ab sofort öffnen auch Pannenhelfer Haus- und Wohnungstüren in Berlin und Potsdam. Seit dem Oktober vergangenen Jahres hatte der ADAC Schlüsselnotdienst mit ausgesuchten Partnerunternehmen zusammengearbeitet. Ab sofort werden auch die Gelben Engel Hilfe an Haus- und Wohnungstüren leisten. Wie Europas größter Verkehrsclub mitteilte, wurden dafür einige seiner Pannenhelfer speziell für den Schlüsselnotdienst ausgebildet. Damit habe man das Angebot des Schlüsselnotdienstes erweitert und zusätzlich auch Wartezeiten reduziert, heißt es in einer Mitteilung am Dienstag.