Berlins Arbeitsagentur-Chef geht nach Brüssel

Berlin. Prominenter Abgang an der Spitze der Arbeitsagentur in der deutschen Hauptstadt: Bernd Becking, Chef der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, wechselt nach Brüssel. Becking soll in der belgischen Hauptstadt für die Europäische Kommission als Experte für Arbeitsmarktpolitik tätig sein. Er freue sich auf die neue Aufgabe, sagte Becking am Dienstagvormittag der Berliner Morgenpost. „Ich bin Europäer. Wir werden aber als Europa nur eine Rolle spielen, wenn wir stärker als bislang miteinander kooperieren“, erklärte er.

Becking sagte, er sehe seine Aufgabe vor allem darin, für einen vermehrten Austausch unter den Mitgliedsstaaten zu sorgen. Die Corona-Pandemie habe in vielen europäischen Ländern die Entwicklungen auf den jeweiligen Arbeitsmärkten verstärkt. Becking nannte als Beispiel etwa den Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit. In seinem neuen Job solle er nun unter anderem „Best-Practice-Beispiele“ aus den unterschiedlichen Ländern identifizieren und gleichzeitig erfolgreiche Projekte aus Deutschland in der EU verankern. Becking wird dafür künftig unter dem Dach des EU-Sozialkommissar Nicolas Schmidt tätig sein. Auch die frühere SPD-Vorsitzende Andrea Nahles ist für Schmidt als Beraterin tätig.

Becking will nach Brüssel pendeln

Seine neue Aufgabe wird Becking Anfang Januar antreten. Zuvor stand der gebürtige Saarländer, der fließend französisch spricht, vier Jahre lang an der Spitze der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg. „Ich werde Berlin und Brandenburg im Hinterkopf behalten und die Region immer mitdenken“, versprach Becking. Der 61 Jahre alte Arbeitsmarkt-Experte wird für seine neue Tätigkeit nach Brüssel pendeln und seinen Wohnsitz in Berlin behalten.

Beckings Aufgaben in der Regionaldirektion hat zum 1. Dezember Ramona Schröder übernommen, die bislang als Vorsitzende der Geschäftsführung die Agentur für Arbeit in Potsdam führte. Zuvor war die promovierte Politik-Ökonomin unter anderem dreizehn Jahre lang als Leiterin der Agentur für Arbeit Berlin Mitte tätig. Der Wechsel an der Spitze der Regionaldirektion geschieht in herausfordernden Zeiten. Wegen der Corona-Pandemie stehen zahlreiche Branchen unter Druck.

Mehr Kurzarbeiter in Berlin

Die Kurzarbeit habe nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit zwar auch im November trotz neuer Corana-Beschränkungen einen Wiederanstieg der Arbeitslosigkeit in Berlin verhindert. Die Zahl der Anzeigen für Kurzarbeit sei in der Hauptstadt im vergangenen Monat aber deutlich gestiegen. Die Arbeitslosigkeit geht nach einem starken Zuwachs im Frühjahr und Sommer aber seit August zurück. 202.313 Frauen und Männer waren im November in Berlin arbeitslos gemeldet. Das waren 2479 weniger als im Oktober, aber 53.538 mehr als ein Jahr zuvor. Die Quote lag bei 10,1 Prozent. Das waren 0,1 Prozentpunkte weniger als im Oktober und 2,5 Prozentpunkte mehr als im November 2019.

„Der Arbeitsmarkt reagiert angesichts der Belastungen durch die Pandemie noch immer robust“, sagte der scheidende Regionaldirektionschef Becking. Er rief die Unternehmen auf, die Zeit nach der Krise nicht aus den Augen zu verlieren. Die Zeit der Kurzarbeit solle für Weiterbildung genutzt werden.

IHK: Arbeitslosigkeit im jungen Alter darf sich nicht verfestigen

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin bezeichnete den zweiten Lockdown als „eine zusätzliche Belastungsprobe für den Berliner Arbeitsmarkt“. Unter den Krisenbetroffenen würden nach IHK-Angaben besonders die Gruppe der 15- bis 25-Jährigen heraus. Im Gegensatz zum Vorjahresmonat seien rund 5.435 junge Menschen mehr aktuell arbeitslos gemeldet, ein Plus von 44 Prozent. „Die meisten dieser Jugendlichen haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Hier muss die Vermittlung in Arbeit und Ausbildung jetzt Vorrang haben, damit sich Arbeitslosigkeit im frühen Erwerbsalter nicht verfestigt. Des Weiteren muss die Berufsberatung in Schulen mit Corona-konformen Konzepten wieder voll aufgenommen werden“, forderte der Geschäftsführer für Wirtschaft und Politik bei der IHK, Jörg Nolte.

Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) warnten vor Strukturbrüchen vor allem in besonders betroffenen Branchen wie der Gastronomie, Hotellerie, vielen Bereichen des Handels sowie der Tourismus- und Kulturwirtschaft. „Die Hilfen des Staates sind oft gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Bund und Länder müssen dafür sorgen, dass das Geld schneller bei den Betrieben ankommt“, sagte UVB-Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck.

DGB: Schwerpunkt muss auf Qualifikation liegen

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund in Berlin und Brandenburg sieht die höhere Jugendarbeitslosigkeit als Problem. Mit Blick auf die gestiegenen Arbeitslosenzahlen insgesamt forderte der DGB-Bezirkschef Christian Hoßbach mehr Unterstützung bei der Qualifikation von Beschäftigten. „Gerade diejenigen, die es aufgrund geringer Qualifikation oder aus anderen Gründen schwer haben, erneut am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, müssen gezielt gefördert werden. Aber auch diejenigen, die sich umorientieren wollen, brauchen Unterstützung. Weiterbildung ist auch hier das Gebot der Stunde“, erklärte er.

Hoßbach dankte auch dem bisherigen Agenturchef Becking für die Zusammenarbeit. Becking wird am Freitag in seiner alten Funktion ein letztes Mal am Arbeitsmarktgipfel des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) teilnehmen und dort auch über die Auswirkungen der Pandemie auf die Berliner Beschäftigungsentwicklung berichten.