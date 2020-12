Einsatzkräfte der Polizei am Montagabend an der Mittenwalder Straße in Kreuzberg.

Clankriminalität Clan-Streit in Kreuzberg geht in die nächste Runde

Berlin. Am Montagabend gingen in Kreuzberg erneut Mitglieder zweier Großfamilien aufeinander los. Das führte zu einem Großeinsatz der Polizei. Nach Informationen der Berliner Morgenpost gehen die Ermittler des Landeskriminalamts davon aus, dass es sich bei der Massenschlägerei um eine Fortsetzung der blutigen Auseinandersetzungen vom vergangenen Freitagabend handelt. Vor drei Tagen wurde ein 29-Jähriger an der Mittenwalder Straße niedergeschossen und schwer verletzt. Der Großvater des Schussopfers hatte am Montagabend die Polizei alarmiert, weil er durch seine geschlossene Wohnungstür bedroht worden sein soll.

Kreuzberg: Großeinsatz der Polizei an der Mittenwalder Straße

Die Schlägerei am Montagabend soll bereits an der Schönlein- Ecke Böckhstraße in Kreuzberg begonnen haben und sich im weiteren Verlauf der Auseinandersetzungen bis zur Mittenwalder Straße verlagert haben. Vor dem „Club 44“ an der Mittenwalder Straße kam es schließlich gegen 21.30 Uhr zu der großen Schlägerei. Das führte schließlich zu dem Großeinsatz.

Nach ersten Informationen wurden für den Einsatz diverse Einsatzhundertschaften zusammengezogen. Auch von mehreren Polizeiabschnitten wurden Beamte alarmiert. Zudem waren Beamte des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) vor Ort.

Fahrzeug- und Personenkontrollen in Kreuzberg

Die zum Teil mit Maschinenpistolen bewaffneten Beamten waren an verschiedenen Straßenkreuzungen postiert und kontrollierten unter anderem an der Gneisenau- Ecke Schleiermacherstraße Fahrzeuge. Dabei wurden Baseballschläger und auch Reizgas gefunden und sichergestellt.

An der Mittenwalder Straße wurden vier verdächtige Männer im Alter von 22, 23, 24 und 49 Jahren überprüft. Die Polizei beschlagnahmte einen Baseballschläger und ein Auto. Zudem sicherten einige Einsatzkräfte auch eine Erdgeschosswohnung an der Gneisenaustraße. Dort wurden mehrere Fensterscheiben eingeschlagen. Etwa zehn Männer sollen gegen 21.50 Uhr dort aufgetaucht sein und die Scheiben zertrümmert haben. Ob diese im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen zu Bruch gegangen waren, wird ermittelt.

Die Beamten kontrollierten zahlreiche Personen, stellten Personalien fest und führten Gefährderansprachen. Festnahmen soll es am Montagabend keine gegeben haben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Bedrohung. Weiter im Mittelpunkt der Ermittlungen ist der Zusammenhang mit der Tat vom Freitagabend.

Gewerkschaft der Polizei: „Berlin ist das Epizentrum krimineller Gruppierungen

„Man sieht derzeit sehr deutlich, dass in der Organisierten Kriminalität gerade wieder verstärkt um Einfluss konkurriert wird. Dass das nicht nur bei Showveranstaltungen mit Apfelschorle und Fanta und in friedlichen Gesprächen passiert, sondern des Öfteren mit Baseballschlägern und Schusswaffen auf der Straße ist auch keine neue Erkenntnis“, sagte der stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Thomas Spaniel. „Berlin ist das Epizentrum krimineller Gruppierungen aus arabischen Großfamilien, die den Rechtsstaat und sämtliche in unserem Land geltenden Regeln ablehnen.“