Grenzschutzzaun gegen Afrikanische Schweinepest in MV fertig

Pomellen. Mecklenburg-Vorpommern hat als erstes Bundesland einen Grenzschutzzaun gegen die Afrikanische Schweinepest errichtet und animiert die Jäger, jetzt vorbeugend noch mehr Wildschweine zu schießen. Ab 1. Dezember zahlt das Land pro geschossenem Wildschwein 50 statt bisher 25 Euro, wie Landesagrarminister Till Backhaus (SPD) am Montag bei Pomellen (Vorpommern-Greifswald) erklärte.

"Der Schwarzwildbestand muss weiter reduziert werden", sagte der Minister. Außerdem werde das Land weiteres Material für Schutzzäune kaufen, um im Seuchenfall gerüstet zu sein und Seuchenherde effektiver eindämmen zu können. Zudem würden 17 Jagdhunde speziell auf die Suche toter Tiere ausgebildet. Die Erfahrung aus Brandenburg zeige, dass im Seuchenfall jede Stunde zähle.

Backhaus kritisierte erneut, dass sich der Bund nicht für den Zaunbau eingesetzt habe. "Der Zaun hätte im gesamten Grenzbereich zu Osteuropa schon fertig sein können", sagte der Minister. Dann hätte man den Seuchenausbruch im September im Süden Brandenburgs und damit in Deutschland vermeiden können, meinte er.

Bis Jahresende entstehe der deutschen Landwirtschaft durch den ASP-Ausbruch so ein Schaden von etwa 1,5 Milliarden Euro, rechnete Backhaus vor. Bisher gebe es in Brandenburg 177 und in Sachsen 7 mit ASP infizierte Wildschweine. In Hausschweinbeständen wurde der Erreger noch nicht festgestellt.

Der MV-Schutzzaun ist 63 Kilometer lang und reicht von der Uckermark über Linken und Hintersee bis Ahlbeck auf der Insel Usedom. Der Bau habe mehr als eine Million Euro gekostet, sagte Backhaus. Mit dem Zaun sollen infizierte Wildschweine daran gehindert werden, die für Menschen ungefährliche Tierseuche aus Polen in den Nordosten Deutschlands einzuschleppen. In Polen grassiert die Tierseuche schon länger, vor allem bei Wildschweinen.

Am 10. September 2020 war die Afrikanische Schweinepest erstmals in Deutschland, im Süden Brandenburgs, amtlich festgestellt worden. Seitdem wurden in Brandenburg mehr als 170 Fälle in den Kreisen Oder-Spree, Märkisch-Oderland und Spree-Neiße gefunden. Wenige Seuchenfälle bei Wildschweinen meldete auch das benachbarte Sachsen. Hausschweine sind nach Angaben der Behörden in Deutschland bisher nicht betroffen. Es gibt keine Möglichkeit, die Tiere vorbeugend zu impfen.