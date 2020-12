Ohne Führerschein mit Moped gefahren: Bei Unfall verletzt

Ranzig. Zwei junge Mopedfahrer sind ohne Führerschein auf der Bundesstraße 87 bei Ranzig (Oder-Spree) mit einem Kleintransporter zusammengestoßen und verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollten der 14-Jährige und sein 12-jähriger Sozius am Sonntag in einen Waldweg einbiegen und hatten das auch angezeigt. Der 46-jährige Fahrer des Kleintransporters überholte die beiden trotzdem und streifte dabei das Moped seitlich, wie die Polizei am Montag weiter mitteilte. Die beiden Jungen stürzten. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Nach der Überprüfung ihres Alters wurden die Eltern informiert und das Moped übergeben. Gegen den Autofahrer und die jungen Fahrer wird nun ermittelt.

( dpa )