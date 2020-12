Grips Theater singt gegen Corona-Blues

Berlin. Das Berliner Grips Theater hat als Zeichen in der Corona-Pandemie einen Hit aus seinem Dauerbrenner "Linie 1" im Internet veröffentlicht. In dem Videoclip singt und spielt eine neunköpfige Gruppe "Fahr mal wieder U-Bahn" - im Herbstlaub vor der Bühne am Hansaplatz. Das Ganze war Teil eines Aktionstages der im Deutschen Bühnenverein organisierten Theater und Orchester - diese müssen wegen der Pandemie pausieren. Das Grips Theater hat "Fahr mal wieder U-Bahn" als "Hommage an das Miteinander in der Großstadt" ausgewählt, wie die Bühne am Montag erklärte.

Der Aktionstag soll laut Bühnenverein "in dieser gesellschaftlich so herausfordernden Zeit" ein "Zeichen von Zuversicht, künstlerischer Energie und Verbundenheit zu ihrem Publikum in die Kommunen senden".