Berliner Corona-Ampel zeigt wieder zwei Mal Rot

Berlin. Das Berliner Ampelsystem zur Bewertung der Corona-Lage steht wieder bei zwei von drei Indikatoren auf Rot. Bei der Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten ist der Warnwert von 25 Prozent erneut überschritten worden, wie aus dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung vom Montag hervorgeht. Weiter auf Rot und sehr deutlich über dem Grenzwert von 30 bleibt die Ampel bei den Fallzahlen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen: mit einem Wert von 206,9. Im Samstags-Lagebericht hatte die Ampel erstmals bei diesen beiden Indikatoren kurzzeitig Doppel-Rot angezeigt - danach war die Intensivbetten-Belegung aber nochmals auf Gelb zurück gesprungen.

Der Senat hatte bei der Einführung des Warnsystems für den Fall zweier roter Ampeln Handlungsbedarf vereinbart. Am Montag erklärte eine Senatssprecherin auf Anfrage: "Der Senat bespricht in jeder Sitzung die Entwicklung des Infektionsgeschehens und hat auch schon frühzeitig gehandelt und reagiert. So haben wir schon vergangene Woche die Maßnahmen verlängert." Der Senat werde es auch weiter so handhaben und die Ampel als Warninstrument für seine Entscheidung und Besprechungen verstehen.

Weiter auf Grün steht die Corona-Ampel bei der Reproduktionszahl mit 0,8. Diese Zahl gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Angestrebt werden Werte deutlich unter 1, um die Pandemie zu bremsen. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) sprach am Montag bereits von einer gedämpften Dynamik - die Zahlen müssten aber noch weiter sinken, damit die Lage wieder beherrschbar werde. Am Montag wurden 925 neue Fälle gemeldet (Montag der Vorwoche: 805), allerdings sind die Werte zu Wochenbeginn oft niedriger.

Bei den Sieben-Tages-Werten hat inzwischen Spandau die Nase vorn: Pro 100 000 Einwohner wurden dort in dem Zeitraum rund 302 Fälle gemeldet. Seit Pandemiebeginn sind berlinweit insgesamt 65 145 Infektionen bekannt geworden, in 43 409 Fällen gelten die Menschen als genesen. 565 Patienten starben nach einer Corona-Infektion, das sind zwölf mehr als am Vortag.