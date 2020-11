SPD-Landesvorstand nominiert Giffey als Spitzenkandidatin

Berlin. Der Landesvorstand der Berliner SPD hat am Montagabend die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey offiziell als Spitzenkandidatin der Partei für die Abgeordnetenhaus-Wahlen im September 2021 nominiert. Nachdem sie am Wochenende gemeinsam mit dem Abgeordnetenhaus-Fraktionschef Raed Saleh zur Landesvorsitzenden gewählt worden war, hatte die frühere Neuköllner Bezirksbürgermeisterin erstmals öffentlich ihre Bereitschaft erklärt, die SPD in die Wahlen zu führen und ums Rote Rathaus zu kämpfen.

Jetzt hat die engste Parteiführung den intern lange angekündigten Schritt auch formal vollzogen. Wie es aus Teilnehmerkreisen hieß, gab es keine Gegenstimme, aber zwei Enthaltungen. Der Schritt war bereits am Wochenende in der engsten Parteispitze verabredet worden. Der eigentlich geplante Nominierungsparteitag am 19. Dezember fällt wegen der Corona-Pandemie aus. Womöglich wird die Entscheidung des Landesvorstandes aber im Frühjahr von einem Parteitag bestätigt werden, um für den Wahlkampf Schwung zu holen.

