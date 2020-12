Neue Perspektiven von den Dächern über Berlin

Berlin von oben erleben, dazu sollen in den kommenden Jahren stadtweit neue Möglichkeiten entstehen. Denn bei diversen Bauprojekten sind öffentliche Dachterrassen Teil der Planung. In der Siemensstadt, Unter den Linden, in Kreuzberg, nahe dem Alexanderplatz – überall wird es mitgedacht, die Stadt aus einem anderen Blickwinkel sichtbar zu machen. Planungsbüros, Bauherren und nicht zuletzt auch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung versprechen sich davon einen Mehrwert für die neuen Gebäude oder ganze Quartiere.

Den Blick über den Boulevard Unter den Linden schweifen zu lassen, soll mit dem Neubau der Komischen Oper möglich werden. Auf 20 Meter Höhe planen die Architekten vom Büro Kadawittfeldarchitektur, das erst Ende Oktober mit seinem Entwurf den Realisierungswettbewerb für den Neubau gewonnen hat, eine öffentlich zugängliche Dachterrasse. Die Vorgaben für den Wettbewerb sahen eine Gastronomieeinrichtung in dem Haus vor, erklärt Kilian Kada, Leiter der Wettbewerbsabteilung von Kadawittfeld.

„Wir haben uns gedacht, an diesem speziellen Ort Unter den Linden muss man die Gastrofläche so anordnen, dass man mit dem Essen den Blick über die Stadt hat.“ Zugänglich sein soll die Dachterrasse nach Vorstellung der Architekten auch außerhalb der Oper-Öffnungszeiten. Durch sie könne gezeigt werden: Die Oper ist ein Haus, das der Öffentlichkeit zur Verfügung steht.

Zusatzfunktionen auf dem Dach für eine lebendige Stadt

Kada spricht von einem „modernen Zugang“ zum Bauen, wenn Häuser neben ihrer eigentlichen Aufgabe auch „Zusatznutzungen“ erhalten. Wenn also ein Operngebäude nicht nur Spielstätte oder ein Bürohaus nicht nur ein Arbeitsort ist, sondern zugleich eine Aussichtsplattform und Gastronomie beinhaltet. „Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Häuser in der Stadt nur eine Funktion haben“, sagt Kada. „Lebendig wird es, wenn die Häuser Zusatzfunktionen im Erdgeschoss oder auf dem Dach haben.“

Aus seiner Sicht ist es bislang eher in Amerika, Asien oder Australien verankert, insbesondere auf Hochhäusern die Dächer zu nutzen. Bewohner, aber auch Touristen könnten so noch mal ein ganz anderes Verständnis für einen Ort bekommen. „Das bereichert das Treiben in der Stadt“, sagt Kada, der aber auch ein wachsendes Bewusstsein dafür in Deutschland beobachtet. „Wir haben den Eindruck, dass der Politik und den Städten immer mehr bewusst wird, dass man gerade in dicht bebauten Gebieten solche Angebote zur Verfügung stellen sollte. Auch Investoren haben ein Interesse daran.“

Der Neubau der Komischen Oper soll eine öffentliche Dachterrasse mit Gastronomie hin zum Boulevard Unter den Linden bekommen. So sieht es der Entwurf des Büros Kadawittfeldarchitektur vor.

Foto: kadawittfeldarchitektur

Ergänzen lassen sich die Dachterrassen seiner Meinung nach durch Begrünungen, die aus ökologischer Sicht und mit Blick auf das Klima als wünschenswert gelten. „So kann man Orte von hoher Aufenthaltsqualität schaffen“, sagt Kada. Sogar Solarpanele könnten noch installiert werden und gleichzeitig Schatten spenden „Dadurch schärft man das Bewusstsein und kriegt ein Verständnis für die Technik.“

Als Architekten würden sie versuchen, die Nutzung der Dächer in die Entwürfe zu integrieren. „Wir müssen hoffen, dass engagierte Bauherren das zu schätzen wissen und dass man da investiert“, sagt Kada. „Glücklicherweise begreifen Auftraggeber das immer mehr, dass man die ganze Stadtlandschaft bereichern kann.“ Das ist auch das Ziel der Architekten bei ihrem Entwurf für die Komische Oper. „Nun hoffen wir, dass das auch so kommt.“

Siemensstadt 2.0 bekommt zwei öffentlich zugängliche Dachterrassen

Ein Dach, das öffentlich zugänglich ist, gleichzeitig aber auch Photovoltaik und eine in Teilen intensive Dachbegrünung umfasst – genau so etwas soll auch in der Spandauer Siemensstadt Realität werden. Auf dem bisherigen Industriestandort von Siemens entsteht bis 2030 die Siemensstadt 2.0 – und für die ersten beiden neuen Bürogebäude ist nun klar, dass ihre Dächer als öffentliche Orte dienen sollen. So sieht es der Entwurf vom Berliner Büro Robertneun vor, der in der vergangenen Woche im Hochbauwettbewerb zum Sieger gekürt wurde.

„Öffentlich zugängliche Bereiche sind uns bei der Planung der neuen Siemensstadt besonders wichtig“, erklärt eine Siemens-Sprecherin. „Sie tragen dazu bei, dass ein attraktiver, lebendiger und lebenswerter Stadtteil entsteht, in dem Menschen gerne wohnen, arbeiten und forschen.“ Daher sollen bei nahezu allen Gebäuden die Erdgeschosse für die Öffentlichkeit nutzbar werden. „Wir freuen uns, dass der Gewinnerentwurf von Robertneun zusätzlich öffentlich zugängliche Dachterrassen vorsieht“, so die Sprecherin.

Dachterrassen als zusätzlicher Freiraum in dichten Städten

Die Architekten stellen sich auch hier auf den Terrassen Bars oder ein Restaurant vor. Das Dach des 60 Meter hohen Neubaus könne Besuchern „einen großartigen Blick über den bestehenden Siemens- Standort, aber auch die wachsende Siemensstadt 2.0“ ermöglichen, schreiben sie. Auf dem flacheren Gebäude sind oberhalb eines Atriums als Besonderheit breite Stege vorgesehen, die von einer Seite zur anderen führen.

„Die sind so breit, dass man darauf auch arbeiten kann“, sagt Nils Buschmann von Robertneun. Dächer nutzbar zu machen, das sei auch immer eine Finanzfrage, dabei geht es etwa um erforderliche Fluchtwege. Im Zusammenhang mit der Begrünung, zu der es teilweise Vorgaben gibt, sieht aber auch er, dass zunehmend darüber nachgedacht wird, Dächer begehbar zu machen. „Das schafft mehr Grünflächen und zusätzliche Möglichkeiten.“

Von „zusätzlichem Freiraum in den immer dichteren Städten und Bezirken“, der durch Dachterrassen entstehen könne, spricht auch Thomas Bestgen, Gründer und Geschäftsführer der UTB Projektmanagement GmbH. Das Unternehmen plant in Kreuzberg ein 80 bis 100 Meter hohes Wohnhochhaus, kurz „Woho“ genannt. Dieses soll wie ein vertikales Quartier funktionieren und deshalb verschiedene Formen von Wohnen, Flächen für Gewerbe und soziale Projekte sowie Begegnungszonen unter einem Dach vereinen. Aktuell läuft der Realisierungswettbewerb, der bis Anfang Februar 2021 abgeschlossen werden soll. Vorgabe an die Architekturbüros ist es, eine öffentliche Dachterrasse mit ergänzender Nutzung durch ein Restaurant oder Café zu planen.

Offene Terrassen für größere Akzeptanz von Hochhäusern

Die UTB hat sich nach eigenen Angaben unter anderem in einem Forschungsprojekt mit der Universität in Luzern damit beschäftigt, was künftige Quartiere erfolgreich macht. Gezeigt hat sich auch: „Der Bedarf an Begegnungsflächen wie Multifunktionsräumen, Terrassen, Werkstätten und anderen öffentlichen Bereichen ist in den letzten Jahren enorm gestiegen“, so Bestgen. Dachterrassen bieten Platz für Begegnungen, aus Sicht des Geschäftsführers aber auch weitere Vorteile.

„Auf Dachterrassen kommen wir dem Himmel sprichwörtlich ein Stück näher, sie üben eine große Faszination auf die Menschen aus.“, sagt er. „Diese Flächen zählen zu den attraktivsten in einem Hochhaus und bieten meist unverbaute Weitblicke.“ Damit die Durchmischung der Bewohner funktioniere und ein Quartier erfolgreich werde, sei es wichtig, Dachterrassen nicht nur Eigentumswohnungen zuzuordnen.

Bei Hochhäusern wie dem „Woho“ geht es aber nicht nur um die Freiwilligkeit der Planer. Vorgaben zur Nutzung der obersten Flächen enthält auch das Hochhausleitbild vom Land Berlin. Darin heißt es, dass in multifunktional genutzten Gebäuden mit einer Höhe von mehr als 60 Metern „vorzugsweise auch im obersten Geschoss bzw. auf dem Dach öffentlich zugängliche Nutzungsangebote bereitzustellen“ seien. Die Begründung: „Damit werden der Allgemeinheit neue Erlebnismöglichkeiten und Perspektiven eröffnet, welche die Akzeptanz, den Nutzen und die Integration des Hochhauses in seiner Nachbarschaft fördern und Mehrwerte schaffen.“

Nachbarschaft von Hochhäusern soll durch zusätzliche Angebote profitieren

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung verweist zudem auf das Privileg, das durch das Baurecht für ein Hochhaus entstehe, weil dieses „deutlich über der städtebaulichen Dichte der Umgebung hinausragt und eine Wirkung erzeugt, die weit über das eigentliche Baugrundstück hinausgeht“. Ein öffentliches Erdgeschoss soll deshalb zu einer belebten Straßenzone beitragen, ein Dachgeschoss ein „gemeinschaftliches Erleben über der Stadt“ ermöglichen, erklärt eine Sprecherin. „Die Nutzungsangebote auf dem Dach und im Erdgeschoss stehen damit nicht nur den Nutzenden des Hochhauses selbst zur Verfügung, sondern ergänzen im besten Falle noch fehlende Nutzungsangebote für die Nachbarschaft und steigern deren Aufenthaltsqualität.“

Auch Hans-Liudger Dienel, Professor an der Technischen Universität im Fachgebiet Arbeitslehre/Technik und Partizipation, sieht gerade bei Hochhäusern, die in der Regel Flachdächer haben, Potenzial für Gemeinschaftseinrichtungen wie ein Café oder einen Garten. Auch für Hotels könne ein solches Angebot Werbung sein, meint Dienel. Gleichzeitig sieht er aber auch die Konkurrenz unterschiedlicher Nutzungspläne um vorhandene Dachflächen.

Wo Menschen stehen oder entlanggehen, können keine Photovoltaikanlagen installiert werden oder Sukkulenten mit positiver Wirkung für das Stadtklima wachsen – auch wenn das Beispiel der Siemensstadt zeigt, dass eine Kombination möglich sein kann. In jedem Fall könne man aus vielen Dächern noch mehr herausholen, meint Dienel. „Das ist ein ungenutzter Raum, bei dem wir kreativer sein sollten.“