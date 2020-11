Weihnachtsbudget schrumpft bei vielen Berlinern

Berlin. Die Corona-Pandemie sorgt bei vielen Berlinerinnen und Berlinern für finanzielle Einbußen. Diese schlagen auch auf die Pläne für das Weihnachtsfest durch. 30 Prozent der Menschen wollen in diesem Jahr weniger Geld für Geschenke ausgeben als noch 2019. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Berliner Sparkasse. Ein Großteil davon gibt an, aufgrund der Corona-Pandemie ein kleineres Budget zur Verfügung zu haben.

Andere sagten, ihr Geld aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten zusammenhalten zu wollen. Wieder anderen sei wegen der Corona-Pandemie 2020 schlicht die Freude am Verschenken vergangen, hieß es. Nur knapp die Hälfte der Hauptstädter werde in diesem Jahr so viel für Weihnachtsgeschenke ausgeben wie zuletzt.

Luftveränderung ganz oben auf der Wunschliste

Auf den Wunschzetteln der Bürger stehen vor allem Reisen, die derzeit jedoch nur sehr eingeschränkt möglich sind. Bei 37 Prozent der Befragten stehe eine Luftveränderung ganz oben auf der Wunschliste, teilte die Sparkasse am Montag mit. Das Geldhaus hatte die Umfrage beim Meinungsforschungsinstitut Info GmbH in Auftrag gegeben. Die Demoskopen befragten bis Mitte November 1000 Berliner ab 16 Jahren.

Der ebenfalls von 37 Prozent angegebene Wunsch nach Literatur lässt sich hingegen leichter befriedigen, während Einladungen zum Essen (36 Prozent) sowie Eintrittskarten für Kulturveranstaltungen (34 Prozent) eher auf bessere Zeiten warten müssen. Der Wunsch nach Geld, den 33 Prozent äußerten, lässt sich wiederum leichter zeitnah erfüllen. Die meisten Berliner (53 Prozent) wollen zwischen 101 und 500 Euro ausgeben. 2019 waren es noch 58 Prozent. In diesem Jahr planten 36 Prozent der Befragten Geschenke bis 100 Euro ein, im Vorjahr waren es 33 Prozent. Zwölf Prozent wollten aber mehr als 500 Euro ausgeben, dieser Anteil lag 2019 bei 9 Prozent. 13 Prozent wollten gar kein Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben. 43 Prozent wollten zum Fest hauptsächlich online einkaufen, 28 Prozent ziehe es zum Bummel in Läden und Geschäfte.

„Berlin mit seinem starken Schwerpunkt auf Gastgewerbe, Tourismus und Unterhaltung ist besonders stark von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie getroffen“, sagt Uwe Dürkop, Chefvolkswirt der Sparkasse. Gleichzeitig hätten zum Beispiel der Lebensmitteleinzelhandel, der Online- und Versandhandel und die IKT-Branche zugelegt. Berliner Berufstätige spürten die Krise finanziell ganz unterschiedlich.

Gastgewerbe vor Lockdown bei Minus 44 Prozent

Tatsächlich ist der Einzelhandel in Berlin bislang einigermaßen durch die Krise gekommen, wenn auch einzelne Segmente hart getroffen wurden. Insgesamt bewegten sich die Umsätze von Januar bis September leicht über dem Vorjahresniveau. Treiber war nach Daten des Amtes für Statistik der Lebensmittelhandel mit einem Plus von 4,8 Prozent.

Andere Sortimente waren weniger gefragt als 2019. Überproportional um 17 Prozent wuchs der Handel außerhalb von Verkaufsräumen, wozu auch der Online-Handel zählt. Das Berliner Gastgewerbe meldete schon vor dem November-Lockdown übers Jahr gesehen ein Minus von 44,7 Prozent. In der Gastronomie war es mit 36,9 Prozent etwas weniger, im Beherbergungsgewerbe mit Minus 44,7 Prozent etwas mehr. Im September lagen die Umsätze im fast 70 Prozent hinter dem Vorjahresmonat.