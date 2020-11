Carsharing-Anbieter Weshare erhöht die Preise deutlich

Berlin. Der Carsharing-Anbieter Weshare erhöht die Preise. Wie das Tochterunternehmen der Volkswagen-Gruppe seinen Kunden am Montagmorgen mitgeteilt hat, kostet die Leihgebühr im Basistarif künftig 29 Cent pro Minute statt der bislang fälligen 19 Cent. Das entspricht einem Aufschlag von mehr als 50 Prozent. Hinzu kommt wie bislang ein Euro pro Fahrt zur Reduzierung des Selbstbehalts im Schadensfall von 1050 Euro auf 450 Euro.

Auch einen gesonderten Flughafentarif führt Weshare mit der Preisänderung ein. Statt des Regeltarifs zahlen Nutzer, die ein Auto am neuen Hauptstadtflughafen BER parken oder mitnehmen wollen, sieben Euro extra. „Das hört natürlich niemand so richtig gern. Aber WeShare bleibt dennoch transparent und bezahlbar“, schreibt das Unternehmen an seine Kunden. Die neue Regelung tritt demnach am 2. Dezember in Kraft.

Weshare hat sein Angebot im Juni 2019 mit in Berlin gestartet. Die VW-Tochter stieg damit deutlich später in das Geschäft um geteilte Mobilität ein als die bereits jahrelang aktive Konkurrenz der Autokonzerne Daimler und BMW, die ihre Angebote mittlerweile in der gemeinsamen Tochter Sharenow gebündelt haben. Um den Rückstand wettzumachen, punktete Weshare zum einen durch seine vollelektrische Flotte von 1500 E-Golfs, die bald vollständig durch Fahrzeuge des neuen E-Modells ID.3 ersetzt werden sollen.

Zugleich setzte das Unternehmen auf Kampfpreise weit unter den Betriebskosten. Wettbewerber Sharenow verlangt im Basispreis je nach ausgeliehenem Modell zwischen 19 Cent pro Minute für einen Smart und 34 Cent für einen BMW X1. Schon im Sommer kündigte Weshare an, die Tarife bald anheben zu wollen. Beobachter der Branche gehen allerdings davon aus, dass auch damit nicht kostendeckend gearbeitet werden kann.

Weshare startet Abo-Modell für Vielfahrer

Zugleich startet der Carsharing-Anbieter mit dem neuen Tarif ein Abo-Modell. Für 9,90 pro Monat können Kunden den Preis je Fahrtminute auf 19 Cent und bei Parkminuten auf fünf reduzieren. Der Maximalpreis für 24 Stunden beträgt in diesem Modell 49 Euro statt 59 Euro.

In Berlin gibt es derzeit mehr als 6000 Carsharing-Fahrzeuge. Den Großteil davon machen Freefloating-Anbieter aus, deren Autos überall abgestellt werden dürfen und nicht zu festen Stationen zurück müssen. Zuletzt war Sharenow mit rund 1900 Fahrzeugen der größte Anbieter. Daneben versuchen sich auch Miles und Sixtshare auf dem umkämpften Berliner Markt.

Probleme könnten der Branche durch eine Änderung des Berliner Straßengesetzes drohen. Der neue Entwurf des Gesetzestextes sieht vor, dass alle Sharing-Angebote zu Sondernutzungen des öffentlichen Straßenlandes erklärt werden. Verbunden damit ist eine vom Land festgelegte Obergrenze an Fahrzeugen pro Anbieter sowie eine Sondernutzungsgebühr, die für jeden Wagen monatlich fällig werden soll.