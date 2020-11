Charité plant ein zweites Hochhaus in Berlin-Mitte

Berlin. Mit einem Strategiepapier hat die Charité unter dem seit einem Jahr amtierenden Vorstandschef Heyo Kroemer die künftige Entwicklung der Berliner Universitätsklinik skizziert. Der Anspruch lautet „Gesundheit neu denken“. Prävention und Leben mit Krankheiten wird gegenüber der reinen Heilung stärkeres Gewicht bekommen.

Sowohl inhaltlich als auch in der Gestaltung der Standorte sind die Pläne ambitioniert. Bis 2030 sind Investitionen von rund einer Milliarde Euro vorgesehen, bis 2050 wird mit mehr als sechs Milliarden Euro gerechnet, um alle Pläne zu realisieren. Man sei inzwischen geübt darin, andere Finanzierungsquellen als den Berliner Landeshaushalt zu nutzen, sagte Kroemer am Montag bei einer digitalen Pressekonferenz.

Charité: Zweites Hochhaus in Berlin-Mitte geplant

Geplant ist unter anderem ein zweites Hochhaus in Mitte gegenüber des kürzlich sanierten Bettenhauses. „Ich finde die Twin-Towers der Charité eine sehr charmante Idee“, so der Vorstandschef Kroemer. Der Regierende Bürgermeister und Wissenschaftssenator Michael Müller (SPD) sagte, die Charité müsse ihr riesiges Potenzial noch besser ausschöpfen. Es sei eine große Aufgabe, sich mit den großen und schweren Fragen der Zukunft auseinanderzusetzen.

Charite bereitet sich auf steigende Patientenzahlen vor

Die Universitätsklinik bereitet sich angesichts der alternden Gesellschaft auf weiter steigende Patientenzahlen und langwierigere Krankheitsverläufe vor. Die Mediziner wollen Prävention von Krankheiten und einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz in den Vordergrund stellen. Man geht davon aus, dass bisher noch viele medizinische Bedarfe der Menschen nicht abgedeckt werden. Sich an den wahren Bedürfnissen der Menschen zu orientieren, soll die zukünftige Leitlinie sein. Wesentliche Zukunftsaufgabe ist die Digitalisierung sämtlicher Prozesse. Mit dem städtischen Krankenhauskonzern Vivantes will sich die Charité enger vernetzen.

Zentrales Element des Konzepts ist dabei die stärkere Profilierung der drei Charité-Standorte, die aber gleichwohl die Maximalversorgung der umliegenden Bezirke sicherstellen sollen. So wird sich der Standort Mitte laut dem Strategiepapier der Neurologie und der digitalen Medizin widmen. Die Krankenversorgung soll sich neben dem Bettenhaus im neuen Health-Tower konzentrieren. Wenn die Neubauten fertig sind, möchte Charité-Chef Kroemer die noch auf die ganze Stadt verteilte Charité-Verwaltung in den Altbauten konzentrieren. Denn die historischen Backsteingebäude sind für moderne Krankenversorgung und Wissenschaft weniger geeignet.

Virchow-Klinikum soll sich auf Herz- und Krebsmedizin konzentrieren

Das Virchow-Klinikum wird sich demnach verstärkt der Herz- und Krebsmedizin widmen. Der Campus in Wedding wird zunächst durch den vom Bund maßgeblich mitfinanzierten Neubau des Deutschen Herzzentrums ergänzt. Zweites wichtiges Element ist dort das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen. Insgesamt ist der Investitionsbedarf am Standort Virchow am größten, nachdem in den vergangenen Jahren in Mitte schon viel modernisiert worden ist.

Klinik Benjamin Franklin soll Prävention in den Fokus rücken

In Steglitz schließlich soll sich das Benjamin Franklin auf den Schwerpunkt Prävention in Verbindung mit Allergologie und Immunologie fokussieren. Dort wird das neue Fraunhofer-Institut für Allergologie angesiedelt, für das der Bundestag in der vergangenen Woche das Geld freigegeben hat.

Dem deutschen Gesundheitswesen und besonders der teuren Universitätsmedizin sollte es nicht so gehen wie der Autoindustrie. Die Sorge vor einer „Teslaisierung“ war es auch, die Charité-Chef Heyo Kroemer zum Nachdenken über die Zukunft animierte. Er möchte nicht wie die deutsche Autoindustrie abwarten, dass mit dem E-Auto-Bauer Tesla ein aus der Daten-Ökonomie stammender Konkurrent sich im Zuge der unausweichlich wachsenden Digitalisierung große Teile der Wertschöpfung schnappt. Konzerne wie Amazon oder Google stünden bereit, um aus ihrem Datenschatz auch Gesundheitsangebote zu entwickeln. Fernbehandlungen sind dabei ebenso ein Thema wie Diagnosen über Sensoren oder der Vertrieb von Arzneien jenseits von Apotheken.

Kroemer möchte dem Risiko vorbeugen, dass seine Universitätsklinik in den kommenden Jahren wichtige Erlösquellen verliert. Zudem muss sich die Charité anderen Trends widmen: Die rasanten Fortschritte der biomedizinischen Forschung und der digitalisierten Medizin, die inzwischen jeden Menschen individuell bewerten kann; die alternde Gesellschaft und die damit verbundenen steigenden Zahl von Patienten; die wachsende Konkurrenz um Fachkräfte.

Warnung vor Folgen des demografischen Wandels

Ein Jahr nach seinem Amtsantritt haben Kroemer und seine Vorstandskollegen nun ein Strategiepapier für die Entwicklung der Charité vorgelegt, an dem viele im Haus mitgearbeitet hätten. „Partizipativ, aber nicht demokratisch“, so beschreibt der Pharmazeut den Prozess. Will heißen: Viele dürfen mitreden, am Ende entscheidet der Vorstand.

Nachdenken sei unbedingt nötig, auch und gerade in der Pandemie, sagte Kroemer bei der Vorstellung des Papiers am Montag: „Gegen die Folgen des demografischen Wandels wird sich der derzeitige Fachkräftemangel nur als ein Vorspiel erweisen.“ Er erwartet künftig mehr stationäre Patienten, aber auch längere Krankheitsverläufe mit verschiedenen, parallel auftretenden Leiden.

Kroemer ist bewusst, das sich viele zunächst auf die Ausbaupläne für die drei Charité-Bettenstandorte konzentrieren würden, inklusive des von ihm favorisierten Neubaus eines zweiten Kranken-Hochhauses in Mitte. Die Bauabteilung hat sogar erwartete Investitionssummen für die Broschüre beigesteuert. Ob dann tatsächlich bis 2050 6,5 Milliarden Euro in die Standorte Mitte, Wedding und Steglitz fließen werden, davon eine Milliarde bis 2030, ist natürlich heute noch nicht klar.

Aber Europas größte Universitätsklinik hat einen Anspruch formuliert. Viele Teile des Plans wie der Bau des Herzzentrums am Virchow oder der Aufbau eines Fraunhofer-Instituts für Allergologie in Steglitz sind bereits beschlossen und finanziert. Wie das Vorbild Boston soll Berlin die ganze Wertschöpfungskette universitärer Medizin von der Forschung über den Transfer der Erkenntnisse ans Krankenbett, die Translation, und hochwertiger Krankenversorgung für möglichst viele Patienten abdecken.

Kroemer dringt auf ein neues Verständnis von Medizin. Es solle künftig nicht mehr in erster Linie um die Heilung einzelner Beschwerden gehen, sondern um einem ganzheitliche Betrachtung des Menschen. Krankheiten vorzubeugen soll neuer Schwerpunkt werden und zwar auf einem ganz anderen Level als „Ein Apfel am Tag und mehr Sport“, so Kroemer: „Wir werden die helle Lampe der Charité von reiner Intervention auf Prävention richten.“ Menschen sollen in ihrem „humanen Ökosystem“ begriffen werden, es sollen also nicht nur biomedizinische, sondern auch soziale Aspekte in die individuelle Betrachtung einfließen.

Engere Kooperation mit Vivantes geplant

Dazu soll die Charité die Grenzen der Disziplinen überschreiten und den wissenschaftlichen Geist im ganzen Haus weiter fördern. Forschungsergebnisse sollen schneller den Kranken zugute kommen. Die Grenzen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung verschwimmen, wenn Ärzte Patienten über digitale Instrumente auch außerhalb der Klinik begleiten können. Alle diese Themen sollen nun im weiteren Prozess vertieft und in einzelnen Projektgruppen weiter beraten werden. Ganz wichtig ist Kroemer die Vernetzung mit anderen Institutionen. So will er die lange gepflegte Abgrenzung gegen den zweiten landeseigenen Klinikkonzern Vivantes zugunsten einer engeren Kooperation aufgeben.

Den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die Charité auf ihrer Seite. Obwohl Müller weiß, dass es vor allem die Parlamente in Land und Bund zu überzeugen gilt, damit sie Geld bewilligen. Es gehe nicht so sehr um Hochhäuser, sagte Müller, sondern um das konzeptionelle Nachdenken: „Wenn man weiß, was man inhaltlich will, findet man dafür auch die Hülle.“