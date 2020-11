Charité plant ein zweites Hochhaus in Berlin-Mitte

Berlin. Mitten in der Corona-Pandemie denkt die neue Führung nach vorne. Mit einem umfangreichen Strategiepapier hat die Charité unter dem seit einem Jahr amtierenden Vorstandschef Heyo Kroemer die künftige Entwicklung der Berliner Universitätsklinik skizziert. Nicht weniger als „Gesundheit neu denken“ ist das Ziel. Sowohl inhaltlich als auch in der Gestaltung der Standorte sind die Pläne ambitioniert, die erforderlichen Investitionen erheblich.

Die Mediziner bereiten sich auf weiter steigende Patientenzahlen vor und wollen die Prävention von Krankheiten und einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz in den Vordergrund stellen. Man geht davon aus, dass bisher noch viele medizinische Bedarfe der Menschen nicht abgedeckt werden. Sich an den wahren Bedürfnissen der Menschen zu orientieren, soll die zukünftige Leitlinie sein.

Bis 2030 sind Investitionen von rund einer Milliarde Euro vorgesehen, bis 2050 wird mit mehr als sechs Milliarden Euro gerechnet, um alle Pläne zu realisieren. Die Anforderungen an die Krankenversorgung werde steigen. Schon 2030 rechnen die Planer pro Jahr mit 6500 mehr stationären Fällen als derzeit.

Charité in Berlin - lesen Sie auch:

Charité: „Health Tower“ soll in Berlin-Mitte entstehen

Ein Element ist die stärkere Profilierung der drei Charité-Standorte. In Mitte möchte der Vorstand ein neues Hochhaus neben das gerade sanierte Bettenhaus bauen. Im „Health Tower“ sollen die klinischen Neurowissenschaften konzentriert werden. Auch das neue Gebäude des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung, das sich der schnelleren Übertragung von Forschungsergebnissen ans Krankenbett widmet, wird zu der wissenschaftlichen Profilierung auf dem Campus Mitte beitragen.

Wenn die Neubauten fertig sind, möchte Charité-Chef Kroemer die auf die ganze Stadt verteilte Charité-Verwaltung in den Altbauten konzentrieren. Die historischen Backsteingebäude sind für moderne Krankenversorgung und Wissenschaft weniger geeignet.

Campus Virchow soll sich auf Herz- und Krebsmedizin konzentrieren

Der Campus Virchow in Wedding soll sich zum Spitzenzentrum für Kardiologie, Onkologie und Chirurgie entwickeln, sich also auf die Herz- und Krebsmedizin konzentrieren. Kernstück wird hierbei der maßgeblich vom Bund finanzierte Neubau für das Deutsche Herzzentrum sein. Zweites wichtiges Element ist das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen. Insgesamt ist der Investitionsbedarf am Standort Virchow am größten, nachdem in den vergangenen Jahren in Mitte schon viel modernisiert worden ist.

Klinik Benjamin Franklin soll sich auf Prävention spezialisieren

Das Universitätsklinikum Benjamin Franklin (UKBF) soll sich künftig auf die Prävention von Krankheiten spezialisieren. Hauptthemen sollen die Immunologie und die Allergologie sein. Ein Element dieser Strategie ist der Aufbau eines neuen Fraunhofer-Instituts, für das der Bundestag jetzt das Geld freigegeben hat.

Wesentliche Zukunftsaufgabe ist die Digitalisierung sämtlicher Prozesse in der Charité. Mit dem städtischen Krankenhauskonzern Vivantes will sich die Universitätsklinik enger vernetzen.