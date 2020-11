Corona und die Kälte machen es Obdachlosen schwer

Berlin. Das Problem beginnt am Alexanderplatz abends um kurz vor neun. Während draußen die Scheiben der geparkten Autos zufrieren, sitzt drinnen im Bahnhof ein Mann im Rollstuhl neben der Treppe zur U-Bahn. Neben ihm liegen abgeschabte Tüten und eine Isomatte, in den Händen hält er einen dampfenden Becher Tee und einen Plastikteller mit Eintopf. Während sich vom anderen Ende des Bahnhofs zwei Sicherheitsleute auf den Weg zu ihm machen, beginnt der Mann hastig zu löffeln. Er wird nicht weit kommen.

Die Suppe stammt nicht vom Imbiss, sondern ist eine Gabe von Helfern, die derzeit mit vielen Ideen versuchen, den Menschen auf der Straße das Leben trotz Corona zu erleichtern. Seit März haben die meisten Tagescafés und Suppenküchen ihre Aufenthaltsräume geschlossen, viele bieten Essen und Getränke nur zum Mitnehmen an. Dagegen sollen Gabenzäune helfen, private Aktionen und sogenannte Suppen-Mobile, die in der Stadt unterwegs sind

Danny (33) im Bahnhof Alexanderplatz - kurz, bevor der Suppenbus kommt und die Sicherheitsleute ihn aus dem Bahnhof weisen.

Wie zu Danny, der Mann im Rollstuhl. Während sich die Sicherheitsleute im Bahnhof schon den nächsten Suppenesser vornehmen, sitzt Danny schon draußen. „Die haben mich rausgeschmissen”. Er reibt sich frierend die Hände. Die Suppe steht neben ihm am Boden. Zu essen habe er mehr als genug, sagt er, „nur wo ich das essen soll, weiß ich nicht”. Seit einem Unfall im Sommer sitzt Danny im Rollstuhl. Er könne zwar laufen, sagt er, aber nur mit Schmerzen. Und schlafen?

In der größten Notübernachtung der Stadt bekommen alle Gäste einen Schnelltest

Danny deutet nach gegenüber, zu einem Lager aus Decken und Schlafsäcken. In eine Notunterkunft der Kältehilfe will er nicht. Wegen des frühen Aufstehens um sieben, sagt er. Aber auch wegen der Vorschriften, die seit der Pandemie noch mehr geworden sind. „Ich lass’ mich nicht gern‘rumkommandieren.” Ohnehin halte er Corona für eine Erfindung, behauptet er. Für alle Fälle trägt er trotzdem eine Maske unterm Kinn.

Dass es Corona gibt, daran haben sie an der Lehrter Straße in Mitte keinen Zweifel. Jeder Gast der größten Notunterkunft der Stadt muss sich erst einem Schnelltest unterziehen, bevor er eingelassen wird. Die Warteschlange windet sich, coronagerecht distanziert, in zwei Richtungen ums Gebäude. “Zwei Stunden oder mehr” müssten sie abends hier warten, schimpft ein Mann. Mehr als 80 Personen können wegen der Hygienevorschriften pro Nacht hier nicht bleiben – wer zu spät kommt, muss wieder gehen. Mehrere Ordner bitten die Wartenden um Geduld und Abstand. Die meisten halten sich daran, alle tragen Masken.

19 Fälle positive Fälle wurden seit dem Frühjahr allein in der Quarantänestation der Berliner Stadtmission aufgenommen, die damals eilig eingerichtet wurde. „Davon allein zwölf im November – man sieht also auch bei uns, wie sich das Virus ausbreitet”, sagt Barbara Breuer, Sprecherin der Stadtmission. Die Notunterkunft an der Lehrter Straße ist die größte der Stadt – aber bisher die einzige, bei der alle Gäste mit Schnelltests untersucht werden. Vor allem kann sie aber bisher als einzige Menschen mit Corona-Verdacht oder positivem Testergebnis unterbringen – in 16 Betten der Quarantänestation.

Am Bahnhof Zoo gibt die Stadtmission Essen und heiße Getränke derzeit nur am Fenster aus. Die Hygienestation ist aber weiterhin geöffnet, soziale und psychologische Beratung gibt es im Freien.

Notübernachtung „Marie“ wegen Corona vorübergehend geschlossen

Auch vier Gäste der Notübernachtung „Marie“ der Koepjohann’schen Stiftung an der Tieckstraße in Mitte sind hier untergekommen, berichtet Elisa Lindemann, Leiterin der „Marie”. Nachdem am vergangenen Freitag eine Nutzerin positiv getestet wurde, musste jedoch die gesamte Einrichtung geschlossen werden: „Als kleine Einrichtung mit derzeit nur sechs Betten, Gemeinschaftsbad und -küche haben wir keine Möglichkeit, jemanden zu isolieren.”

Immerhin habe das Gesundheitsamt Mitte sich sehr schnell engagiert, als der Verdacht am Freitag aufkam. „Wir konnten alle Kontaktpersonen zur Teststelle am Leopoldplatz schicken, weil das Bezirksamt dort einige Testplätze für Wohnungslose aus den Einrichtungen reserviert hat.” Was aber passiert, wenn die Lehrter Straße voll sei, oder auch, wenn Gesundheitsämter nicht so prompt reagierten, sagt Lindemann, wisse sie nicht. Am Montag wird die „Marie” wieder öffnen. „Wir hoffen, dass es bis dahin eine schnelle Lösung gibt.”

Zwar haben die Senatsverwaltung für Soziales und die Träger wieder wie in vorangegangenen gut 1000 Plätze für die Kältehilfe geschaffen – drei Hostels bieten seit dem 1. November erstmals zusätzlich Kältehilfe-Plätze an, die wegen der Abstands- und Hygienevorschriften in den bisherigen Einrichtungen wegfallen. Doch die Frage, was im Corona-Fall genau geschehen soll, blieb bisher unklar. Ein Problem, auf das die Senatssozialverwaltung nun reagiert: Weil man rechne, dass der Bedarf an Quarantäne- und Isolationsmöglichkeiten ab Dezember stark steigt, gebe es ab dem Beginn dieser Woche weitere Kapazitäten, sagt ein Sprecher.

Krankenwagen bringt Gäste aus Notübernachtungen zur Quarantänestation

Die Quarantäneplätze in der Lehrter Straße würden von 16 auf 28 Plätze erweitert, „darüber hinaus werden am gleichen Standort Anfang Dezember 100 bis 120 weitere Isolations- und Quarantäneplätze bereitgestellt”. Teil der neuen Quarantäneeinrichtung sei auch ein Krankenwagen, der Gäste der Notübernachtungen mit positivem Schnelltestergebnis in die Quarantäneeinrichtung fährt. Auch dieses Angebot solle ab Anfang Dezember verfügbar sein.

Der Krankenwagen ist wohl auch als Antwort auf die unterschiedliche Handhabe der bezirklichen Gesundheitsämter mit dem Problem zu verstehen. Sozialsenatorin Elke Breitenbach hatte zuletzt den Bezirken vorgeworfen, den Start der Kältehilfe verzögert zu haben, weil sie Gelder zu spät beantragt hätten.

​Insgesamt 1060 Übernachtungsplätze der Kältehilfe standen in der vergangenen Woche bereit – etwa drei Viertel waren belegt, etwas mehr als in der Vorwoche. Dass trotz leerer Betten längst nicht jeder Obdachlose die Einrichtungen nutzt, lässt sich bei einer einfachen Fahrt am Abend durch die Innenstadt erkennen. An vielen Bahnhöfen gibt es wie am Alexanderplatz unter Brücken Schlaflager. In den Bahnhöfen der U-Bahnlinien U7 und U8 richten sich mit fallenden Temperaturen mehr Menschen für die Nacht ein. Bis vorvergangenes Jahr blieben Bahnhöfe wie der Südstern oder Moritzplatz in Kreuzberg im Winter nachts als Notquartiere geöffnet. Am Südstern sitzt dort abends eine Gruppe junger Leute mit viel Lärm, Zigaretten und Bier auf einer Bank, andere sitzen oder liegen still mit Schlafsäcken in den Ecken. Darunter zwei Menschen in Rollstühlen. Sie alle müssen später den Bahnhof verlassen – wer von ihnen ein Dach über dem Kopf hat, ist unklar.

Mit Corona kommt vormals verdeckte Obdachlosigkeit zum Vorschein

Seit dem Ausbruch der Pandemie kommt auch vormals verdeckte Obdachlosigkeit zum Vorschein – das sagt Ulrike Reiher, Leiterin der Bahnhofsmission am Ostbahnhof. Obwohl die Mission des katholischen Trägers In Via derzeit Essen und Beratung nur an der Tür anbietet, kämen derzeit mehr Gäste als in der Zeit vor Corona. „Früher konnten sich Wohnungslose tagsüber in Bibliotheken, Geschäften und Warenhäusern aufhalten”, sagt sie. Gerade in der ersten Zeit seien auch viele neue Gäste gekommen, die zwar nicht wohnungslos waren, aber Lebensmittel brauchten – „ohne Touristen gibt es auch weniger Pfandflaschen”.

Ähnlich sieht die Situation am Bahnhof Zoo aus, wo sich in diesen Tagen die Eröffnung des berlinweit ersten Hygiene-Centers mit Duschen und Toiletten zum fünften Mal jährt. Die Einrichtung wurde gefeiert als ein Beitrag, um Menschen auf der Straße ein Stück Würde zurückzugeben. Jetzt gehören sie zu den wenigen, die den Service für Obdachlose noch anbieten – vielerorts lassen es die Abstandsregeln nicht zu. Am meisten vermissen sie hier aber das gemeinsame Essen, sagt Willy Nadolny, der die Bahnhofsmission am Zoo leitet. Vor Corona konnten hier die Besucher zum Mittagessen an Tischen sitzen, es gab Beratung, Konzerte, ein Skatturnier. „Für viele war die Bahnhofsmission einer der wenigen Orte”, sagt Nadolny, „an dem sie wenigstens einen Stunde am Tag auf Augenhöhe mit anderen verbringen konnten”.

Thomas M. hat sein Lager neben der Bahnhofsmission am Zoo. Gespendetes Essen haben sie genug, sagt er – aber kein Dach über dem Kopf. Auch dieses Lager müssen sie räumen.

Jetzt haben sich neben dem Eingang einige Männer und Frauen auf Matratzen ein provisorisches Lager errichtet, am Zaun der Bahnhofsbaustelle, die demnächst abgeräumt wird. Thomas M. sitzt am Morgen dennoch auf gepackten Koffern. „Das Ordnungsamt hat angekündigt, unser Lager zu räumen”, sagt er enttäuscht. Wohin er nun geht? Er zuckt die Schultern. „Da hab’ ich noch keinen Plan – in die Notübernachtung gehe ich nicht.”

Die Pandemie bringt auch neue Lösungen

Um Menschen mit Beginn der Pandemie unbürokratisch von der Straße zu holen, richteten Träger wie die Stadtmission berlinweit im Frühjahr drei „24/7”-Wohnheime für obdachlose Menschen ein, unabhängig davon, ob sie Ansprüche auf Sozialleistungen hatten oder nicht. Eigentlich eine Notlösung, aus der sich nun aber etwas Neues entwickelt – zumindest im Heim der Stadtmission. Während die anderen beiden Einrichtungen schlossen, wurden an der Lehrter Straße zwar die Regeln etwas verschärft, sagt Sprecherin Barbara Breuer: „Nur, wer sich auch beraten lässt, kann bei uns bleiben”.

Aber genau das funktioniert gut, sagen die Sozialarbeiter, die auch abends in der Notunterkunft Lehrter Straße Beratung anbieten. Seit August haben sie schon einige Menschen zurück in die Sozialversicherung begleitet, sogar in Arbeit oder in ihre Heimatländer, erzählt Wolle Greh, der selbst polnisch spricht. „Es ist ein Vorurteil, dass Obdachlose jegliche Hilfe ablehnen. Aber viele brauchen lange dafür– und eine verlässliche Umgebung, um Vertrauen aufzubauen, auch in sich selbst.” Inzwischen ist klar: Das Projekt läuft noch bis mindestens März. Und demnächst könnte es in Berlin sogar eine zweite „24/7”-Einrichtung geben.

Ein Ort, an dem es trotz Pandemie noch Essen im Warmen und an Tischen gibt

Die Suppenküche der Franziskaner in Pankow ist eine der wenigen Einrichtungen, in der die Gäste auch im Lockdown ein warmes Mittagessen an Tischen essen können.

Einer der wenigen Orte, an denen die Welt für Menschen von der Straße fast so geblieben ist wie bisher, ist die Suppenküche der Franziskaner in Pankow. „Bei uns gibt es weiterhin Mittag im Innenraum”, sagt Leiter Bernd Backhaus, „wenn auch mit reduziertem Platzangebot.” Die ersten Gäste stellen sich oft schon morgens an dem Neubau an, der über eine coronagerechte Lüftung verfügt. Trotz Pandemie haben die Franziskaner ihr Angebot sogar erweitert: Seit kurzem gibt es medizinische Fußpflege, ein Friseur von nebenan bietet kostenlose Haarschnitte an. Mit der Pandemie, sagt Backhaus, hätten sie viele neue Helfer dazubekommen. Und noch etwas hat sich geändert: „Als wir jetzt einen Nachfolger für unsere Köchin suchten, die in Rente geht, hatten wir unglaublich viele Angebote”. Sicherlich aufgrund der Krise in der Gastronomie – „aber für uns war es ein Glück, wir haben einen tollen Nachfolger gefunden.”