Wie wir in Zukunft wohnen Wo Berlin in die Höhe wächst

Immer höhere Neubauten sollen schon bald das Berliner Stadtbild prägen. Vor allem im Regierungsbezirk Mitte. Mit einer Höhe von rund 150 Metern soll etwa mit dem „Alexander - Berlin’s Capital Tower“ am Alexanderplatz das neue höchste Wohnhaus in der Hauptstadt gebaut werden. Damit überragt dieses Gebäude bei weitem das Wohnhochhaus der Baugenossenschaft Ideal in der Fritz-Erler-Allee 120 im Berliner Ortsteil Gropiusstadt (Neukölln), das mit rund 90,85 Metern das derzeitige höchste Wohnhaus im Berliner Stadtgebiet ist. Darüber hinaus gibt es aber auch einige weitere ambitionierte Bauprojekte, wie etwa das fast fertig gestellte „Grandaire“ zwischen dem Alexanderplatz und dem Klosterviertel oder das „The One“ an der Heidestraße direkt am Hauptbahnhof. Aber auch an der Fischerinsel, an der Ifflandstraße oder Kurfürstenstraße sollen neue Wohnhäuser entstehen. Auf der Online-Plattform für Immobilien „Neubaukompass“ werden derzeit allein in Mitte 17 weitere Neubau-Projekte gelistet, die demnächst fertig gestellt werden sollen. Vier ausgewählte Projekte stellen wir vor.