„Ihr Berliner seid doch alle pandemüde“

Berlin. Seit Anfang November gilt bundesweit wieder ein Teil-Lockdown, der von Bund und Ländern zunächst bis zum 20. Dezember verlängert wurde. Reporter der Berliner Morgenpost setzen das Tagebuch mit Beobachtungen aus dem Alltag fort.

Montag: Allein, allein. Ich sitze im Homeoffice. Die Stimmung ist down, die Heizung wird auch nicht so richtig warm. Der Lockdown fühlt sich an wie ein endlos langer Totensonntag – und wäre er ein Musikstück, dann klänge er wohl wie Mozarts Requiem in d-Moll. Für dieses Konzert hätten wir Karten gehabt, sie liegen noch auf dem Esstisch. Fiel natürlich aus, wie eben alles ausfällt in diesen Wochen. Zum Heulen. „Was machen wir eigentlich mit den Tickets, kann man die noch irgendwie zurückgeben?“, frage ich den Liebsten. Der sagt resigniert: „Ach, was weiß ich. Ist doch egal. Spenden wir das Geld den Künstlern.“

Mittags steigt meine Laune: Termin im schönen Köpenick. Ein Teil der Salvador-Allende-Brücke wird abgerissen. Der Brücken-Chefingenieur der Berliner Senatsverwaltung führt mich über die Baustelle. Was der Mann alles über Brücken weiß! Er erklärt mir, dass der tonnenschwere Spannbetonbau von mechanischen Seilsägen zertrennt wird. Sozusagen eine OP am offenen Herzen. Auf den Stahlseilen dieser speziellen Sägen sitzen übrigens kleine, feine Diamantköpfe. Klingt das nicht romantisch? Am Ende des Termins beklage ich mich dann auch nicht mehr über den klobigen Baustellenhelm, der mir die Frisur ruiniert. Als ich mir den Kopf urplötzlich – und ziemlich ungeschickt – an einem tiefhängenden Stahlbalken stoße, stellt der Ingenieur fest: „So, jetzt wissen Sie, warum Sie den Helm aufhaben.“

Am Abend rufe ich meinen Neffen Erik in Münster an. Er wird heute neun. Als ich ihm gratulieren will, raschelt und rumort es im Hintergrund. „Was macht ihr denn da?“, frage ich. „Hallo Tante Bille, ich und Lars spielen Fifa auf meinem neuen Nintendo, das ist voll cool!“ Gekicher und Gekreische. Preisfrage: Was ist für einen Neunjährigen und seinen sechsjährigen Bruder wohl interessanter – die neue Spielekonsole oder ein Gespräch mit der alten Tante aus Berlin? Sie raten es. Was ich aber immerhin raushöre: Die Jungs sind gut drauf. Gar nicht so angespannt und coronazermürbt wie die meisten Erwachsenen zurzeit. Das ist doch beruhigend! Ich nehme mir fest vor, bald auch mal wieder meinen siebzehnjährigen Neffen Maxim aus Hannover anzurufen.

Infizierte in Berlin: 20.890.

Tote: 456.

In der Kfz-Zulassungsstelle geht es ratzfatz

Dienstag: Juhu, mein Auto ist ein Berliner! Genau seit heute Mittag, Punkt 12 Uhr. Ich habe einen freien Tag und bin zum ersten Mal bei der Kfz-Zulassungsstelle in Lichtenberg. Vorweg gesagt: Dafür, dass man hier wegen behördlicher Überlastung erst nach Monaten Wartezeit einen Termin bekommt, klappt der Ablauf vor Ort überraschend gut. Es geht sozusagen ratzfatz, man muss fast gar nicht warten. Vor dem Haupteingang stehen allerdings streng dreinblickende Security-Leute, die darauf achten, dass immer nur eine Person pro Termin ins Gebäude geht. In früheren Zeiten sollen ja ganze Großfamilien gemeinsam ein Auto angemeldet haben. Solche Happenings gehen in Pandemiezeiten natürlich gar nicht. Jetzt muss ein älterer Ehemann mit frisch gepressten, neuen Nummernschildern in der Hand vor dem Eingang ausharren, bis er die Schilder seiner Frau übergeben kann, die gerade den Termin im Gebäude hat. „Ich will die Schilder meiner Frau bringen“, sagt der Mann genervt und schielt an der Security-Dame vorbei. Die ist unerbittlich. „Darf nur einer pro Termin rein. Wie heißt Ihre Frau?“, sagt sie. „Ramona“, sagt der Mann. – „Nachname!“ – Der Mann verdreht die Augen und sagt einen langen, komplizierten Namen, der auf -witsch endet. „Hm, hm“, sagt die Mitarbeiterin. Die Stimmung ist etwas gereizt. „Det is son kleener Wuschelkopp, Ihre Frau, richtig? Die kommt gleich“, ruft da ein weiterer Security-Mann von drinnen und entspannt die Lage. „Ja, ‘n kleener Wuschelkopp.“ Da muss auch der Ehemann lächeln. Übrigens, ein Blick auf den Kalender: Wir haben den vierundzwanzigsten. In vier Wochen ist Heiligabend! Man könnte es glatt vergessen. Geschenkideen für den Liebsten? Maske, Schlips und Socken im Dreierpack. Und statt Konzertkarten ein Buch. Lieber keinen Gutschein.

Im Radio höre ich abends den Tipp des Tages: Man kann jetzt eine Ameisen-Patenschaft verschenken. So kann man das Aquarium Berlin unterstützen, in dem die Tiere – zum Beispiel die vielen fleißigen und solidarischen Blattschneideameisen – weiterversorgt werden müssen. Wegen des Lockdowns hat das Aquarium zu und die Ersparnisse gehen zur Neige. Ab einem Euro kann man Ameisen-Unterstützer werden. Das geht online und man bekommt ein Zertifikat. Von A wie Anemonenfisch bis Z wie Zitronenkugelfisch, vom Pfeilgiftfrosch bis zur Vogelspinne reicht die Tierpalette in dieser mehr als 100 Jahre alten Berliner Institution. Jede Spende hilft dem Aquarium.

Infizierte in Berlin: 21.335.

Tote: 492.

„Bille, wir haben jetzt einen Käse-Automaten in der Innenstadt“

Mittwoch: Morgens wieder ein Termin in Köpenick, diesmal im neuen Krebszentrum. Krankheiten wie Krebs machen keine Pause, natürlich auch dann nicht, wenn gerade eine Corona-Pandemie fast alle Schlagzeilen beherrscht. Gegen einen bösartigen Tumor wird es niemals eine Impfung geben. Gut also, denke ich, dass es hier in Berlin so großartige Forscher und Fortschritte in der Medizintechnik gibt, um Krebspatienten helfen zu können. Die Umfrage einer großen Krankenkasse ergibt seit Jahren, dass Krebs die Krankheit ist, vor der sich die Deutschen am meisten fürchten. Unabhängig davon lese ich in einer aktuellen Befragung der Apotheken-Umschau: Vor einer Corona-Infektion hat angeblich immerhin jeder Dritte in Deutschland Angst.

Meine Mutter aus der niedersächsischen Kleinstadt erzählt mir abends am Telefon: „Bille, wir haben jetzt einen Käse-Automaten in der Innenstadt.“ – „Wahnsinn, Mutti“, sage ich. – „Ich weiß aber nicht, wie der funktioniert. Das ist alles ganz kompliziert, dafür muss ich erst meine Lesebrille mitnehmen.“ Die Nachbarin sei auch schon an dem neumodischen Ding gescheitert. „Ach, ich brauche das ja auch gar nicht“, sagt meine Mutter dann. „Dein Vater holt ja immer frischen Käse vom Markt.“ In Tempelhof gibt es übrigens schon seit Jahren einen Eier-Automaten, habe ich gelesen. Der soll ganz leicht zu bedienen sein. Den braucht meine Mutter aber auch nicht, denn: „Eier bringt auch dein Vater mit.“ Technische Neuerungen machen sie zwar nervös, dafür ist meine Mutter immer topinformiert und kennt die neuesten Wörter aus dem Fernsehen. „Weißt du, was ihr Berliner jetzt seid?“, fragt sie mich. – „Nee.“ – „Ihr seid alle pandemüde!“ Ein wunderbares Wort. An Weihnachten, so viel steht fest, fahre ich zu meinen Eltern in die Einöde. Da feiern wir seit Jahren zu dritt und trinken Sekt, dieses Jahr bringe ich vielleicht mal Champagner mit. „Hast du mal wieder was von Maxim gehört?“, frage ich meine Mutter. – „Nein, was macht der eigentlich an Weihnachten?“ Ich seufze. Den wollte ich doch anrufen. Man kommt zu nichts.

Infizierte in Berlin: 21.597.

Tote: 508.

Statt einer Gans braucht man nur Spatzenportionen

Donnerstag: Überraschung, aber keine schöne: Der Senat hat für die Hauptstadt einen besonders harten Hotspot-Sonderweg durch den Advent beschlossen. Es gibt nur wenig Spielraum für Weihnachten und Silvester. „Party is over“, das hatte der Neuköllner Gesundheitsstadtrat Falko Liecke ja schon vor Wochen verkündet. Nun stimmt’s endgültig. Nur fünf Leute aus zwei Haushalten dürfen zusammen Weihnachten feiern, damit fällt für viele auch das Festtagsmenü kleiner aus. Praktisch: Statt einer fetten Gans braucht man nur Spatzenportionen. Auch in der Redaktion wird bereits umgeplant, hört man in der Videokonferenz. „Mit so wenigen Leuten kriegt man ja keinen Braten weggefuttert“, stellt ein fachkundiger Kollege fest. Immerhin, ein generelles Böllerverbot für Silvester gibt es nicht. Die Befürchtung meiner Mutter, wir müssten dieses Jahr auf unsere Wunderkerzen verzichten, ist damit zum Glück vom Tisch. Die Menschen zum Jahreswechsel in einen leeren, dunklen Himmel gucken zu lassen, wäre wohl auch keine kluge Entscheidung gewesen, finde ich.

Aber, ärgerlich: Vor allem das Einkaufen könnte in Berlin jetzt wieder zur Tortur werden. Zu erwarten sind lange Schlangen vor den Geschäften, so wie im Frühjahr, weil nun wieder weniger Leute gleichzeitig in die Läden dürfen. Deswegen hat das Hamstern jetzt auch schon wieder begonnen, berichtet mir der Liebste, der im Supermarkt um die Ecke keine einzige Rolle Sie-wissen-schon-was-Papier mehr ergattern konnte. Und dann steht heute auch noch diese Meldung in unserer Zeitung: „Einkaufswagen aus 21. Etage geworfen, fast Kind getroffen“. Geht’s noch?! Ein Kleinkind und zwei Männer sind womöglich nur knapp lebensgefährlichen Verletzungen entgangen, meldet die Polizei. Wahrscheinlich Jugendliche hatten aus dem 21. Stock eines Hochhauses in Lichtenberg einen Einkaufswagen auf den Gehweg der Frankfurter Allee gedonnert. Jetzt ermittelt eine Mordkommission. Leute, was soll das? Schmeißt doch lieber mit Klopapier.

Ausnahmsweise bin ich nicht im Homeoffice, sondern in der verwaisten Redaktion. Kaum jemand da. Ich brauche neue Notizblöcke. In den Gängen ist es leer, ein paar Pflanzen bewachen die Schreibtische. Notiz an mich: Maxim. Anrufen. Bald.

Infizierte in Berlin: 21.559.

Tote: 527.

Gegendemonstranten beim "Schweigemarsch" von Gegnern der Corona-Verordnung in Pankow.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Ich finde in verstaubten Mappen meinen Impfpass

Freitag: Zurück im Homeoffice. „Sie haben alle Ihre Energien voll im Griff und können diese noch großzügiger nutzen“, steht in meinem Horoskop. Aha. „Vermeiden Sie Überheblichkeiten.“ Was das wohl heißen soll? Als ob ich freitags irgendetwas im Griff hätte. Immerhin mache ich einen glücklichen Zufallsfund: Beim Herumkramen in verstaubten Mappen aus uralten Zeiten finde ich meinen Impfpass. Den habe ich seit meiner Geburt, seit 1981. Genial, denke ich. Den Lappen brauchst du vielleicht bald wieder für die neue Corona-Impfung. Polio, Masern, Mumps, Röteln, Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Tollwut, Hepatitis – alles abgehakt, stelle ich zufrieden fest. Als ich klein war, gab es übers Impfen auch gar keine Diskussion. Haben die Eltern einfach entschieden, Impfung war Ehrensache. Ich will nicht überheblich sein, aber für Impfgegner, die mit kruden Schildern vor dem Brandenburger Tor gegen eine „Impfdiktatur“ motzen, fehlt mir jedes Verständnis.

Da ich tatsächlich fast alles Griff habe, gehe ich mittags eine Runde draußen spazieren und hole mir einen Kaffee. An einer geschlossenen Eckkneipe in der Nähe fällt mir der Zettel auf: „Liebe Gäste, bleibt alle gesund und danke für die schönen letzten Tage. Wir hoffen, euch bald wieder bewirten zu dürfen.“ Ich hoffe es auch.

Infizierte in Berlin: 21.763.

Tote: 539.

Sonnabend: Morgen ist der erste Advent. Schon? Und ich habe keinen Adventskranz. Muss also noch mal los. Immerhin habe ich jetzt Winterreifen drauf und musste die Wartezeit gar nicht in der Kälte verbringen. Denn die Autowerkstatt hat extra für ihre Kunden ein Wärmezelt auf ihrem Hof aufgestellt. Welch ein Luxus! So selig warm haben es die meisten Schüler heutzutage nicht in ihren schockgefrosteten Klassenzimmern. Haltet durch, bald habt ihr Weihnachtsferien, Kinder! Apropos. Heute muss ich wirklich Maxim anrufen ...

