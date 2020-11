Michael Müller: „Haben es uns nicht immer leicht gemacht“

Die erste Hürde hatten Berlins Sozialdemokraten um Viertel vor sechs gemeistert, und zwar sowohl technisch als auch inhaltlich. „Eine Minute, alle abstimmen“, sagte die Leiterin des ersten hybriden Landesparteitags der SPD. Die Delegierten an den Bildschirmen zu Hause klickten an den richtigen Stellen. „3-2-1, die Abstimmung ist beendet“. Die Frage war, ob die SPD erstmals eine Doppelspitze für ihren Landesvorsitz wählen möchte. 209 Delegierte waren dafür, 30 dagegen, elf enthielten sich. Damit war am Freitagabend die erste Voraussetzung erfüllt, damit Franziska Giffey und Raed Saleh gemeinsam die Führung vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller übernehmen können.

Dass die nächste digitale Abstimmung über Formalia zur Wahl der Beisitzer ein wenig ruckelig verlief, fiel dabei weniger ins Gewicht. Es war ein Experiment, das die SPD wagte. Die Führung saß im Neuköllner Estrel-Hotel, die Basis daheim. Anders als bei den Abstimmungen über Sachfragen mussten sich die Genossen für die Personenwahlen aufmachen in ihr lokales Parteibüro. Meldet euch bis 18 Uhr an, sonst könnt ihr nicht mit abstimmen, mahnte das Präsidium die Delegierten.

Müller: „Wir haben es uns nicht immer leicht gemacht“

Als der scheidende Michael Müller nach 12,5 Jahren an der Spitze seine letzte Vorsitzenden-Rede hielt wurde es emotional. „Es ist ungewöhnlich hier zu stehen in dem riesigen Raum mit wenigen Genossen“, sagte Müller. Jetzt wolle sich die SPD „neu aufstellen und einen wirklichen Neuanfang“ starten. „Wir haben es uns nicht immer leicht gemacht. Es gab den einen oder anderen Denkzettel an mich. Ich habe es überlebt“, sagte Müller und dachte wohl an das Jahr 2012, als ihn die Partei als Landeschef absetzte, ehe er 2016 sein Comeback feiern konnte.

Müller zeigte sich aber auch selbstbewusst, trotz schlechter Umfragewerte. „Wir gewinnen seit 2001 gemeinsam Wahlen. Wir regieren auf Grundlage von Wahlerfolgen“, sagte der Regierende Bürgermeister. Er zählte Erfolge im Kampf um soziale Gerechtigkeit auf wie den Landesmindestlohn von 12,50 Euro, die gebührenfreie Bildung oder auch den Mietendeckel. „Das ist kein Versehen, das ist uns wichtig“, sagte Müller: „Auch wenn wir die juristische Auseinandersetzung verlieren, lassen wir uns was Neues einfallen. Der Kampf für die Mieter geht weiter.“

Zusammenarbeit mit Union inzwischen „unerträglich“

Müller verwies auf Erfolge bei der Kommunaliserung der Wasserbetriebe und nun des Stromnetzes, in Wissenschaft und Forschung, bei Ansiedlungen von Unternehmen und auch die Vollendung des Flughafens BER. „Das ist alles nicht von alleine gekommen“, sagte Müller.

Im Bund, so Müller, müsse die SPD raus aus der „GroKo-Ecke“. Die Zusammenarbeit mit der Union sei inzwischen „unerträglich“. In der Mieten- und Wohnungspolitik mache Bauminister Horst Seehofer das Gegenteil von dem, was vereinbart sei. Als er auf die Corona-Krise zu sprechen kam, wurde Müller nachdenklich. „Mitunter kann man als Regierender BM heulen, wenn man sieht, wie sich die Stadt verändert hat.“ Aber kein Mensch könne leugnen, dass in Berlin 400 Menschen auf den Intensivstationen um ihr Leben kämpften und täglich 20 oder 30 Menschen stürben.

Zum Schluss rief Müller dazu auf, das neue Team zu unterstützen. „Es ist mir wichtig, dass das Rote Rathaus rot bleibt“, so der Bürgermeister, der im kommenden Jahr in den Bundestag einziehen möchte. Als er mit dem Bebel-Zitat „Nie kämpft es sich schlecht für Freiheit und Recht“ schloss, zeigte die Kamera feuchte Augen hinter den Brillengläsern.