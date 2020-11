Verdacht: Moscheeverein soll Corona-Hilfen erschlichen haben

Im Zuge von Ermittlungen wegen des Verdachts des Betrugs mit Corona-Hilfsgeldern steht in Berlin erneut ein Moschee-Verein im Fokus. Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft durchsuchten rund 60 Polizisten bereits am Donnerstag gegen 8 Uhr morgens Vereinsräume der Dar-As-Salam-Moschee an der Flughafenstraße in Neukölln.

Der Verein ist auch als „Neuköllner Begegnungsstätte“ bekannt. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage bestätige, wurde auch bei der Anschrift des Vorstandsvorsitzenden des Moschee-Vereins durchsucht. Zuerst hatte der „Tagesspiegel“ über die Maßnahme berichtet.

Details zu den Durchsuchungen und den Ermittlungen wegen des Verdachts des Betrugs mit Corona-Hilfen wurden am Freitag von Behördenseite nicht bekannt. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, sagte lediglich: „Erkenntnisse zu extremistischen Bezügen liegen in dem Verfahren nicht vor.“

Imam: „Ich habe nichts zu verbergen“

Der Vorsitzende des Moschee-Vereins, Mohamed Taha Sabri, bestätigte am Freitag, dass bei ihm durchsucht worden sei. „Ich habe nichts zu verbergen“, sagte Sabri. Die Moschee solle „in den Dreck“ gezogen werden.

Der Verein habe 14.000 Euro Corona-Hilfen beantragt und diese auch erhalten. Durch die Corona-Krise sei zwischenzeitlich das Freitagsgebet ausgefallen. Dadurch seien dem Verein Einnahmeausfälle entstanden, weil es keine Kollekte habe geben können.

„Wir haben völlig rechtmäßig gehandelt“, sagte Sabri. „Wenn man uns gefragt hätte, hätten wir kooperiert.“ Wenn eine Prüfung ergeben hätte, dass die Zahlung ungerechtfertigt war, hätte der Verein das Geld zurückgezahlt. „Die Durchsuchung war völlig unnötig und übertrieben. Ich glaube mittlerweile, dass das politisch motiviert war, um Muslime als Betrüger zu diskreditieren“, sagte Sabri. Muslime würden so pauschal als Betrüger und Schmarotzer diskreditiert.

Imam erhielt Verdienstorden des Landes Berlin

Die Dar-As-Salam-Moschee ist umstritten. Einige Beobachter halten den Verein für besonders dialogorientiert und erachten die Vereinsmitglieder als wichtigen Ansprechpartner. Der nun in den Fokus geratene Imam und Vorsitzende des Vereins, Mohamed Taha Sabri, initiierte über Jahre hinweg immer wieder Treffen von Muslimen mit Vertretern anderer Glaubensgemeinschaften oder Homosexuellen .

In seinen Predigten verurteilt er Fundamentalismus und Terrorismus. Sabri geriet dadurch auch ins Visier radikaler Salafisten, die ihn regelmäßig bedrohten. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) zeichnete Sabri wegen seines Engagements mit einem Verdienstorden des Landes Berliner aus.

Der Verfassungsschutz hatte die Dar-As-Salam Moschee allerdings bis vor einigen Jahren in seinen Jahresberichten als Treffpunkt von Anhängern der Muslimbruderschaft erwähnt. Der Verein hatte erfolgreich gegen die Nennung geklagt.

Annäherung an die Mehrheitsgesellschaft

Die Muslimbrüder sind ein weltweit verzweigtes loses Netzwerk, deren Anhänger sich im Lauf der Jahrzehnte in sehr unterschiedliche Richtungen entwickelt haben. Einige Muslimbrüder wollen nach Ansicht von Islamwissenschaftlern weiterhin eine islamistischen Gottesstaat errichten und haben ein mindestens ambivalentes Verhältnis zur Gewalt. Andere haben sich nach Einschätzung von Experten – vor allem in westlichen und nichtmuslimischen Ländern – immer mehr der säkular orientierten demokratischen Mehrheitsgesellschaft angenähert.

Bereits im Oktober stand im Rahmen von Ermittlungen wegen des Verdachts des Betrugs mit Corona-Hilfen auch die Kreuzberger Mevlana-Moschee im Fokus. Dabei stehen drei Beschuldigte im Verdacht, 70.000 Euro IBB-Gelder eingestrichen zu haben. Ein Teil des Geldes sei auf dem Konto des Vereins der Kreuzberger Mevlana-Moschee eingezahlt worden.

Auch Prediger von Salafisten-Treff unter Verdacht

Zuvor hatten sich Ermittlungen gegen den Prediger der mittlerweile geschlossenen vormals im Wedding beheimateten As-Sahaba-Moschee gerichtet, die als Treffpunkt besonders radikaler Salafisten gilt.

Die IBB-Gelder für Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer waren im ersten Lockdown von Ende März bis Ende Mai ausgezahlt worden. Antragsteller mussten nur wenige Angaben machen, die anfangs kaum überprüft wurden.

Mittlerweile werden laut Polizei mehr als 2100 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Subventionsbetruges geführt. Neue Meldungen gingen praktisch täglich ein.