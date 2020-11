Keine Sorge, ich komme ihnen heute nicht mit Kamelen und Nadelöhren und von Ablassbriefen halte ich auch nichts. Ich bringe aber seit Jahren Aktienpakete unter die Menschen, die eine eigentümliche Verzinsung haben – sie machen nämlich glücklich, den Eigner und andere auch.

Vielen geht es wirtschaftlich mies in diesem Jahr und das ist furchtbar und es ist bitter. Nicht allen aber geht es schlecht. Ich lernte Menschen kennen, die in diesem Jahr wirtschaftlich sehr erfolgreich gearbeitet haben, einige im Baugewerbe, andere in anderen Bereichen. Sehr erfolgreich ist dabei sogar etwas untertrieben, „das Jahr knallte richtig, Dieter,“ freute sich ein Bekannter. Das wiederum freut mich, denn das habe ich im Laufe der Jahre gelernt: Da steckt viel Arbeit dahinter und nicht jeder mag ein Leben mit 80 Arbeitsstunden oder mehr wöchentlich leben.

Und ich erinnere mich noch gut, denn folgendes passiert ja eher sehr selten. Es ist zwei Jahre her, Peter und ich kannten uns schon lange, er leitet ein mittelständisches Unternehmen und immer wieder hatte er uns in den Jahren zuvor in unserer Obdachlosenhilfe unterstützt; mal mit Sachspenden, gelegentlich aber auch mal mit 3000 oder 5000 Euro. Und wieder saß er in meinem Büro, ich freute mich auf die Begegnung mit ihm, er sah damals aber wirklich sehr besorgt aus. Ich vermutete, Schlimmes war passiert.

Richtig, Peter löste das sogleich auf: „Es droht Ungemach mit dem Finanzamt, meine Gewinnerwartung ist explodiert!“ Eigentlich ja eher Grund zur Freude, kam es mir in den Sinn. Wir plauderten lange und er fragte, wo denn in unserer Arbeit gerade der Schuh drückt. Das aber machen Menschen eher selten. Da gab es in der Tat schon einiges zu berichten. 20 Minuten später hatten wir dann 50.000 Euro für ein Spendenprojekt. Nicht zu viel Geld, wenn man da erst bauen muss. Schaute Peter nun aber entspannter? Keinesfalls! Das war nämlich noch alles viel schlimmer mit den Gewinnen. Er ist ja wirklich ein Freund von mir und gerne half ich ihm weiter. Zusätzliche 30.000 Euro wechselten den Besitzer, Startkapital für ein Streetworkerprojekt. Schön – nun endlich war Peter wieder entspannt und schaute zufrieden aus. Auch im Nachhinein noch – danke!

Sehr viele helfen und unterstützen seit Jahren, gerade auch jetzt – von Herzen danke – das ermöglicht einige zusätzliche Hilfen. Jeder und jede, wie er oder sie kann. Viele können eigentlich gar nicht viel, gehen da aber großzügig mit uns um. Helfen viele, kommt ja auch einiges zusammen. Auch hier – danke!

Ich bin Fantast, manchmal Träumer und ich träume seit langen Jahren von einem russischen Oligarchen, der sich keinen Fußballverein in England kauft, sondern seine obdachlosen Landsleute in Deutschland unterstützt. Die hier zum Teil elendig auf der Straße sterben. Kennen Sie einen, leiten Sie diese Kolumne doch bitte an ihn weiter. „Den Reichen in der gegenwärtigen Welt aber gebiete, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf den flüchtigen Reichtum zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles in reichem Maße zukommen und es uns genießen lässt.“ (1. Timotheus 6,17-19) Sagt der Apostel zu seinem Schüler Timotheus.

Sind Sie aber selbst reich oder zumindest doch vermögend und bringt dieser Bibeltext etwas in ihnen zum Klingen – scheuen Sie sich nicht und nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf. Wir können Ihnen sicher helfen!