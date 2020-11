Pandemie Was Sie zu den neuen Corona-Regeln in Berlin wissen müssen

Der Senat hat am Donnerstag neue Verschärfungen der Corona-Regeln beschlossen. Wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen werden die Kontakte weiter reduziert und die Maskenpflicht ausgeweitet. Die Morgenpost beantwortet die wichtigsten Fragen.

Welche Einschränkung gilt ab wann?

Die neue Infektionsschutzverordnung gilt wird am Sonnabend im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Berlin veröffentlicht und gilt ab Sonntag, den 29. November. Ab dem 22. Dezember tritt eine leichte Lockerung für private Zusammentreffen in Kraft, die bis zum 1. Januar 2021 bestehen bleibt. Allerdings gibt es noch ein reguläres Treffen der Ministerpräsidenten am 2. Dezember und eine weitere Konferenz mit der Bundeskanzlerin am 14. Oder 15. Dezember, wo Änderungen beschlossen werden können – sollte sich die Inzidenz bis dahin deutlich ändern.

Wie viele Kunden dürfen ins Geschäft?

Hier gilt ab kommender Woche eine gestaffelte Regelung. In Geschäften bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche darf sich pro 10 Quadratmeter ein Kunde gleichzeitig aufhalten – in einem 600 Quadratmeter großen Laden also 60 Kunden. Für größere Geschäfte gilt dasselbe, allerdings darf sich für die Fläche ab 800 Quadratmetern nur noch ein Kunde pro 20 Quadratmeter aufhalten. Das heißt, für einen 1000 Quadratmeter großen Supermarkt gilt: 80 Kunden für die ersten 800 Quadratmeter und 10 Kunden für die 200 Quadratmeter, die darüber hinausgehen - also insgesamt 90 Kunden gleichzeitig. In einem 1400 Quadratmeter großen Geschäft sind es entsprechend 110 (80 plus 30). In Geschäften mit weniger als 20 Quadratmeter Verkaufsfläche darf sich nur eine Person gleichzeitig aufhalten.

Wo gilt die Maskenpflicht künftig?

Der Senat hat die Maskenpflicht noch einmal verschärft, allerdings lässt die Regel Spielraum für Interpretationen. An allen „belebten Straßen und Plätzen“ soll auch im Freien eine Maske getragen werden. Was genau eine belebte Straße ist, lässt die Verordnung allerdings offen. Aus Sicht des Senats bedeutet das, dass überall dort, wo sich mehrere Einzelhandelsgeschäfte nebeneinander befinden, gilt die Maskenpflicht. In reinen Wohnstraßen dagegen nicht. Masken sollen auch an Bushaltestellen und in Warteschlangen vor Geschäften oder Schaltern getragen werden.

Wie viele Personen dürfen sich treffen?

Ab diesem Sonntag dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres werden dabei nicht mitgezählt. Am 22. Dezember wird diese Regelung etwas gelockert. Dann dürfen sich fünf Personen aus mehreren Haushalten gemeinsam treffen. Das soll eine Weihnachtsfeier im engeren Familienkreis ermöglichen. Ob diese Einschränkung sich vor allem an Weihnachten in der Praxis durchsetzen wird, ist allerdings fraglich. Die Verschärfung stößt bereits auf Kritik. „Die Fünf-Personen-Regelung über die Festtage ist unsensibel, lebensfremd und wird der Bedeutung des Weihnachtsfestes nicht gerecht“, sagt CDU-Chef Kai Wegner und fordert für Weihnachten eine weitergehende Lockerung.

Welche Einschränkungen gelten Silvester?

An Silvester gelten für Zusammentreffen in Berlin die gleichen Einschränkungen wie Weihnachten. Feuerwerk wird nicht grundsätzlich verboten, allerdings soll es mehrere Verbotszonen geben. Feuerwerk im Kreis der Familie bleibt erlaubt. Allerdings gibt es nach Angaben des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) unter den Ministerpräsidenten noch Klärungsbedarf, ob die Zeiten für das Feuerwerk eingegrenzt werden. Darüber wollen die Ministerpräsidenten auf ihrer regulären Sitzung am 2. Dezember beraten und nach Möglichkeit eine bundesweit einheitliche Regelung treffen. Im Gespräch ist, das Böllern nur zwischen 23 und 1 Uhr zu erlauben.

Gibt es auch neue Regeln für die Schulen?

Nicht nur in Berlin sind die Regeln für die Schulen kompliziert und kaum verbindlich. Das liegt einerseits an der Zuständigkeit, die weitgehend bei den Bezirken liegt, und andererseits an der Umsetzbarkeit, denn in den Schulen herrschen unterschiedliche Voraussetzungen. Der Senat appelliert deshalb an die Schulen, bei einer Inzidenz von mehr als 200 Infizierten je 100.000 im Bezirk zusätzlich zu den schon bestehenden Regeln die Maskenpflicht auf die 5. und 6. Klassen auszuweiten und wo immer es möglich ist, Wechsel- und oder Hybridunterricht anzubieten. Das Ziel dabei ist, die Zahl der gleichzeitig anwesenden Schüler zu senken.

Warum trifft Berlin eigene Regelungen?

Berlin weicht in mehreren Punkten von den zwischen den Ministerpräsidenten und dem Kanzleramt getroffenen Einschränkungen ab. Das ist aus Sicht des Senats notwendig, weil die Inzidenz in der Stadt deutlich über 200 Infektionen je 100.000 Einwohnern liegt. In Brennpunkt-Kommunen mit derart hohen Infektionszahlen sollen schärfere Maßnahmen getroffen werden, um die Zahlen wieder zu senken. Deshalb hat sich der Senat dazu entschieden, die Zahl der zulässigen Personenzahl im Gegensatz zu den Vereinbarungen der Ministerpräsidenten in der Zeit vom 23. Dezember bis zum 1. Januar von zehn auf fünf zu senken und die Maskenpflicht zu erweitern.