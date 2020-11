Wolkig, aber trocken: Wochenende in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam. In Berlin und Brandenburg wird das Wochenende zwar kalt und wolkig, es bleibt jedoch trocken. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes scheint die Sonne bei bis zu 5 Grad am Samstag nur mancherorts hinter den Wolken hervor. In den Nächten werde es in Berlin und Brandenburg stellenweise nebelig. Bei Tiefsttemperaturen von bis zu minus 4 Grad könne es in Bodennähe zu Frost kommen. Auch in die neue Woche starten Berliner und Brandenburger mit vielen Wolken, wenig Sonne und niedrigen Temperaturen.

