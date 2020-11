Preiserhöhung für Semestertickets wird ausgesetzt

Berlin. Die geplante Preiserhöhung für das Semesterticket für Studierende in Berlin und Brandenburg wird ausgesetzt. "Für Berliner Studierende bleiben die Kosten erst einmal stabil", erklärte Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) am Donnerstag. Ihr Brandenburger Kollege Guido Beermann (CDU) sagte, die Corona-Krise treffe die Studierenden in besonderer Weise. Die gemeinsame Entscheidung der beiden Länder für eine Übergangslösung sei in dieser Situation "richtig und wichtig", so der Minister. Eine neue Regelung wird laut der Mitteilung für 2022 angestrebt. Bislang kostet das Semesterticket zwischen 280 und 387 Euro im Jahr.

