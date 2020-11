Neuer Rekord bei Corona-Infektionen: 629 neue Fälle

Potsdam. Die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus hat in Brandenburg einen neuen Höchststand erreicht. Innerhalb eines Tages wurden 629 neue bestätigte Fälle registriert, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Der letzte Höchststand wurde am 20.11. mit 538 neuen Infektionen gemeldet.

Acht Sterbefälle im Zusammenhang mit Covid-19 kamen hinzu. Damit stieg die Zahl der Toten in Brandenburg auf 342. Erkrankt sind derzeit 6251 Menschen und damit 249 mehr als am Vortag. 493 Menschen werden im Krankenhaus behandelt, davon werden 114 intensivmedizinisch betreut, 70 von ihnen müssen beatmet werden.

Allein aus dem Landkreis Barnim wurden 61 neue Ansteckungen mit dem Virus gemeldet, im Landkreis Oberspreewald-Lausitz waren es 60 neue Fälle, im Kreis Potsdam-Mittelmark 54 und im Landkreis Spree-Neiße 51 neue Infektionen.

Bei der Zahl der neuen Ansteckungen pro 100 000 Einwohner während der vergangenen sieben Tage liegt Südbrandenburg auch in der zweiten Wochenhälfte an der Spitze. Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz meldete einen Wert von 273,4 - gefolgt vom Kreis Spree-Neiße (226,9) und Cottbus (215). Für ganz Brandenburg stieg der Wert auf 130,6 - nach 123,7 am Vortag. Seit März haben sich damit insgesamt 18 436 Menschen im Land mit dem Coronavirus infiziert. 11 843 gelten als genesen - 372 mehr als einen Tag zuvor.

Nach Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) sind in Brandenburg derzeit 589 Intensivbetten belegt und 173 noch frei. Innerhalb einer Woche könnten zusätzlich 409 Intensivbetten aufgestellt werden.