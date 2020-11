Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Charlottenburg-Wilmersdorf stimmte dem Neubauvorhaben des Investors Krieger + Schramm an der Ecke Uhlandstraße/Fechnerstraße zu. Bedingung für die Zustimmung ist allerdings, dass dort Sozialwohnungen entstehen sollen, wie aus dem Beschlussvorschlag hervorgeht.

Krieger + Schramm plant, insgesamt 130 Wohnungen zu bauen, darunter vor allem Ein- und Zweizimmerwohnungen. Die Entwürfe sehen nur zwei Dreizimmerapartments vor. In der Tiefgarage werden die Stellplätze für Pkw auf insgesamt sieben verringert. Im Erdgeschoss soll es weiterhin Flächen für Gastronomiebetriebe geben.

Bezirksamt zu Verhandlungen aufgefordert

Im Beschlussvorschlag wird das Bezirksamt nun aufgefordert, „mit dem Investor in Verhandlungen einzutreten“, um den Bau von 35 Sozialwohnungen von ihm zu fordern. Zudem sollen am Neubau Fahrradstellplätze und ein Spielplatz errichtet werden. Erst dann soll Krieger + Schramm bauen dürfen. Während die CDU, SPD, FDP und AfD dem Beschlussvorschlag zustimmen, enthielten sich die Linken. Die Grünen stimmten dagegen. Sie reichten einen anderen Antrag ein, in dem sie ein „Wettbewerbsverfahren“ für den Neubau forderten. Dafür fand sich jedoch keine Mehrheit.

Das Bauvorhaben war im Bezirk in den letzten Jahren auf Kritik gestoßen. Zwei Jahre lang kämpften sieben Mietparteien gegen den Neubau und den Abriss ihre Wohnhauses in der Fechnerstraße 7. Ihr Protest erregte deutschlandweit Aufmerksamkeit, unter anderem durch eine Dokumentation im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Schließlich konnte sich Krieger + Schramm mit den Mietern einigen, nachdem ihnen eine Abfindung gezahlt wurde.

Seit 2016 wurden zwei Sozialwohnungen im Bezirk gebaut

Auch im Bauausschuss wurde das Projekt kritisiert. Dabei wurden unter anderem die Arkaden bemängelt, die der Bauherr im Erdgeschoss plant. Durch dicht gedrängte Säulen könnten dunkle Ecken entstehen, die vermüllt werden könnten und nicht dazu einladen, sich dort aufzuhalten, hatte der Ausschuss damals argumentiert. Der Investor ging auf die Forderungen ein. Er plant nun, die Arkaden höher und breiter zu gestalten.

Nach Morgenpost-Informationen zeigt sich Krieger + Schramm nun auch in Bezug auf den Bau von Sozialwohnungen gesprächsbereit. Eine offizielle Bestätigung des Investors war jedoch nicht zu erhalten. Alle Parteien, die dem Beschlussvorschlag in der BVV zustimmten, werten ihn als bedeutenden Schritt in Richtung Baubeginn. So sagte Johannes Heyne, baupolitischer Sprecher der FDP, seine Fraktion begrüße, „dass Wohnungen im geförderten Bereich an dieser Stelle entstehen sollen.“ Schließlich seien seit Beginn der Legislaturperiode 2016 nur zwei Sozialwohnungen im Bezirk gebaut worden, fügte er hinzu.