Berlin. Kratzer, Dellen, abgeplatzter Lack – oder Totalschaden? Jeder achte Fahrzeughalter aus Berlin ist pro Jahr in einen Unfall verwickelt, in Brandenburg ist es dagegen nur rund jeder 13. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Karambolage-Atlas des Versicherungskonzerns „Generali“.

Besonders häufig kracht es in Charlottenburg, also im wohlhabenderen Berliner Südwesten. Im dortigen Stadtteil Halensee liegt die Schadenhäufigkeit bei 23,5 Prozent. Das angrenzende Wilmersdorf (16,9 Prozent) und Schmargendorf (15,9 Prozent) belegen den zweiten und dritten Platz.

Entspannter geht es dagegen für die Kfz-Halter in Stadtrandgebieten wie Bohnsdorf im Südosten zu: Hier liegt die Schadenhäufigkeit bei nur 7,4 Prozent. In Borsigwalde im Nordwesten der Hauptstadt liegt die Schadenhäufigkeit bei 8,3 Prozent und auch in Mahlsdorf am östlichen Stadtrand müssen Autofahrer bei 8,4 Prozent weniger um ihre Autos bangen.

Detaillierte Schadensfälle pro Stadtteil

Für die repräsentative Studie der Versicherung wurden mehr als 270.000 Schäden aus dem Jahr 2019 in ganz Deutschland berücksichtigt. Im bundesweiten Durchschnitt hat demnach jeder elfte Halter hat einen Kfz-Schaden, die Unfalldichte in Deutschland liegt bei 9,1 Prozent. Neuer Spitzenreiter im Ländervergleich ist Hamburg mit 12 Prozent, dicht gefolgt von Berlin mit 11,7 Prozent. Der Unfall-Atlas enthält speziell für Berlin detaillierte Schadensfälle pro Stadtteil. Für Deutschland sind Daten pro Landkreis in einer interaktiven Karte einsehbar.

BMW-Fahrer am häufigsten in Unfälle verwickelt

Bei den Haftpflicht-Schäden sind deutschlandweit BMW-Fahrer am häufigsten betroffen (5,5 Haftpflicht-Schäden pro Jahr je 100 Versicherte), gefolgt von Audi-Fahrern (5,4 Schäden). Fahrer der Marken Fiat (3,6 Schäden) und Toyota (3,7) sind offenbar vorsichtiger unterwegs.

Auch die Pferdestärken wurden untersucht: Die meisten Schäden verzeichnen Autos mit einer Leistung zwischen 101 und 150 PS – 46 Prozent aller Schäden entfallen auf sie. Mehr als jeder zehnte Schaden kostet mehr als 5000 Euro in der Reparatur. Fast jeder dritte Schaden ist teurer als 2500 Euro. Schäden über 10.000 Euro machen nur rund 3 Prozent aller Schäden aus.

Teures Berlin: Die durchschnittlichen Kosten je Schaden liegen in der Hauptstadt bei 2752 Euro – in Brandenburg sind es nur 2207 Euro. Berlin liegt rund 400 Euro über dem Bundesdurchschnitt. In der Reparatur-Liste stehen besonders Glas und Scheinwerfer ganz oben.

Montags kracht es am häufigsten

Am ungeliebten Montag passieren übrigens die meisten Unfälle – an keinem anderen Wochentag gibt es mit fast 18 Prozent so oft Schäden wie zum Wochenstart. Ein Grund dafür dürfte der Pendlerverkehr sein. Die wenigsten Schäden verzeichnet der Sonntag mit 8,5 Prozent, an dem viele Deutsche das Auto stehen lassen. Am höchsten ist die Unfallzahl übrigens in den Sommermonaten Juni (10,7 Prozent) und Juli (9,1 Prozent). Im Dezember und November gibt es dagegen die wenigsten Unfälle. Eis und Glätte scheinen die Autofahrer zum vorsichtigen Fahren zu bewegen.

Ob Mann oder Frau macht bei der Schadenhäufigkeit indes kaum einen Unterschied: Jeder elfte männliche Fahrzeughalter war 2019 von einem Schaden betroffen, bei den weiblichen Fahrerinnen war es jede zehnte.

Zu Beginn des Jahres 2020 zählte Deutschland 47,7 Millionen zugelassene Personenkraftwagen, laut „Generali“ ist das ein Anstieg um mehr als eine halbe Million Fahrzeuge im Vergleich zum Jahr 2019. Gemessen an der Einwohnerzahl besitzt mehr als jeder zweite Bundesbürger einen Pkw.