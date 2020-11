Kontaktbeschränkung: So feiern die Berliner Weihnachten

Die Menschen in Berlin müssen Weihnachten wegen der Corona-Pandemie im kleineren Kreis feiern. Denn die von Bund und Ländern verabredeten Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen für private Treffen über die Feiertage werden in der Hauptstadt nicht gelten. Darauf verständigte sich der Senat am Donnerstag.

Demnach sollen sich in Berlin über die Feiertage maximal fünf Personen zu privaten Zusammenkünften treffen dürfen, wobei keine Vorgaben gemacht werden, aus wie vielen Haushalten sie kommen. Hinzu kommen Kinder im Alter bis 14 Jahren. Wir haben mit Berlinern gesprochen, wie sie Weihnachten feiern.

Lesen Sie auch: Coronavirus in Berlin: Diese neuen Regeln wurden beschlossen

Studentin Annemarie aus Charlottenburg freut sich auf ruhige Festtage mit ihrer Hündin

Annemarie K. mit Hündin Miila

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

"Wir feiern sowieso immer nur mit meiner Schwester, meiner Oma, meinen Eltern und natürlich mit dem Hund“, sagt Annemarie K. „Also eh ein kleiner Kreis.“ Sorgen, ihre 85 Jahre alte Großmutter möglicherweise anzustecken, habe sie kaum, so die 29 Jahre alte Psychologie-Studentin aus Charlottenburg. „Ich bin durch meine Arbeit im Institut mit eigenem Büro eh mit nur ganz wenigen Menschen in Kontakt und halte mich eigentlich an alle Auflagen und Abstände.“ Außerdem sei ihre Großmutter relativ fit und könne viel ab. Andererseits sei ihre Mutter durchaus ein Risikofaktor. Denn die arbeite als Sozialarbeiterin in einer Kita. „Sie war zwar noch nicht betroffen, aber sie hatten schon zwei Mal einen Corona-Fall.“ Außerdem sei fraglich, ob die Schwester, die in Österreich lebt, in diesem Jahr nach Deutschland kommen könne.

Für sie selbst würde sich aber rund um die Festtage nicht so viel ändern. „Weihnachten ist für mich die Zeit, in der ich frei habe.“ Keine Arbeit, keine Seminare, stattdessen viel Schlaf und Hausarbeiten schreiben. „Ich habe in diesem Jahr aber das Gefühl, die Weihnachtstage noch dringender zu brauchen.“ Sie freue sich auf die Ruhe. „Weihnachten mache ich immer gern die Tür zu und verbringe Zeit im Bett.“

Ehepaar aus Westend: Alleine feiern ist zwar schade, aber einmal im Leben gar nicht so wild

Dagmar und Ulrich Blöink aus Westend

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

"Wir feiern schon seit vielen Jahren bei uns zu Hause im kleinen Kreis“, sagt Dagmar Blöink. Normalerweise käme dann auch der Sohn aus Stuttgart mit Frau und Kind nach Berlin, so die 76-Jährige weiter. „Aber die Frage ist, ob er es in diesem Jahr kann“, ergänzt ihr 81 Jahr alter Ehemann Ulrich. Denn um seine Eltern nicht unnötig zu gefährden, wolle er im Hotel übernachten, erklärt das Rentner-Ehepaar aus Westend. Alles sei bereits gebucht und müsse gegebenenfalls storniert werden.

„Obwohl wir eine große Wohnung haben, möchte er aus Sicherheitsgründen nicht bei uns wohnen“, sagt Dagmar Blöink. Nur der Enkel würde zu ihnen kommen. Also müsse man wohl allein feiern. „Und das finde ich auch einmal im Leben gar nicht so wild“, sagt Ulrich Blöink. „Schade schon… aber dann ist das halt so.“ Pfingsten verbringe man eh immer 14 Tage in Kühlungsborn. „Und wir rechnen einfach damit, dass es bis dahin geht.“ Und wenn es vorher den Impfstoff gäbe, würden sie einfach ein paar Tage nach Stuttgart fahren, ergänzt Dagmar Blöink. „Wir sind Gott sei Dank gesund, fit, und wir haben vor allem Zeit“, sagt die Rentnerin und lacht. Und wenn nicht, käme man spätestens Weihnachten 2021 wieder zusammen.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Welche Corona-Regeln im Teil-Lockdown in Berlin gelten, erfahren Sie hier. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Das Treffen mit Cousins und Cousinen fällt aus

Bardia Hahn und Hang Le mit Tochter Mia

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

„Wir feiern sowieso immer im kleinen Kreis.“, sagt Bardia Hahn, während er seine drei Monat alter Tochter Mia hin und her wiegt. Daher werde sich Weihnachten 2020 nicht wesentlich von den Vorjahren unterscheiden, so der 30-Jährige weiter. Den einen Tag würden seine Mutter und sein Bruder kommen, den anderen würde man mit der Familie seiner Lebensgefährtin Hang Le verbringen. Mit unseren zwei Kindern wären wir dann an beiden Tagen jeweils sechs Personen.“

Wegen der neugeborenen Tochter seien er und seine Familie eh die meiste Zeit zu Hause, so Hahn weiter. Daher halte man die Empfehlung von Bund und Ländern einer freiwilligen Quarantäne in der Woche vor Weihnachten eh weitgehend ein. „Deshalb machen wir uns eigentlich nicht viel Sorgen“, sagt der Student. Die Eltern, die aufgrund ihres Alters so langsam Teil der Risikogruppe würden, sehe man nicht in Gefahr.

Eine Einschränkung gibt es für die junge Familie aber doch. „Am zweiten Feiertag haben wir uns immer mit meinen Cousins und Cousinen und deren Kindern getroffen.“, sagt die 36-jährige Le. Die große Runde mit um die 20 Personen werde in diesem Jahr aber definitiv ausfallen, ist die Kosmetikerin sicher. Es würde einfach auf Weihnachten 2021 verschoben.

Für Andrea Broecker geht es über die Feiertage wohl nicht nach Teneriffa

Andrea Broecker vor ihrem Blumenladen am Adenauerplatz.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Voraussichtlich gehe es mit Mann, Kindern und der Schwester an Heiligabend zu ihrer Mutter, sagt Andrea Broecker, während sie die Auslage ihres Blumenladens unweit des Adenauerplatzes in Charlottenburg sortiert. „Eigentlich so, wie jedes Jahr, denn wir sind eh nie mehr als zehn Personen aus dem engesten Familienkreis.“

Ihre Mutter sei mit 74 Jahren bereits in der Risikogruppe, sagt die 54 Jahre alte Floristen. Bedenken gebe es aber von keine. In manchen Lokalen habe sie sich vor der Schließung da mehr Sorgen gemacht und sich unwohler gefühlt, als im privaten Kreis. „Wir werden aber selbstverständlich den entsprechenden Abstand einhalten.“ Doch sonst würden sie und ihre Familie nicht viel anders machen.

„Obwohl.“, schränkt Broecker dann doch ein. „In den Vorjahren waren wir nach Heiligabend immer auf Teneriffa. Das fällt in diesem Jahr dann wohl flach.“ Sie habe es zwar noch vor, aber die Auflagen werde man wohl nicht erfüllen können. „Man muss 72 Stunden vor Einreise einen Corona-Test machen und wer gibt mir über Weihnachten das Ergebnis?“ Die Labore seien derzeit so überlastet, dass es wohl nichts werde. Gebucht habe sie eh noch nicht.

Für Musiker Markus Bremm wäre Quarantäne schwierig

Markus Bremm aus Düsseldorf lebt in Berlin-Lichtenrade.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

„Weihnachten verbringe ich normalerweise in meiner Heimat in Düsseldorf.“, sagt Markus Bremm. Bis zur Verkündung der Regeln für Weihnachten habe er sich gefragt, wie es wohl in diesem Jahr sein werden. „Da es jetzt möglich ist, werde ich mich darum bemühen, zu meiner Familie zu kommen.“, so der 33-Jährige weiter. Das mit der empfohlenen einwöchigen Quarantäne vorher sei „so eine Sache als Selbstständiger“. Er müsse ja schließlich auch Geld verdienen, sagt der Musiker, der derzeit mit dem Duo Herbstbrüder auf Berlins Straßen auftritt. „Dann mache ich lieber vorher noch einen Test.“

Er werde Weihnachten auf jeden Fall mit weniger als zehn Menschen feiern, sagt der Wahl-Lichtenrader. „Meine Eltern, mein Bruder, seine Frau und vielleicht noch ihre Eltern.“ Allerdings seien auch Menschen darunter, die einer Corona-Risikogruppe angehören. Entsprechend werde er Vorsicht walten lassen, so Bremm weiter. „Ich werde mit den entsprechenden Personen Rücksprache halten, was sie von mir erwarten und gucken, dass man den Abstand einhält.“ Das würde bedeuten, nicht so viele Umarmungen, wie sonst.