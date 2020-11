Prozess: Seniorin soll 11.529 Euro für Strom nachzahlen

Berlin. Besonders sparsam waren die Siegerts nicht mit dem Strom. 4200 Kilowattstunden im Jahr, das ist für zwei ältere Herrschaften ein ziemlich hoher Verbrauch. „Mein Mann hat gern gebadet, das Wasser wird mit Strom erhitzt“, sagt Coralia Siegert. Der Ehemann der 83-Jährigen aus Wilmersdorf ist schon vor einigen Jahren gestorben. Aber der Stromliefervertrag mit dieser erwarteten Verbrauchsmenge bereitet der Witwe immer noch großen Ärger.

11.529,32 Euro nebst Zinsen will ihr Stromlieferant nun von Frau Siegert haben, plus Anwaltskosten und Mahnauslagen von 2,50 Euro. Am heutigen Freitag soll die Verhandlung vor dem Landgericht an der Littenstraße stattfinden.

Nun ist es keineswegs so, dass die Kundin über Jahre ihre Stromrechnung nicht bezahlt hätte und die geforderte Summe sich über eine lange Zeit angehäuft hätte. Die EVD Energieversorgung Deutschland (EVD) im sächsischen Chemnitz verlangt die mehr als 11.000 Euro allein für die Zeit zwischen April 2013 und April 2014.

Ein Verbrauch von 30.634 Kilowattstunden

Der Stromzähler für Siegerts Wohnung nahe des S-Bahnhofs Grunewald hat für diese zwölf Monate einen Verbrauch von 30.634 Kilowattstunden gemessen. Im Jahr zuvor waren es 3967 Kilowattstunden, im Jahr danach 6444. Kein einziges Mal war der Haushalt in der Vergangenheit auch nur annähernd an den angeblichen Verbrauch des Jahres 2013/14 herangekommen.

Aus Sicht der früheren Berufsschullehrerin lässt sich das nicht erklären. Zumal die Rechnung mit der fünfstelligen Nachforderung auch erst mit deutlicher Verspätung bei ihr eingegangen war. Seit dem Vertragsabschluss 2013 zahlte sie erst 91 und später 127 Euro Abschlag im Monat. Hinzu kamen hin und wieder kleinere Ausgleichszahlungen im unteren dreistelligen Bereich. Erst im Mai 2016 folgte die große Überraschung. Der Stromlieferant buchte per automatischer Lastschrift 10.684,20 Euro von ihrem Konto ab. Siegert reagierte, holte sich das Geld zurück. Eine Woche später wiederholte sich das Prozedere mit einer weiteren Summe von 588,57 Euro. Seitdem läuft auch der Streit.

Anwalt bezeichnet die Forderung als verjährt

Die Klägerseite versichert in der Klageschrift, der abgelesene Zählerwert sei „richtig“. Zu einer Verwirrung sei es gekommen, weil der Zähler während der Vertragslaufzeit sozusagen auf Null umgesprungen sei, als er 99.999 Kilowattstunden erreicht hatte. Insofern sei der neue Zählerstand zunächst niedriger gewesen als der Ausgangs-Zählerstand. Siegerts Anwalt will das nicht akzeptieren, bezeichnet die Forderung als verjährt.

Die Schlichtungsstelle Energie beim Netzbetreiber Stromnetz Berlin GmbH, die bei Konflikten zwischen Stromkunden und Lieferanten vermitteln soll, konnte oder wollte der Seniorin 2016 auch nicht helfen. Wie der hohe Verbrauch entstanden sei, könne man nicht beurteilen, teilte die Vattenfall-Tochter der Kundin mit. Der Zähler habe aber den „eichrechtlichen Anforderungen“ entsprochen. Allerdings sei das Gerät am 4. März 2014 ausgetauscht worden. Weil seinerzeit keine Zweifel an der Messgenauigkeit gemeldet worden seien, habe man den Zähler „sofort nach der Demontage“ fachgerecht entsorgt.

Was bleibt, sind Spekulationen. Weil seinerzeit im Wohnhaus der Siegerts saniert worden sei, könnte Strom für die Baustelle über ihren Zähler gelaufen sein, während der Vermieter ihr keinen Zugang zum Stromzähler gewährt habe. Die Frau habe sogar eine Anzeige wegen Stromdiebstahls gestellt, was aus den Ermittlungen geworden sei, wisse man nicht.

Nicht erklärbare Fehler bei der Strommessung

Coralia Siegert fühlt sich jedenfalls überfahren, zumal sie 2014 ja noch gar nicht absehen konnte, wie hoch die Rechnung ausfallen würde. Vom Netzbetreiber erwartet sie ebenfalls wenig Entgegenkommen. Denn die von der Stromnetz GmbH erhobenen Netzentgelte richten sich nach der durchgeleiteten Strommenge. Je mehr ein Kunde verbraucht, desto höher sind die Einnahmen. Sie verweist auf eine Regelung in der „Stromgrundversorgungsverordnung“. Darin heißt es, bei nicht erklärbaren Fehlern bei der Strommessung ermittele der Versorger die zu bezahlende Menge durch Schätzung auf Grundlage der bisherigen Verbrauchsmengen.