U-Bahnhof Onkel Toms Hütte: Nach dem Brand ist eine Krisenmanagerin im Einsatz

Die U-Bahn fährt an der Station Onkel Toms Hütte ein, kommt zum Stehen, die Türen öffnen sich. Da ist er immer noch – der Brandgeruch, sogar noch zehn Tage nach dem Unglück. Mitte November hatte es in dem vietnamesischen Imbiss an der Ladenstraße Nord eine Explosion gegeben, der 32-jährige Imbissbesitzer liegt noch immer im Krankenhaus. Sieben Läden sind zerstört und müssen wieder aufgebaut werden. Denkmalgerecht – das kann dauern.

Bis sie wieder in ihre Läden zurück können, werden die Geschäftsinhaber von der Wirtschaftsförderung des Bezirks Steglitz-Zehlendorf unterstützt. Sie hat bis Ende Februar 2021 die Krisen- und Wiederaufbau-Managerin Heide Wohlers vor Ort eingesetzt. Wohlers vertritt zugleich die Eigentümer und arbeitet mit ihnen zusammen. Erst vor einem Jahr hatte eine Zehlendorfer Familie die Ladenstraßen Süd und Nord, rechts und links der Gleise, gekauft. Jetzt will sie alles wieder aufbauen.

U-Bahnhof Onkel Toms Hütte: Erste Lösungen für Geschäfte gefunden

„Die Ladenstraße ist bisher vergleichsweise gut durch alle Einzelhandels-Krisen gekommen, deshalb trifft der Brand die historische Einkaufspassage umso härter“, sagt Heide Wohlers. Aber sie will nach vorn sehen und keine Fotos mehr von dem Brand. Jetzt heißt es für sie, Lösungen zu finden für die betroffenen Läden, darunter ein Modegeschäft, ein Tierfutter-Laden, ein Friseur, Burger-Imbiss und der traditionsreiche Elektroladen.

„Der Bruno-Taut-Laden von der Nachbarschaftsinitiative und der Friseurladen können eventuell wiederhergestellt werden“, sagt Heide Wohlers, die die Ladenstraßen als Standortmanagerin mit entwickelt hat. Die anderen Geschäften müssten von der Statik angefangen, komplett neu aufgebaut werden. Da warte sie noch auf die Entscheidungen der Bauaufsicht.

Nur noch Schutt: Blick hinter den abgesperrten Teil der Ladenstraße Nord am U-Bahnhof Onkel Toms Hütte.

Foto: Katrin Lange

Erste kleine Lösungen wurden gefunden: So hat der Bezirk unbürokratisch gestattet, dass der Friseur an seinem zweiten Standort in am Hohenzollernplatz in Nikolassee an fünf Sonntagen infolge zusätzlich öffnen darf. „Wir versuchen zudem Ersatzstandorte in Containern hier vor Ort zu schaffen“, sagt Michael Pawlik, Leiter der Wirtschaftsförderung. In den mobilen Verkaufsständen könnten die Läden zumindest wieder öffnen, es sei eine kleine Notlösung. Zweimal wurden bereits Projekte zur Entwicklung der Ladenstraße mit EU-Mitteln gefördert, Pawlik könnte sich vorstellen, jetzt noch einmal ein neues Förderprojekt zu beantragen.

Im nächsten Jahr besteht die Ladenpassage 90 Jahre

Auf Unterstützung hofft auch Verena Charnow. Sie ist die Inhaberin des Geschäfts „Elektro-Schäffler“. Im nächsten Frühjahr gibt es den Laden seit 80 Jahren, dass sollte gemeinsam mit der Ladenstraße gefeiert werden, die dann 90 Jahre besteht. Doch jetzt muss sie bei Null anfangen. Das Elektrogeschäft ist direkt neben dem Asia-Imbiss, in dem es die Explosion gegeben hat. „Bei anderen sind die Decken eingestürzt, bei uns ist noch dazu der gesamte Geschäftsinhalt verbrannt“, sagt Verena Charnow. Im Moment arbeite sie den Papierkram auf und hilft ihrem Mann, der noch eine einen Installations-Betrieb hat und kleine Aufträge annehmen kann. „Aber ich hoffe auf eine schnelle Lösung, damit der Traditionsbetrieb wieder öffnen kann“, sagt die Geschäftsfrau.

Es geht voran. Der Tierfutterladen darf zweimal in der Woche vor dem Bahnhof aus einem Lieferwagen heraus verkaufen. Der Friseur hat sich schon ein anderes leerstehendes Geschäft auf der anderen Seite der Ladenstraße angesehen und würde dort einziehen. Auch der Bruno-Taut-Laden soll als kultureller Treffpunkt erhalten bleiben. 22 Geschäfte, die nicht von den Flammen erfasst wurden, sind bereits wieder geöffnet, auch der Wochenmarkt findet statt.

Spendenaktion wurde gestartet

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist immer noch unklar. Das Landeskriminalamt ermittelt, die Versicherungen haben alle Schäden aufgenommen. Für die Geschädigten der Brandkatastrophe haben der Onkel-Tom-Verein, der Nachbarschaftsverein und die Ernst-Moritz-Arndt Kirchengemeinde eine gemeinsame Spendenaktion gestartet. Einzelheiten zum Spendenaufruf und Spendenkonto sind auf der Webseite onkeltomsladenstrasse.de zu finden.

Die Ladenstraße gehört zu den Denkmalen der Moderne. Sie ist heute wieder ein lebendiges Zentrum im Kiez. Das war nicht immer so. „Sie war im Niedergang begriffen, die Schlecker-Pleite hat ihr den Rest gegeben“, sagt Heide Wohlers. Es musste etwas geschehen. Mit Zwischennutzungen der leerstehenden Läden ging es wieder aufwärts. Sogar in Corona-Zeiten habe sie zwei Läden neu vermietet, sagt die Krisenmanagerin. „Kunden und Gewerbetreibende sind hier – wie es früher der Fall war und auch jetzt in manchen Stadtteilen immer noch der Fall ist – eng und nachbarschaftlich verbunden“, so Wohlers. Die Ladenstraße am U-Bahngleis sei etwas besonderes und werde weiterleben.