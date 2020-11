Berlin: Bund fördert Urania - Zwei Fraunhofer-Institute werden finanziert

Berlin. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat aus seiner so genannten Bereinigungssitzung wieder viele Millionen Euro für Berliner Kultureinrichtungen freigegeben. „Dem Bund ist Kultur, Erinnern und Bewahren wichtig - insbesondere in der Hauptstadt“, sagte der Berliner SPD-Bundestagsabgeordnete Swen Schulz, der zu dem Gremium gehört, das den Bundeshaushalt für 2021 abstimmt. Wie schon öfter in den vergangenen Jahren sind auch wieder Projekte dabei, die bisher öffentlich eher wenig diskutiert wurden.

Dass das Bauhausarchiv 14 Millionen Euro bekommt, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz fünf und das Haus der Kulturen der Welt zwei Millionen zusätzlich, ist weniger überraschend, ist doch der Bund ohnehin an diesen Institutionen engagiert. Auch die 13 Millionen für das geplante House of Jazz in der Alten Münze in Mitte hatten sich als Beitrag des Bundes schon abgezeichnet.

Unerwartet kommt aber die größte Summe aus dem Kulturhaushalt für Berlin. Die Urania soll 42 Millionen Euro bekommen. Die Volks-Bildungsstätte soll damit saniert, erweitert und zu einem Bürgerforum für Demokratie und Vielfalt, Wissenschaft und Umwelt weiter entwickelt werden. In dem 1888 auf Anregung Alexander von Humboldts entstandenen Haus solle der demokratische Dialog „in einem für alle Menschen offenen Bürgerforum intensiv und nachhaltig erweitert werden“, schreibt Urania-Direktor Ulrich Weigand in einem Konzeptpapier.

Wissenschaftler sollen als Stipendiaten eingeladen werden

Zunächst sollen die historischen Spuren in den Gebäuden untersucht und freigelegt werden. Zu dem Komplex gehört neben dem 60-er Jahre Bau zur Straße auch Gründerzeitbauten, die unter anderem mal als jüdischen Logenhaus dienten. Die Flächen sollen modernisiert und erweitert werden. geplant sind eine Wissenschaftswerkstatt für Schüler, ein Programmkino, eine Bibliothek, ein Medienzentrum, ein Café, Arbeitsplätze für Wissenschaftlerin und Ateliers für Künstler. Vorgesehen ist auch ein Gemeinschaftsgarten und die Gestaltung eines Stadtplatzes an der Straße An der Urania.

Regelmäßig sollen Wissenschaftler und Journalisten als Stipendiaten eingeladen werden. Insgesamt beziffert der Direktor die Kosten mit 85 Millionen Euro. Als Partner wird unter anderem das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Wie es heißt, ist die Urania ein von der Noch-Ministerin und künftigen Berliner SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey besonders geschätztes Vorhaben.

Bund finanziert zwei neue Fraunhofer-Institute in Berlin

Der Bund finanziert auch zwei neue Fraunhofer-Institute in der Hauptstadt. "Wir gründen zwei neue Fraunhofer-Institute in Berlin – eines für Allergologie und eines für Öffentliche Sicherheit“, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Schulz, der hinter den Kulissen für diese Projekte geworben hatte. Bei dem ersten Projekt geht es um die Erforschung und Testung neuer diagnostischer und therapeutischer Ansätze bei allergischen Entzündungskrankheiten. Dafür sollen in den nächsten Jahren bis zu 30 Millionen Euro nach Berlin fließen.

Auch ein neues Fraunhofer-Institut für Öffentliche Sicherheit soll in der Hauptstadt entstehen. Es wird sich mit Fragen befassen wie etwa eine Bedrohung durch Drohnen begegnet werden kann, wie öffentliche Plätze zu sichern sind und wie der Schutz von Sicherheitskräften verbessert werden kann. Bis zu 40 Millionen Euro wird der Bund dafür in den nächsten Jahren einsetzen.

Krach: Bund übernehme bei Fraunhofer Instituten 90 Prozent der laufenden Kosten

Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach sagte, ein Fraunhofer-Institut mit seinem anwendungsorientierten Ansatz sei für die Innovationsfähigkeit das Beste, was einem Standort passieren könnte. Die Effekte für die Wirtschaft seien sehr groß, zumal übernehme der Bund bei Fraunhofer Instituten 90 Prozent der laufenden Kosten, das Land muss nur zehn Prozent tragen.

Das medizinische Institut soll dem Vernehmen nach an den Charité-Campus in Steglitz angedockt werden. Die Sicherheitspolitik könnte etwa auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel unterkommen.

Darüber hinaus wird auch das von Charité-Chef Heyo Kroemer als Reaktion auf die Corona-Krise betriebene bundesweite Netzwerk Universitätsmedizin weiter ausgebaut. Dafür stellt der Bund 290 Millionen Euro bis 2024 bereit, das Geld wird von der Charité verwaltet und bundesweit verteilt. „Diese Entscheidungen bestätigen die herausragende Position Berlins in der Wissenschaftslandschaft“, sagte Schulz.