Kriminalität Nach Auto-Attacke vor Kanzleramt: Fahrer noch in Gewahrsam

Berlin. Nach der mutmaßlichen Attacke eines Autofahrer auf das Tor des Bundeskanzleramtes in Berlin soll über den weiteren Umgang mit dem Täter entschieden werden. Der Mann sei im Polizeigewahrsam, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagvormittag. Mit der Staatsanwaltschaft solle geklärt werden, ob eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung angestrebt werde.

Auf dem Auto des 54-jährigen Mannes stand am Mittwoch mit weißer Schrift aufgemalt: "Ihr verdammten Kinder- und alte Menschen-Mörder" und "Stop der Globalisierungs-Politik". Der Mann war bereits im Februar 2014 mit demselben Auto, ebenfalls mit wirren Botschaften beschrieben, gegen den Zaun des Kanzleramtes gefahren.