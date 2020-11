Senat erwägt keine Lockerungen in Berlin zu Weihnachten

Berlin. Der Berliner Senat berät am heutigen Donnerstag ab 14 Uhr darüber, wie die Beschlüsse der Länderchefs und der Bundeskanzlerin in der Stadt umgesetzt werden sollen. Die Koalition sieht sich unter Druck, weil die Ministerpräsidenten und der Bund für Corona-Hotspots mit mehr als 200 Infektionen pro 100.000 Einwohner schärfere Regeln in Aussicht gestellt hat. Das würde auch für Berlin gelten.

Weil weitere Einschränkungen schwer vorstellbar sind, wenn man Schulen und Kitas weitgehend ausnehmen will, bleiben wenige Möglichkeiten, hieß es aus Senatskreisen. Deshalb werde nun erwogen, die bundesweit über Weihnachten und Silvester beschlossenen Lockerungen der Kontaktverbote in der Hauptstadt auszusetzen. Das war schon von Anfang an der Plan des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) gewesen. In den ersten Entwürfen des Verhandlungspapiers für die Ministerpräsidenten war von fünf Teilnehmern an weihnachtlichen Familienfeiern die Rede. Die nun beschlossene Zahl zehn stand in Klammern dahinter. Das war also die Position anderer Bundesländer, die sich schließlich durchgesetzt hat.

Keine Corona-Lockerungen zu Weihnachten in Berlin? Rückenwind vom Humanistischen Verband

Ob dies so kommt, war vor Beginn der Beratungen offen. Rückenwind für eine Einschränkung der Weihnachtsfeiern kam am Donnerstagmorgen vom Humanistischen Verband, der sich als Vertretung der vielen konfessionell nicht gebundenen Hauptstädter versteht. „Die Aufhebung der Kontaktbeschränkungen zu Weihnachten widersprechen jeder Vernunft und dem Prinzip solidarischen und verantwortlichen Handelns“, sagte Katrin Raczynski, Vorstandsvorsitzende des Humanistischen Verbandes Berlin-Brandenburg. Der Verband sei als Weltanschauungsgemeinschaft nach dem Grundgesetz den Kirchen gleichgestellt. „Wir dürfen genau wie die Kirchen täglich Veranstaltungen ohne jede Personenobergrenze durchführen“, so Raczynski weiter. „Dies ginge jedoch gegen jeden gesunden Menschenverstand. Wir machen von unserem Privileg keinen Gebrauch. Infektionsschutz geht vor.“

