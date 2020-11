Auto fährt gegen Kanzleramts-Tor - Wiederholungstäter

Berlin. Die erste Aufregung war groß. Ein Auto sei in das Eingangstor des Bundeskanzleramtes in Berlin gekracht, hieß es am Mittwochmorgen in Meldungen im Internet. Ein Anschlag? Schnell verbreiteten sich auch Fotos. Direkt am Tor zum Amtssitz Angela Merkels stand ein dunkler Kombi, auf den Seiten aufgemalt politische Botschaften. Der Wagen war gegen das Tor gefahren – allerdings eher langsam als wuchtig. Zudem war der Fahrer offenbar verwirrt und bereits vor sechs Jahren mit einer sehr ähnlichen Tat aufgefallen. Von einem möglichen Terroranschlag war nicht mehr die Rede. Am Ende war es eher undramatisch.

Nach Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 54-Jähriger mit geringer Geschwindigkeit in der Willy-Brandt-Straße gegen das geschlossene Tor. Mit der Front des grünen Golf-Kombis beschädigte er mindestens zwei Metallstreben des Gittertores. Auch das Fahrzeug mit einem Nummernschild aus dem Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen soll laut Polizei leicht beschädigt worden sein. Der Fahrer wurde von Beamten der Bundespolizei festgenommen. Auto fährt gegen Tor des Kanzleramts - Staatsschutz ermittelt Es könne nur spekuliert werden, „ob es sich um einen symbolischen Akt handelte oder Aufmerksamkeit erregt werden sollte“, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz. Wie die Polizei mitteilte, hat der Staatsschutz beim Landeskriminalamt die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 54-Jährige wurde am Mittwochvormittag zunächst in einem Krankenwagen behandelt. Von einer leichten Verletzung war die Rede. Der Mann hatte einen Rollstuhl dabei, konnte aber gehen. Zu einem späteren Zeitpunkt teilte die Polizei mit, der Mann habe sich nicht verletzt. Auf der Fahrerseite des Kombis stand in weißer Schrift: „Ihr verdammten Kinder- und alte Menschen-Mörder“. Auf der Beifahrerseite war zu lesen: „Stop der Globalisierungs-Politik“. Unklar ist auch, ob der Vorfall möglicherweise mit den zum Teil aggressiven Protesten gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie steht. Während der Abstimmung des Bundestags über das Infektionsschutzgesetz waren da Demonstrationen in vor Bundestags und Kanzleramt verboten. Pkw rammt während laufender Sitzung des Bundeskabinetts das Kanzleramts-Tor Der Vorfall ereignete sich während der laufenden Sitzung des Bundeskabinetts. In der Regel tagt dieses Mittwochmorgens im Kanzleramt. Kurz nach dem Vorfall teilte die Bundespolizei auf Twitter mit: „Die Sicherheitsmaßnahmen am #Kanzleramt haben sich bewährt. Für die #Bundeskanzlerin, die übrigen Mitglieder der Bundesregierung & die im Kanzleramt Beschäftigten bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung. Die @polizeiberlin hat die Ermittlungen übernommen.“ Das Überqueren des Zufahrtsbereichs im Kanzleramts ist verboten, darauf weisen auch Schilder hin. Lediglich Fahrradfahrern ist es erlaubt, weiter zu fahren. Es handelt sich bei diesem Bereich aber um öffentliches Straßenland. Vor dem Kanzleramt befindet sich ein Tor, das in den Boden versenkt werden kann und meist offen ist. Fahrer ist eine Wiederholungstäter Bei dem Fahrer handelt es sich um einen Wiederholungstäter. Denn ein Auto gleichen Typs und mit dem gleichen Kennzeichen war bereits im Februar 2014 gegen das Gitter des Kanzleramts gefahren. Auf damaligen Fotos ist ebenfalls eine Beschriftung mit politischer Botschaft zu lesen. Diese richtete sich 2014 gegen den Klimawandel. „Schluss mit dem Menschen tötenden Klimawandel“, stand auf einer Fahrzeugseite, auf der anderen Seite prangte eine Liebeserklärung: „Nicole, ich liebe dich“. Auch bei dem Vorfall 2014 wurde niemand verletzt, und das Auto sei sehr langsam gefahren. Der damals 48 Jahre alte Fahrer wurde festgenommen. Am Mittag wurde bestätigt, dass der Mann 2014 an der Regierungszentrale eine nahezu identische Tat beging. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte, „dass der Täter bekannt ist aus einem ähnlichen Vorfall von 2014.“ Die Polizei wollte aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen nicht sagen, ob es sich um den gleichen Mann handelt, der nun festgenommen wurde. Die Befragungen des Mannes dauerten auch am frühen Mittwochabend noch an. Die Polizei prüfte in diesem Zusammenhang auch eine mögliche Beschlagnahme des genutzten Fahrzeuges. (mit dpa)