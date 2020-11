Frauenwohnen liegt im Trend

Berlin. „Wohneigentum in Frauenhand“ – dieses Leitmotiv hat im Jahr 2001 eine Gruppe von Frauen zusammengeführt, die in Berlin ein Wohnprojekt der ganz besonderen Art realisieren wollte: ein Haus, in dem Frauen den Ton angeben und als Wohnungseigentümerinnen und Hauptmieterinnen auftreten. Und in dem Gemeinschaft großgeschrieben wird – aber dennoch jede Bewohnerin ihren eigenen privaten Bereich hat. „Vor 20 Jahren war das noch ein ungewöhnlicher Ansatz, inzwischen gibt es viele Nachfolgeprojekte“, berichtet Gabriele Garms. Die 81-Jährige gehört zu den ersten Bewohnerinnen des Beginenhofs am Erkelenzdamm 51-57 in Kreuzberg. Und sie hat ihre Entscheidung, bei diesem Experiment mitzumachen, bis heute nicht bereut.

„Doch der Anfang gestaltete sich mehr als schwierig“, erinnert sich Garms. Allein bis das Baugrundstück gefunden war, dauerte es schon mehrere Jahre. Dann musste noch eine finanzierende Bank gefunden werden, zunächst zugesagte öffentliche Zuschüsse wurden wieder gestrichen. Schließlich fanden die Frauen dann aber den niederländischen Bauträger Kondor Wessels, dem der Begriff „Beginenhof“ aus der holländischen Baukultur vertraut war und der das Projekt zum Teil vorfinanzierte. Im Herbst 2007 zogen schließlich die ersten Bewohnerinnen in das von der Leipziger Architektin Barbara Brakenhoff entworfene Gebäude mit seinen 53 Wohnungen ein. Konflikte blieben nicht aus 13 Jahre nach dem Einzug der ersten Frauen ist längst zur Normalität geworden, was sich immer noch viele Menschen nur schwer vorstellen können. „Du lieber Gott, da ziehen lauter Frauen zusammen, das gibt doch Zickenkrieg. Diesen Satz habe ich damals oft gehört“, sagt Garms, die extra für dieses Wohnprojekt vom hessischen Fulda nach Berlin gezogen ist. Tatsächlich lief nicht immer alles harmonisch – besonders in der stressigen Anfangsphase, als es um die Beseitigung von Baumängeln ging. „Wir haben alle viel über das Streiten und das Schließen von Kompromissen gelernt“, ergänzt ihre Mitbewohnerin Melanie Nebel. Und ganz männerfrei ist das „FrauenWohnen im 21. Jahrhundert“, wie sich das Projekt inzwischen selbstbewusst nennt, auch nicht. Aktuell wohnen zwei Frauen mit ihren Männern im Beginenhof. „Auch das war ein Streitpunkt, es waren einige dagegen, aber die wenigsten haben damit ein Problem – im Großen und Ganzen wird hier niemand verjagt“, versichert die 66-Jährige, die ebenfalls von Anfang an dabei ist. Den meisten Bewohnerinnen gehe es wie ihr: „Ich wollte einfach nicht mehr irgendwo anonym zur Miete wohnen, sondern Anschluss an eine Gemeinschaft haben“, sagt Melanie Nebel. Und dass das Zusammenleben manchmal auch Konflikte mit sich bringe, sei schließlich ganz normal. Im „Salon“ dürfen ausschließlich Frauen ihre Kunstwerke präsentieren Das Gebäude am Erkelenzdamm mit seiner geschwungenen Fassade, den bunten Glaselementen, den bodentiefen Fenstern und großen Balkonen ist nicht nur optisch ein echter Hingucker, sondern weist auch sonst Besonderheiten auf, die es von den Altbauten in der Nachbarschaft unterscheidet. Jeweils vier Wohnungen werden durch einen großzügigen „Laubengang“ auf einem Stockwerk verbunden und bilden so den Rahmen für nachbarschaftliche Begegnungen. Ein großer Veranstaltungsraum mit kleiner Küche im Erdgeschoss, „Salon“ genannt, ein wunderschöner Garten, ein Gäste-Appartement sowie die Dachterrasse stehen der Hausgemeinschaft zur Verfügung. Im „Salon“ treffen sich regelmäßig etwa die Literatur-, die Tanz- oder die Qigong-Gruppe. Und es gibt Ausstellungen von Künstlerinnen aus Berlin. Auch der monatliche „Jour fixe“, bei dem die Bewohnerinnen alle Anliegen des Hauses besprechen und Beschlüsse fassen, findet hier statt. Dass dazu alle Frauen kommen, sei eher selten. „Aber so um die 15 werden es im Durchschnitt schon sein“, schätzt Melanie Nebel. Rechtliche Basis ist das Wohnungseigentumsgesetz „Rein rechtlich sind wir übrigens gar nichts Besonderes“, ergänzt Gabriele Garms. Rechtliche Grundlage für das selbstorganisierte Frauenprojekt bildet das Wohnungseigentumsgesetz (WEG). Mit der Verwaltung des Hauses ist eine Firma beauftragt, und die Frauengemeinschaft wiederum wählt einen Beirat, der die Interessen der Bewohnerinnen gegenüber dem Verwalter vertritt. Inzwischen sind die ersten Bewohnerinnen schon wieder ausgezogen. „Zu unserer Verwunderung sind gerade auch jüngere Frauen nachgezogen“, sagt Garms. Die Frauen, die hier heute wohnen, sind zwischen 30 und 85 Jahre alt, das Durchschnittsalter liegt bei 60 Jahren. Ein gutes Dutzend der 53 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen sind vermietet. Die Nachfrage nach einem Platz in Frauenwohnprojekten ist enorm: Zu Beginn gab es rund 2000 Bewerberinnen auf die 53 Plätze. Inzwischen gibt es zwei Nachfolgeprojekte, den Müggelhof in Friedrichshain und den Florahof in Pankow. Beide entstanden in Kooperation mit dem Bauträger Kondor Wessels.# Alle Teile der Serie "Wie wir in Zukunft wohnen" finden Sie hier.