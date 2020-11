Verkehrswende: Sharing-Anbieter rebellieren gegen geplanten Gesetzesentwurf

Berlin. Als Folge der geplanten Änderung des Berliner Straßengesetzes halten erste Sharing-Anbieter ursprünglich avisierte Investitionen zurück. So hatte das in der deutschen Hauptstadt tätige Unternehmen Lime geplant, rund 2000 neue E-Bikes zu kaufen und in Berlin aufzustellen. Kostenpunkt: etwa drei Millionen Euro. „Diese Investition tätigen wir jetzt gerade nicht“, sagte Lime-Sprecher Fabian Ladda am Mittwoch bei einem Fachgespräch der CDU-Fraktion zum „Wirtschaftsfaktor Berliner Straßengesetz“. Auch andere in Berlin tätige Anbieter äußerten in dem Videocall scharfe Kritik an dem Entwurf aus dem Hause von Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne).

Die Verkehrsverwaltung plant, E-Scooter, Car-Sharing-Fahrzeuge und andere Angebote stärker zu regulieren. Dafür soll das Berliner Straßengesetz um einen Paragrafen erweitert werden, der gewerbliche Sharing-Angebote künftig als Sondernutzung des Straßenlandes definiert. Das Land hätte dann unter anderem die Möglichkeit, den Firmen Auflagen zu erteilen und die Angebote zu ordnen.

Ein Grund dafür: In den vergangenen Jahren war die Zahl der Sharing-Angebote stark gewachsen. Im Sommer 2019 hatten sich deswegen auch Beschwerden über auf Straßen und Bürgersteigen herumstehende Fahrräder oder E-Scooter gehäuft. Die Anbieter entgegneten hingegen, dass sich auch wegen Corona die Lage zuletzt verändert habe. Wettbewerber hätten zum Teil Angebote wieder vom Markt genommen.

Mehr zum Thema: Berlin will schärfere Regeln für E-Scooter und Carsharing

Car-Sharing: CDU kritisiert den Gesetzentwurf

Der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Oliver Friederici, kritisierte den vorliegenden Entwurf. Car-Sharing sei ein unverzichtbarerer Bestandteil des Verkehrs. Menschen würden deswegen ihr Auto abschaffen oder sich gar keines anschaffen. Den Berliner Markt würden viele Sharing-Firmen als „Flaggschiff“ betrachten, sagte er. „Der Senat ist leider nicht in der Lage, das zu erkennen und erschwert es den Anbietern“, so Friederici weiter.

Die in dem Call zugeschalteten Anbieter Tier Mobility, WeShare, Miles und Lime betonten vor allem die Bedeutung der Sharing-Angebote beim Wandel der städtischen Mobilität. „Wenn es das Ziel gibt, die Innenstadt vom Auto zu befreien, bedeutet das, dass Alternativen zu privaten Pkw entstehen müssen“, sagte Tobias Griesmeier vom Berliner Anbieter Tier Mobiltiy. Sharing-Möglichkeiten müssten daher gefördert und nicht begrenzt werden, forderte er.

Kommentar zum Thema: Sharing-Dienste in Berlin brauchen Regeln

Sharing-Firmen verweisen auf London als Negativbeispiel

Sorge bereitet den Anbietern vor allem das laut Entwurf geplante Recht der Bezirke zu entscheiden, welche Anbieter auf ihrem Gebiet tätig sein sollen. Miles-Geschäftsführer Oliver Mackprang verwies auf das Beispiel London. In der britischen Hauptstadt haben bereits die dortigen Boroughs das Sagen über Car-Sharing und Co. „Dadurch ist ein Flickenteppich entstanden, weil eine bezirksübergreifende Nutzung nicht mehr stattgefunden hat“, sagte Mackprang.

Kritik äußerten die Anbieter auch an offenbar geplanten Nutzungsgebühren. Schon heute zählten die Car-Sharing-Firmen mit zu den größten Zahlern von Parkgebühren in Berlin. Michael Fischer von WeShare erklärte, sein Unternehmen würde jährlich Parkgebühren in „signifikanter Millionenhöhe“ an die Bezirke errichte. Wenn die Parkraumbewirtschaftet – so wie geplant – auch in die Außenbezirke erweitert würde, würde sich dieser Betrag wohl verdoppeln.

„Mit der Kostenstruktur ist es wirtschaftlich nicht möglich, in die Außenbezirke zu gehen“, sagte Fischer. Derzeit seien Anbieter aber bereits in äußeren Bezirken aktiv. WeShare bietet seinen Service zum Beispiel auch in Spandau an.

WeShare-Kunden können sich vorstellen, eigenes Auto abzuschaffen

Fischer verwies zudem grundsätzlich auf den Nutzen von Car-Sharing. Bei einer neuen Studie hätten 24 Prozent der über 1600 befragten WeShare-Kunden in Berlin angegeben, dass sie ohne Car-Sharing in der Stadt ein eigenes Auto kaufen würden. Die Hälfte der Kunden habe es zudem für wahrscheinlich gehalten, in den nächsten Jahren wegen Angeboten wie WeShare ihr Auto abzuschaffen.