Berliner Fashion Week im Januar als hybrides Schauenformat

Berlin. Vom 18. bis zum 20. Januar 2021 findet die Mercedes-Benz Fashion Week Berlin (MBFW) als Hybrid aus physischen und digitalen Schauen statt. Das teilte die ausrichtende Kreativagentur Nowadays am Mittwoch mit. „Die Berlin Fashion Week wird weiterhin – und somit auch im Sommer 2021 – in Berlin stattfinden. Vergleichbar mit der Mailänder Fashion Week und den Messen in Florenz, die zu unterschiedlichen Terminen an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Zielgruppen stattfinden, kann sich Berlin künftig nach dem internationalen Schauenkalender richten“, so Ramona Pop, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Im Sommer hatte es Gerüchte gegeben, die Modewoche werde die Hauptstadt verlassen, nachdem die Messen Premium und Neonyt ihren Umzug nach Frankfurt und die Etablierung einer Frankfurter Fashion Week angekündigt hatten.

Im Austausch mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe wird sich die Plattform noch stärker den zukunftsrelevanten Themen wie Nachhaltigkeit, Fashion Technology und Digitalisierung widmen. Letzteres spielt in dieser Saison aufgrund der derzeitigen Covid-19-Situation eine übergeordnete Rolle. Die MBFW zeigt seit 2018 ihre Schauenformate als Livestreams. Diese werden zum Januar um Live Digital Talks mit Designern und Experten sowie um Virtual Reality und Live Web Touren stark ausgebaut. Mit Hilfe der Live-Streaming-Formate wird der Branche und den Zuschauern aufgrund der Reiserestriktionen die Möglichkeit geboten, alle Präsentationen, Schauen und Beiträge live mitzuverfolgen.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Welche Corona-Regeln im Teil-Lockdown in Berlin gelten, erfahren Sie hier. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Berliner Fashion Week mit begrenztem Publikum, Livestreams und Hygienekonzept

„Geplant sind Schauen und Präsentationen unter höchsten und neuesten Sicherheitsstandards sowie mit begrenzter Personenanzahl. Wir empfinden es als wichtig, einen physischen Veranstaltungsort zu inszenieren, egal ob mit 300 oder nur 50 Gästen – wenn dies zum Zeitpunkt behördlich möglich sein sollte – und nutzen die Location mit vielfältigen Bühnen und Setdesigns“, so Nowadays-Geschäftsführer Marcus Kurz. „Für die Glaubhaftigkeit und den realen Bezug nutzen wir das Kraftwerk für unsere Beiträge. Es bietet durch seine Größe und unterschiedlichen Räume und Ebenen eine gute Voraussetzung, um unser Hygienekonzept in Bezug auf Personenanzahl umzusetzen. Auch wenn wir überzeugt sind, dass rein digitale Lösungen niemals die emotionale und sensorische Erfahrung ersetzen können, so erachten wir es dennoch als unsere Aufgabe, jenen Talenten und Unternehmen eine Kommunikations- und Vermarktungsplattform zu bieten, die von der Krise ebenfalls stark betroffen sind.“

Mehrtägiges Format mit Fokus auf Nachhaltigkeit im Kraftwerk

Die MBFW präsentiert im Januar laut Veranstalter wieder ein mehrtägiges Programm, in dem die Herbst/Winter-2021-Kollektionen renommierter Designer und Labels aus dem deutschsprachigen Raum gezeigt werden. Wie auch in den letzen Saisons steht die Förderung von internationalen Nachwuchstalenten und die Einbeziehung der modeinteressierten Öffentlichkeit im Fokus. Ab dieser Saison liegt ein besonderer Fokus auf nachhaltige Designtalente aus dem In- und Ausland. Eröffnen wird die Fashion Week der Preisträger des „Grand Prix du Jury Première Vision“ des 35. International Festival of Fashion, Photography and Fashion Accessories in Hyères, Tom Van Der Borght. Er wurde aus einer Shortlist von zehn Finalisten als Gewinner der Modeauszeichnung für junge Designtalente des Festivals gewählt.

Alle Präsentationen und Fashion Shows werden erstmals in räumlich getrennten Bereichen im Kraftwerk an der Köpenicker Straße individuell inszeniert stattfinden. Damit rückt das Format von der traditionellen MBFW-Bühne gänzlich ab, wodurch Live-Stream-Zuschauern abwechslungsreiche und auf die Brand einzahlende Welten geboten werden.