Arche wird 25 Jahre alt: Aktionstag gegen Kinderarmut

Berlin. Das christliche Kinder- und Jugendwerk Arche setzt sich seit 25 Jahren gegen Kinderarmut ein. "Die Bildung unserer Kinder ist immer noch abhängig vom Einkommen der Eltern. Und gerade in der Corona-Krise haben wir gemerkt, wie abgehängt unsere Kinder sind", sagte Arche-Gründer Bernd Siggelkow in einer Videobotschaft. Um der Situation der Kinder mehr Aufmerksamkeit zu verleihen, rief die Arche den 24. November zum bundesweiten "Aktionstag gegen Kinderarmut & Ausgrenzung" aus. Der Verein wurde am 25. November 1995 in Berlin-Hellersdorf gegründet. Er ist inzwischen deutschlandweit an 27 Standorten aktiv, wie es in einer Mitteilung hieß.

