Berlin. In Berlin haben in der Nacht zu Mittwoch zwei Autos gebrannt. Wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte, brannte zunächst ein Fahrzeug in Lichterfelde, dann ein zweites eine Stunde später in Schöneberg. Beide Wagen seien vollkommen ausgebrannt. Die Polizei konnte zunächst noch keine weiteren Angaben machen.

( dpa )