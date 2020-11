Berlin. Die Autobahnauffahrten von der Grenzallee auf die Autobahnen 100 und 113 werden am Mittwochmorgen von 8 Uhr an gesperrt. Wie die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz mitteilte, dauert die Sperrung voraussichtlich bis Mitte Februar 2021. Der Verkehr solle über die Auffahrten an der Buschkrugallee umgeleitet werden. Grund für die Sperrung seien Bauarbeiten, um das Autobahnstück 16 an das Autobahndreieck Neukölln anzubinden.

( dpa )