Neukölln: Staufalle Grenzallee - Auffahrten zur Stadtautobahn gesperrt

Berlin. In Berlins Südosten gibt es seit Mittwochfrüh eine neue Staufalle. Denn die Auffahrten an der Grenzallee in Neukölln zu den Autobahnen A100 und A113 sind seit 8 Uhr gesperrt. Auch die Bergiusstraße ist betroffen. Laut der Senatsverkehrsverwaltung werden die Zufahrten an der Grenzallee voraussichtlich erst im Februar 2021 wieder freigegeben. Bis zum Mittwochnachmittag um 15 Uhr sind außerdem die Ausfahrten zur Grenzallee gesperrt.

Autofahrer werden gebeten, die Auffahrten an der Buschkrugallee zu nutzen. An Grenzallee und an der Späthstraße gab es im morgendlichen Berufsverkehr lange Rückstaus. Autofahrer mussten 20 bis 25 Minuten mehr Zeit einplanen, twitterte die Verkehrsinformationszentrale am Morgen.

Neuer Autobahnabschnitt zum Treptower Park soll 2023 freigegeben werden

Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten, um den neuen Autobahnabschnitt 16 der A100 an das Dreieck Neukölln anzubinden. Das rund 3,2 Kilometer lange Teilstück soll von der Anschlussstelle zum Treptower Park führen. Die 3,2 Kilometer lange Trasse verläuft auf knapp 400 Metern an der Grenzallee in einem Tunnel und auf 2,3 Kilometern in einem bis zu sieben Meter tiefen Trog. Sechs Meter hohe Lärmschutzwände und sogenannter Flüsterasphalt sollen die Geräuschbelastung verringern. Der Abschnitt soll Ende 2023 freigeben werden.

Mit dem Weiterbau der A100 und der Verbindung zum Schönefeld-Zubringer A113 sollen auch die östlichen Berliner Bezirke besser an den neuen Flughafen BER angebunden werden, aber auch an den Wissenschaftsstandort Adlershof sowie die Autobahnverbindungen nach Dresden, Cottbus und Frankfurt/Oder.

Wer allerdings aus den Bereichen nördlich der Spree etwa aus Friedrichshain oder Lichtenberg kommt und zur neuen Autobahnauffahrt am Treptower Park will, muss über die Elsenbrücke fahren. Dort kann derzeit nur die Hälfte der Fahrbahn genutzt werden. Denn nachdem im Spätsommer 2018 an der östlichen Seite ein knapp 25 Meter langer und 1,8 Millimeter breiter Riss gefunden wurde, ist dieser Bereich für Kraftfahrzeuge gesperrt. Seitdem wird der gesamte Verkehr über den westlichen Teil geführt. Langfristig soll die Brücke etappenweise abgerissen und neu gebaut werden – bis 2028.

Bezirksbürgermeister Igel fordert schnelleren Autobahnweiterbau

Die Verkehrssituation im Treptower Norden sei bereits jetzt angespannt, sagte Treptow-Köpenicks Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) am Mittwoch im RBB-Inforadio. „Wenn nicht eine andere Planung einsetzt, wird die Situation nicht verbessert durch die neue Autobahnabfahrt, die im Treptower Norden enden wird.“

Igel fordert daher, den 17. Bauabschnitt der A100 schneller als geplant voranzutreiben „und auch die Elsenbrücke auf die Autobahnplanung abzustimmen“. Der 17. Abschnitt soll vom Treptower Park 4,1 Kilometer bis zur Storkower Straße führen. Er soll in nördlicher Richtung die Spree über- und das Ostkreuz unterqueren und weiter unterirdisch zu einer Anschlussstelle Frankfurter Allee führen. Eine konkrete Planung gibt es allerdings derzeit nicht.

Die rot-rot-grüne Berliner Regierungskoalition lehnt das Vorhaben des Bundes konsequent ab. SPD-Politiker Igel schert jedoch aus. „Da muss man dann auch ein Stück weit die Ideologie gegen Autobahn hinten anstehen lassen.“ Am Ende würden die Menschen, die in dem Bereich wohnen, entlastet werden, da der Verkehr aus den Wohnstraßen gezogen würde. Igel plädiert sogar dafür, die A100 langfristig als kompletten Ring zu schließen.