1615 neue Corona-Fälle in Berlin

Berlin. In Berlin sind am Dienstag 1615 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das waren doppelt so viele Neuinfektionen wie am Tag zuvor und 43 mehr als am Dienstag vergangener Woche, wie aus dem Lagebericht des Berliner Senats hervorgeht. Damit haben sich demnach seit dem Ausbruch des Virus in Berlin 58 924 Menschen infiziert. 37 097 Menschen gelten seither als wieder genesen. Die Zahl der Menschen, die bisher mit einer Corona-Infektion starben, liegt bei 492. Das waren 36 Tote mehr als am Montag.

Die Auslastung der Intensivstationen ist innerhalb einer Woche weiter gestiegen. 24,2 Prozent der Intensivbetten in der Hauptstadt sind inzwischen mit Covid-19-Patienten belegt. Das entspricht einem Zuwachs von genau einem Prozentpunkt im Vergleich zum vergangenen Dienstag. Insgesamt wurden am Dienstag 295 Menschen auf Intensivstationen behandelt und damit genauso viele wie am Montag.

Je 100 000 Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen 223,4 Infektionen gemeldet. Die Veränderung der sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag nun bei minus 2 Prozent und damit, wie schon am Montag, leicht sinkend. Einen negativen Wert gab davor zuletzt Mitte September. Mitte Oktober lag diese Zuwachsrate dann deutlich über 50 Prozent. Seither kehrte der Trend sich wieder um und zeigt abwärts.