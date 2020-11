Autofahrer rammt gezielt Burger-Imbiss in Friedrichshain

Berlin. Mehrmals ist ein 53-jähriger Mann mit einem Auto in die Scheibe eines Burgerladens in Berlin-Friedrichshain gefahren. Nach einer Mitteilung der Polizei vom Montag hatte der Mann Drogen genommen und war zudem psychisch verwirrt. Nachdem er am Sonntagvormittag den Eingangsbereich des Imbisses in der Grünberger Straße zerstört hatte, soll er das Auto abgeschlossen haben und zu Fuß geflüchtet sein. Die Polizei nahm ihn dann fest und brachte ihn ins Krankenhaus. In einem Video im Internet sieht man, wie der weiße Wagen immer wieder in das bereits zerstörte Schaufenster, dessen Scheibe bereits zertrümmert und herausgerissen ist, fährt.

( dpa )