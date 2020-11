Berlin. Bei einer Kollision eines Autos mit einem Roller wurde am Montag eine 61 Jahre alte Frau schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, stießen die Fahrzeuge im Stadtteil Prenzlauer Berg an der Kreuzung Danziger Straße und Eberswalder Straße zusammen. Dabei sei die 61-Jährige auf die Straße geschleudert worden. Der 20 Jahre alter Autofahrer und sein Beifahrer blieben demnach unverletzt. Die Höhe des Sachschadens sei noch unklar, hieß es.

( dpa )