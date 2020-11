Ex-Eisschnellläufer Contin wird Stützpunkttrainer in Berlin

Berlin. Der dreimalige Olympia-Teilnehmer Alexis Contin aus Frankreich wird neuer Trainer am Eisschnelllauf-Stützpunkt Berlin. Das teilte die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft am Montag mit. Der 34 Jahre Contin war bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver Vierter über die 10 000 Meter geworden. In Berlin wird der Ehemann der DESG-Generalbevollmächtigten für den sportfachlichen Bereich, Nadine Seidenglanz, unter anderen den Ex-Junioren-Weltmeister Lukas Mann betreuen.

( dpa )