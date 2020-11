Nationalspieler Noebels fehlt Eisbären: Foucault kommt

Marcel Noebels (r) in Aktion.

Berlin. Die Eisbären Berlin müssen bei ihrem nächsten Auftritt im Vorbereitungsturnier der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf Angreifer Marcel Noebels verzichten. Der Nationalspieler trainierte zuletzt nicht und wird auch bei den Schwenninger Wild Wings am Donnerstag (19.30 Uhr/Magentasport) ausfallen. "Er kümmert sich um ein paar Blessuren", sagte Coach Serge Aubin am Dienstag. "Es ist nichts Großes, in einem Ligaspiel könnte er spielen."

Weiterhin verletzt sind auch die Routiniers Maxim Lapierre und John Ramage. "Da fehlt eine Menge Erfahrung in der Aufstellung, und wir sind ohnehin schon ein junges Team", sagte Aubin. "Aber das ist keine Entschuldigung, wir haben genug Substanz, um es zu schaffen."

Mit Blick auf die weitere Saison wurde am Dienstag der Kanadier Kris Foucault (29) verpflichtet. Der Stürmer wechselt von den Krefeld Pinguinen zum Rekordmeister und erhält einen Einjahresvertrag.

Nachdem die Berliner ihre bisherigen drei Vorrundenspiele beim Magentasport-Cup allesamt verloren und damit kaum noch Chancen auf die Halbfinalteilnahme haben, hofft der Trainer nun vor allem auf weitere spielerische Verbesserungen. "Wir sind natürlich nicht mit den Ergebnissen zufrieden, aber wenn ich mir die Entwicklung von Spiel eins bis Spiel drei anschaue, sehe ich einen großen Fortschritt", sagte der 45 Jahre alte Kanadier.

Zuversichtlich stimmen Aubin vor allem die Eindrücke, die er beim 2:3 nach Verlängerung gegen den EHC Red Bull München am vergangenen Sonntag gewinnen konnte. "Wir haben ein paar Fehler gemacht, die uns nicht unterlaufen sollten, aber insgesamt wirklich solide gespielt", sagte er. "Der Trend geht jetzt in die richtige Richtung, die Mannschaft entwickelt sich gut."