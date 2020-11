Corona: Berliner Senat prüft Selbsttests für Lehrer an Schulen

Berlin. Lehrer und andere Dienstkräfte an Berliner Schulen sollen sich künftig selbst auf Corona testen können. Wie diese Selbsttestungen umzusetzen seien, werde derzeit in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsverwaltung sowie der Berliner Charité geprüft, teilte die Senatsverwaltung für Bildung auf Anfrage der Berliner Morgenpost am Dienstag mit. „Das Ziel der Senatsverwaltung ist nicht nur eine Testung von Lehrkräften, sondern aller Dienstkräfte an Schulen. Dafür werden pro Woche circa 40.000 Tests benötigt“, sagte ein Sprecher von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD).

Die Gesundheitsminister der Länder hatten am Dienstag grundsätzlich den Weg für Selbst-Schnelltests an Schulen frei gemacht. Vorbild dafür ist eine Studie, die derzeit an Schulen in Hessen durchgeführt wird. Dabei wird die Selbsttestung von Lehrern mit Antigen-Schnelltests erprobt. So soll vermieden werden, dass infizierte, aber symptomlose Lehrer die Schulen betreten und andere Menschen anstecken.

Das Bundesgesundheitsministerium solle nun zügig die rechtliche Grundlage für eine Durchführung von Selbsttests durch entsprechend geschulte Lehrerinnen und Lehrer schaffen, hieß es in der Beschlussvorlage der Gesundheitsministerkonferenz. Wenn das geschehen sei, werde auch Berlin daran interessiert sein, dass die Schnelltests an Schulen angewendet werden, so der Sprecher der Bildungsverwaltung. „Selbsttestungen können ein weiterer Baustein im Rahmen der umfangreichen Maßnahmen zur Eindämmung von SARS-CoV-2 und gegen den Eintrag von Infektionen in Schulen sein“, sagte er.

Corona an Schulen: GEW Berlin fordert, Lehrer und Schüler besser zu schützen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Berlin hat am Dienstag in einem Brief an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) vor der wachsenden Ansteckungsgefahr von Pädagogen und Kindern mit dem Coronavirus gewarnt. „Wir haben Herrn Müller dazu aufgerufen, den Gesundheitsschutz in den Schulen und Kitas zur Chefsache zu machen und für die Verkleinerung der Lerngruppen zu sorgen“, sagte GEW-Sprecher Markus Hanisch. Sehr viele Erzieher und Lehrkräfte schätzten ihr Ansteckungsrisiko als sehr hoch ein, fühlten sich aber bei ihrer Gesundheit am Arbeitsplatz nicht ausreichend geschützt, heißt es in dem Brief.

Die GEW forderte darüber hinaus transparente Entscheidungen beim Infektionsschutz. Schulleitungen würden oft allein gelassen und von den Gesundheitsämtern vor vollendete Tatsachen gestellt. Notwendig seien festgelegte Inzidenzwerte, eine Halbierung der Zahl der Lerngruppen sowie ein Wechsel aus Präsenz- und Distanzunterricht.

Silvester in Berlin: Verbotszonen für Feuerwerk

Der Regierende Bürgermeister Müller betonte vor der nächsten Beratungsrunde mit den Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am heutigen Mittwoch, es könne keine Vorgaben der Bundesebene geben, welches Unterrichtsmodell umgesetzt werde. „Das kann kein Weg sein, der für das ganze Land pauschal verabredet wird“, sagte er. Das Festhalten am Präsenzunterricht sei den Ländern wichtig, auch aus sozialen Gründen. „Wir wollen, dass die Kinder in die Schule kommen und nicht sich selbst überlassen sind zu Hause, wohl wissend, dass nicht alle Eltern so unterstützen können, wie es vielleicht sein müsste“, sagte Müller. Ein Unterrichtsmodell, bei dem mal die einen und mal die anderen Kinder im Wechsel unterrichtet werden, sieht Müller kritisch.

Vor der Video-Schaltkonferenz mit der Kanzlerin sprachen sich die Ministerpräsidenten zudem dafür aus, Silvesterfeuerwerk auf belebten öffentlichen Plätzen und Straßen zu untersagen, um größere Gruppenbildungen zu vermeiden. Ein generelles Böllerverbot soll es aber nicht geben. Die Berliner Innenverwaltung teilte mit, dass es an Silvester wie im Vorjahr erneut mehrere Böllerverbotszonen geben werde. Welche und wie viele das seien, sei noch offen.

Die Ministerpräsidenten dringen auch darauf, die Kontaktbeschränkungen an Weihnachten zu lockern. Vom 23. Dezember bis zum 1. Januar sollten Treffen eines Haushaltes mit haushaltsfremden Familienmitgliedern oder haushaltsfremden Menschen bis zu einer Obergrenze von zehn Personen ermöglicht werden. Damit sollten „Feste im Kreise von Familie und Freunden, wenn auch im kleineren Rahmen, möglich sein“.

Unterdessen wurde am Dienstag gemeldet, dass 36 weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben sind – der höchste Wert seit Beginn der Pandemie.

