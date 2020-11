Corona an Berliner Schulen: Luftfilter lassen auf sich warten

Berlin. 4,5 Millionen Euro will das Land bereitstellen, um Berliner Schulen mit Luftfiltern auszustatten, so viel ist seit Anfang des Monats bekannt. Die mobilen Anlagen sollen vor allem in schlecht belüftbaren Räumen das Risiko von Corona-Infektionen minimieren. Doch bis sie in den Schulen ankommen, wird es noch dauern. So rechnet Marzahn-Hellersdorfs Schulstadtrat Gordon Lemm (SPD) mit den ersten Luftfiltern im Januar oder Anfang Februar. Obwohl er betont, man tue „alles, damit wir so schnell wie möglich die Geräte an unsere Schulen bekommen“. Das erste Schulhalbjahr endet am 29. Januar.

Auch andere Bezirke bestätigen, dass noch einige Wochen vergehen werden, bis die Luftfilter die Schulen erreichen. Teilweise ist man mit der Marktanalyse beschäftigt, teilweise soll erst noch ein Anforderungsprofil für die Geräte festgelegt werden. Hinzu kommt, dass die Mittel für die Geräte erst im Landeshaushalt für das Jahr 2021 eingeplant sind. Das heißt: Die Bezahlung der Firmen kann erst ab Januar erfolgen. Darauf wird etwa in Spandau verwiesen. Auch der in Lichtenberg für Schulen zuständige Stadtrat Martin Schaefer (CDU) erklärt, dass nach Rücksprache mit der Senatsverwaltung „die physische Beschaffung der Luftreiniger aus haushaltstechnischen und logistischen Gründen erst im Jahr 2021 möglich“ sei.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Welche Corona-Regeln im Teil-Lockdown in Berlin gelten, erfahren Sie hier. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.

Luftfilter an Berliner Schulen - lesen Sie auch:

Corona in Berliner Schulen: Mittel für 1200 mobile Luftfilter

Kalkuliert wird, dass von den Landesmitteln rund 1200 mobile Anlagen gekauft werden können. Demgegenüber stehen mehr als 800 Schulen in Berlin. Welche Einrichtung wie viele Geräte erhält, entscheiden die Schulträger. Weil absehbar ist, dass manche Schulen leer ausgehen, gibt es Initiativen von Eltern oder Schulen selbst, Geräte eigenständig zu finanzieren. Der Umgang damit ist aber in den Bezirken unterschiedlich.

So heißt es aus Steglitz-Zehlendorf, dass Käufe von Luftfiltern durch Schulen oder Eltern in Absprache möglich seien, auch Friedrichshain-Kreuzberg äußert sich positiv. „Das Bezirksamt begrüßt solche Vorhaben, da die Mittel für die Beschaffungen, die wir selbst tätigen, nicht für eine größere Anzahl an Räumen an unseren Standorten ausreichen“, sagt Stadtrat Andy Hehmke (SPD).

Auch aus Mitte wird mitgeteilt, man unterstütze die Initiative von Eltern oder Fördervereinen, wenn ein gefahrloser Betrieb der Geräte möglich sei. Dort sind zudem mindestens zwei Schulen bekannt, in denen es derzeit Probleme beim Öffnen von Fenstern gibt. Eine Abfrage, inwiefern auch weitere Schulen betroffen sind, läuft laut dem Amt noch.

In Spandau haben 72 Räume an Schulen Belüftungsprobleme

Kritischer wird die Eigeninitiative von Schulen in Reinickendorf und Marzahn-Hellerdorf gesehen. Stadtrat Lemm verweist etwa auf die „Vielzahl von Geräten auf dem Markt mit sehr unterschiedlichen, nicht zertifizierten Ergebnissen“ sowie Haftungsfragen. Bekannt sind aber auch dort zwei Schulen, an denen es größere Lüftungsprobleme gebe – mit jeweils 20 bis 30 betroffenen Räumen.

Auch Spandaus Schulstadtrat Helmut Kleebank (SPD) äußert sich kritisch. Im Moment werde Eltern und Schulen davon abgeraten, Geräte zu kaufen – in jedem Fall so lange, bis im Bezirk Standards für Luftfilter festgelegt sind. „Erst dann werde ich unter Umständen bereit sein, mich mit der Frage auseinanderzusetzen“, so Kleebank. Eine Abfrage zu Räumen mit Belüftungsproblemen an Schulen ist in dem Bezirk inzwischen weitgehend abgeschlossen. Demnach sind 72 Klassenräume betroffen. Das Geld – Spandau soll laut Kleebank anteilig knapp 237.000 erhalten – werde für diese Zimmer voraussichtlich reichen.

In Tempelhof-Schöneberg ist derzeit noch vieles unklar. Man habe noch keinen Überblick über Lüftungsprobleme in den Schulen, wie Schulstadtrat Oliver Schworck (SPD) mitteilt. Zudem gebe es noch kein Verfahren, wie damit umgegangen werden soll, wenn Schulen Luftfiltergeräte selbst kaufen wollen – auch wenn das manche Schulen, ohne Abstimmung mit dem Amt, bereits getan hätten. Offen ist auch, wie das Ausschreibungsverfahren für die Luftreiniger laufen soll, die der Bezirk kauft. „Es reicht leider nicht, einfach mal Geld zur Verfügung zu stellen. Daher sind wir noch von einer Bestellung entfernt“, sagt Schworck.

Beschwerden wegen kalter Klassenräume

Betont wird von Experten, dass die Luftreinigungsgeräte kein Lüften ersetzen sollen. Auch in einem Schreiben der Senatsverwaltung an die Bezirke ist von einer „flankierenden Maßnahme“ die Rede. Empfohlen wird, dass alle 20 Minuten für fünf Minuten stoßgelüftet werden soll. Mit sinkenden Temperaturen – in dieser Woche rechnet der Deutsche Wetterdienst in Berlin und Brandenburg gebietsweise mit Frost – wird das aber auch zur Herausforderung, wenn Fenster problemlos geöffnet werden können.

„Es sind diverse Beschwerden eingegangen“, erklärt Steglitz-Zehlendorfs Schulstadtrat Frank Mückisch (CDU). Das Amt habe aber reagiert und die Vorlauftemperaturen der Heizsysteme der betroffenen Schulen angepasst. Auch in anderen Bezirken hat es bereits Beschwerden wegen kalter Klassenräume gegeben, teilweise werden diese mit dem bevorstehenden Winter zunehmend erwartet. Verwiesen wird darauf, dass Eltern und Schüler aufgefordert seien, auf warme Kleidung zu achten.

Auch bei Norman Heise, Vorsitzender des Landeselternausschusses, sind Rückmeldungen zum regelmäßigen Lüften und den Folgen eingegangen. „Es gibt Schüler, die sich eine Decke mitnehmen in die Schule“, sagt Heise. Hier empfiehlt er, das Gespräch mit den Verantwortlichen an der Schule zu suchen. Deutlich kritischer äußert er sich zu Schulen, an denen die Fenster Probleme bereiten. „Es ist für uns ein absolutes Unding, wenn in Deutschland im Jahr 2020 Fenster nicht zu öffnen sind, aus welchen Gründen auch immer“, so Heise. Solche Probleme hätte man längst erledigen können, sagt er. „Das ist ein einziges Drama aus unserer Sicht.“

Corona – Mehr Infos zum Thema