Jung und Alt unter einem Dach – Wohnen im Generationenhaus

Berlin. Am Anfang war die Ruine. Da stand ein unbewohnter, bröckliger Altbau im Lichtenberger Weitlingkiez, der seine neue Bestimmung suchte. Für Heike Aßmann und ihre Weggefährten wurde er zum Ausgangspunkt eines Experiments, das den Beteiligten Glück brachte, Selbstbestimmung und eine günstige Miete. Natürlich auch die Unbequemlichkeit, mit Menschen zusammenzuleben, die in manchen Punkten anders denken als man selbst – aber auch das subsumieren die 23 Bewohner des Mehrgenerationen-Projekts – 17 Erwachsene und sechs Kinder – unter Glück.

„Es geht darum Verschiedenheit auszuhalten“, nennt Aßmann die Voraussetzung, mit der eine solche Gemeinschaft aus Menschen mit verschiedenen Lebensmodellen steht oder fällt. „Lichte Weiten“ – das sind sind zwei Worte, die auf die Örtlichkeit des Altbaus hinweisen – und dem Wohnprojekt seit 15 Jahren eine Bezeichnung geben. Außerdem stehen sie für einen gleichnamigen Verein.

Der leistete 2005 nach der Gründung des Projekts die Sanierung des Altbaus aus dem Jahre 1900 mit einer Investition von rund 1,2 Millionen Euro. Vergleichsweise bescheidene 40.000 Euro entfielen auf den Kauf des Inselgrundstücks. Kredite zahlt die Gemeinschaft solidarisch ab. Für den Physikprofessor ist ebenso Platz wie für eine Mitarbeiterin des Berliner Naturkundemuseums. Die jüngste Bewohnerin ist sieben Jahre jung – der älteste 88.

Heute beherbergt das sanierte Gründerzeithaus zehn separate Einheiten – und eine Gemeinschaftswohnung. Das Herz von „Lichte Weiten“. Der Ort, wo man die Verschiedenheit aushält und überwindet. Was das Projekt ausmache, sei die Tatsache, dass man nicht nur ein Haus teilt, sondern auch Werte, sagt die Infografikerin Gabriele (68). Ziel des ökologisch-nachhaltigen Musterprojekts war es, den Verbrauch von Strom, Wärme und Wasser um bis zu 75 Prozent gegenüber vergleichbaren Hausgemeinschaften dieser Größenordnung zu senken. Das geht zum Beispiel mit einer dreizyklischen Aufbereitungsanlage, die Wasser für Duschen vorhält.

Auch im Außenbereich findet sich zur sozio-ökologischen Einheit eine Entsprechung. Dass man schließlich auch einen Gemeinschaftsgarten bewirtschaften konnte, ergab sich durch eine Kooperation mit der Wohnungsbaugesellschaft Howoge. „Wir wollten einen Bezug zu der Umgebung haben“, sagt die 41-jährige Jana, Erzieherin und Mutter. „Es ist uns wichtig, dass wir nicht im eigenen Saft braten.“

Abspaltung aus der Kiezgemeinschaft, ein Nebeneinander von Nachbarn ohne sozialen Bezug – genau dies will auch in Pankow ein Mehrgenerationen-Projekt verhindern, das einen ganz anderen Ansatz verfolgt als die „Co-Housing“-Gemeinschaft von „Lichte Weiten“. Hier treffen sich in einer früheren Schule nahe des Garibalditeichs in Wilhelmsruh höchst unterschiedliche Jahrgänge. Ohne unter einem Dach zu leben. Als Klammer zwischen Jung und Alt dient im Mehrgenerationenhaus Pankow keine Wohngemeinschaft, sondern ein Hortbetrieb für Schulkinder, den der Träger „Pankower Früchtchen“ mit einem Freizeitprogramm für alle Altersklassen verzahnt.

Da sitzt dann der siebenjährige Erik auf einer Seite des Schachbretts und Hansjürgen Zurth, der schon 94 Lenze erlebt hat, auf der anderen. Zwischen ihnen befindet sich mit Blick auf die Pandemie eine durchsichtige Trennwand. Eine Sicherheitsvorkehrung in einem Haus, wo es auf sozialer Ebene keine Barrieren geben soll. Damit das Miteinander der Generationen hier klappt, muss die Jugend beim Schach gewinnen dürfen, auch wenn sie die Kniffe dieses Denksports gerade erst lernt.

Zurth, ein pensionierter Ökonom, ist so etwas, wie das lebende Geschichtsbuch Wilhelmsruhs. Fast sein ganzes Leben verbrachte er rund um das heutige Mehrgenerationenhaus. „Als Kind habe ich hier im See noch gebadet“, erinnert er sich. Und der junge Erik mag es kaum glauben, weil das Gewässer dafür zu stark verschmutzt ist, so lange er lebt. „Wichtig ist es, dass man Enten nicht füttert. Die kriegen sonst Durchfall“, nennt er einen Ansatz zur Verbesserung.

Heike El Sayed leitet das Mehrgenerationenhaus Pankow in den Räumen einer früheren Schule.

Foto: Thomas Schubert

2007 gehörte das Pankower Projekt zu den ersten, die im Rahmen der Aktion des Bundesfamilienministeriums als Mehrgenerationenhaus (MGH) ausgewiesen und gefördert wurde. Während sich so überall in Deutschland Einrichtungen für den demografischen Wandel rüsteten , erlebte Wilhelmsruh einen enormen Umbruch. Durch etlich Bauprojekte zogen Tausende neue Bewohner zu – und die Verständigung zwischen alten und neuen Wilhelmsruhern gelang vor allem dank dem sozialen Schmelztiegel in der Schillerstraße. So sitzt nun der alteingesessene Senior mit dem Kind von Zugezogenen beim Schach. Inzwischen läuft der Betrieb unabhängig vom Bundesprogramm. Weitere 20 MGHs gibt es in Berlin, davon fünf im Bezirk Mitte – deutschlandweit liegt die Zahl laut des Familienministeriums bei 540.

Was den Standort in Wilhelmsruh auszeichnet, sei das einmalige Konzept, einen Schulhort mit einem Mehrgenerationenhaus zu verbinden, sagt Projektleiterin Heike El Sayed. Im Wochenprogramm stünden Veranstaltungen wie Ausflüge in die Stadtnatur, Theateraufführungen oder gemeinsames Singen im Chor „Cum Gaudio“ – offen für Teilnehmer jeden Alters. Gerade erst hätten sich Besucher beim indischen Tanz vergnügt, berichtet El Sayed. „Da können alle mitmachen: Kinder, Erwachsene und Senioren, wenn sie fit sind.“

Zusammenleben der Generationen erfordert Moderation

So zwanglos es in einem Mehrgenerationenhaus ohne feste Bewohner zugehen mag, so wichtig ist es in dauerhaften Co-Housing-Projekten, dass man zusammenbleibt, auch wenn die Ansichten auseinandergehen. Deshalb raten Heike Aßmann und ihre Mitbewohner dazu, etwas mit einzuplanen, was in der Gründungseuphorie einer Gemeinschaft untergeht: einen unabhängigen Vermittler. Auch für Jana ist die Moderation ein Muss. „Es braucht jemand, der die Gruppendynamik versteht und einem begreiflich macht, was geschieht“, sagt die Mutter. Das kann zum Beispiel eine Psychologin sein, die als „Übersetzerin“ zwischen den Hausparteien einspringt, wenn die Verständigung angesichts der Verschiedenheit von Lebensentwürfen aussetzt.

Diese Verschiedenheit ist im Verein „Lichte Weiten“ ein demokratischer Wert, der bestehen bleibt, auch wenn die Wünsche für das öko-soziale Musterprojekt auseinanderstreben. Für Heike Aßmann geht es nicht um die Frage nach dem Entweder-oder. „In einem Wohnprojekt brauchst du den Bedenkenträger und den Macher“, sagt die 59-Jährige. Aber zuallererst kommt die Suche einer passenden Immobilie. Ob ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt zustande kommt, wird in Zukunft noch mehr als bisher davon abhängen, ob man eine Bleibe findet, die man kaufen kann – und dann mit Verschiedenheit und Gemeinsamkeiten füllt.

Projekte und Initiativen

Es gibt zwei Typen von Mehrgenerationen-Projekten. In Berlin sind laut aktueller Erfassung der Senatsverwaltung für Familie derzeit 21 Mehrgenerationenhäuser in Betrieb. Dabei handelt es sich, wie das Beispiel des Mehrgenerationen-Projekts in Trägerschaft der „Pankower Früchtchen“ zeigt, jedoch nicht um Wohneinrichtungen. Stattdessen sind moderne Generationenhäuser als offene Treffpunkte konzipiert und ähneln damit eher Stadtteilzentren. Ziel der Projekte ist das Bewahren von Kompetenzen und Erfahrungswissen der Älteren und die Integration von älteren Menschen in das gesellschaftliche Leben der Kieze. Informationen dazu gibt es im Internet zum Beispiel HIER.

Eine andere Variante des Miteinanders für Menschen verschiedenen Alters, bei der man dauerhaft in einem Haus zusammenlebt, nennt sich generationenübergreifendes Wohnen. Ein Beispiel dafür ist das Projekt des Vereins „Lichte Weiten“. Als Anlaufstelle für Interessenten empfiehlt sich die seit dem Jahr 2008 vom Senat beauftragte Gesellschaft „Stattbau“. Diese Netzwerkagentur bietet Beratung für Projektideen zur Gründung neuer Gemeinschaften und zur Pflege laufender Vorhaben des generationenübergreifenden Wohnens. Informationen gibt es online HIER.