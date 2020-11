Streit beigelegt: Mehr Einfluss für Tierschützer in Berlin

Berlin. Nach einem öffentlich ausgetragenen Streit hat sich der Berliner Senat am Dienstag auf eine neue Zusammensetzung der Tierversuchskommission verständigt. Das sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag.

Demnach soll das Gremium künftig paritätisch besetzt werden – aus vier Forschern und vier Tierschützern. Den Vorsitz der Kommission solle aber ein Mitglied aus der Wissenschaft übernehmen. „Nehmen wir mal an, es tritt eine Pattsituation ein, dann würde der Vorsitzende aus der Wissenschaft mit doppeltem Stimmrecht eine Entscheidung herbeiführen können“, erklärte Müller.

Bisher seien laut Müller nur zwei Mitglieder aus dem Bereich Tierschutz in der Kommission vertreten gewesen. Vorausgegangen war zuvor auch ein Streit im Senat. Der Einfluss der Tierschützer wächst dadurch. Zuvor hatte der für die Tierversuchskommission zuständige Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) für eine veränderte Zusammensetzung des Gremiums geworben – und damit viel Ärger auf sich gezogen.

Institutionen beklagten eine „Gefährdung des Wissenschaftsstandortes“

In einem Brief an Müller hatten daraufhin mehrere angesehene Wissenschaftsinstitutionen – darunter die Charité, das Robert-Koch-Institut (RKI), das Max Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin (MDC) sowie die Freie Universität (FU) – eine „Gefährdung des Wissenschaftsstandortes“ Berlin beklagt. Die bio-medizinische Forschung erleide einen Wettbewerbsnachteil, hieß es.

Müller erklärte am Dienstag, man habe nun einen „sehr guten Weg miteinander vereinbaren können“. „Ich glaube, dass ist eine sehr gute Regelung, um den Tierschutz deutlich aufzuwerten und zu würdigen, aber auch in der Kommissionsarbeit schnell voranzukommen und eben auch im Sinne der Wissenschaft weiter die Versuchsreihen zuzulassen“, so Müller.

Justizsenator Behrendt: "Wir konnten die Zahl der Tierschützer verdoppeln"

Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne)

Justizsenator Behrendt betonte am Dienstag die neue Bedeutung des Tierschutzes innerhalb der Kommission. „Wir konnten die Zahl der Tierschützerinnen und Tierschützer verdoppeln: Waren es bislang nur zwei, so sind es jetzt vier pro Kommission. Damit stärken wir den Tierschutz in Berlin deutlich und ermöglichen zugleich wichtige Forschungsarbeit“, so der Senator in einem Statement.

IHK kritisiert Senator Behrendt scharf

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) übte hingegen scharfe Kritik am Vorgehen von Senator Behrendt. Die Tierschutzkommission in Berlin habe in ihrer bisherigen Besetzung keinen Anlass zum Zweifel an ihrer sachlich fundierten und ethisch abwägenden Arbeit geboten, sage IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Eder. „Beim fachlich zuständigen Senator Dirk Behrendt wird die Arbeit dieser Kommission dennoch kontinuierlich in Misstrauen gezogen. Beginnend mit dem Verbandsklagerecht für Tierschutzorganisationen über die Benennung einer Tierschutzbeauftragten mit der Zielsetzung einer tierversuchsfreien Stadt gipfelt diese Misstrauenskultur in der paritätischen Neubesetzung der Tierschutzkommission mit Tierschützern und Wissenschaftlern“, kritisierte er.

Behrendt schade damit dem Wirtschafts- und Technologiestandort der Gesundheitsstadt Berlin. „Und er ist dafür verantwortlich, wenn sich wesentliche Teile der medizinischen Forschung, zum Beispiel für den Kampf gegen Covid 19 oder Krebserkrankungen, demnächst einen neuen Standort suchen“, so Eder weiter.

